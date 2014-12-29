Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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HecateWeb - hecateweb.xyz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 00:34
#1
Любитель
 
Имя: Оскар
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.01.2016
Сообщений: 258
Благодарностей: 47
УГ: 2
КП: 0.241
HecateWeb - hecateweb.xyz
Я не являюсь администратором проекта
О проекте
Проект HECATE создан в 2017 году. Команда проекта занимается электронной коммерцией: обмен электронной валюты, вложение в стартапы и созданием сайтов на любые темы и любых сложностей. Наш проект имеет возможность выплачивать проценты нашим инвесторам!

Электронная коммерция является важнейшим составным элементом электронного бизнеса. Под электронной коммерцией (e-commerce) подразумеваются любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта, и в результате которого право собственности или право пользования товаром или услугой передается от одного лица другому. Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования: маркетинг, производство, продажи и платежи, а степень использования информационных и коммуникационных технологий и систем служит мерой, по которой бизнес может считаться электронным. Степень использования телекоммуникационных технологий определяется использованием глобальной сети Интернет как инструмента организации единого информационного пространства электронного бизнеса.



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VelgerMonitor вне форума  
Старый Сегодня, 00:40
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 4
УГ: 4
КП: 0.000
Re: HecateWeb - hecateweb.xyz
Понравилась игра hecateweb.xyz/index.html особенно когда резко вверх-вниз водить)
__________________
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InvestBit на форуме  
Старый Сегодня, 01:15
#3
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 12,409
Благодарностей: 5,917
УГ: 33
КП: 0.387
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Re: HecateWeb - hecateweb.xyz
Очередная темка для игроков из кишлака
Ждем хороводов и рукоплесканий!
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:25
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