HecateWeb - hecateweb.xyz

Я не являюсь администратором проекта
О проекте
Проект HECATE создан в 2017 году. Команда проекта занимается электронной коммерцией: обмен электронной валюты, вложение в стартапы и созданием сайтов на любые темы и любых сложностей. Наш проект имеет возможность выплачивать проценты нашим инвесторам!
Электронная коммерция является важнейшим составным элементом электронного бизнеса. Под электронной коммерцией (e-commerce) подразумеваются любые формы деловых сделок, при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом вместо физического обмена или непосредственного физического контакта, и в результате которого право собственности или право пользования товаром или услугой передается от одного лица другому. Электронный бизнес имеет четыре основных этапа использования: маркетинг, производство, продажи и платежи, а степень использования информационных и коммуникационных технологий и систем служит мерой, по которой бизнес может считаться электронным. Степень использования телекоммуникационных технологий определяется использованием глобальной сети Интернет как инструмента организации единого информационного пространства электронного бизнеса.
Тарифные планы
Простой
до 5000 / Рублей
1.5% - В сутки(24ч)
ВКЛАД - Пожизненный
Реферальный уровень 1 - 10%
Минимальный вклад - 50руб.
Минимальная выплата - 1руб.
Защита: - SSL/ DDoS.
Основной
От 5000 / Рублей
2% - В сутки(24ч)
ВКЛАД - Пожизненный
Реферальный уровень 1 - 10%
Минимальный вклад - 5000руб.
Минимальная выплата - 1руб.
Защита: - SSL/ DDoS.
+10% К ДЕПОЗИТУ
Срок АКЦИИ ограничен
Платежные системы
Моя инвестиция
Регистрация