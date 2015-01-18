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Отток капитала из России в 2017 году увеличился в 2.1 раза

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Отток капитала из России в 2017 году увеличился в 2.1 раза
По данным Банка России вывоз капитала за первые четыре месяца 2017 года с январь по апрель увеличился в 2.1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего в 2017 году было вывезено из России 21 миллиард долларов, в то время как годом раннее этот показатель равнялся 9.8 миллиардов долларов.

Граждане России и частные организации предпочитают хранить деньги на депозитах иностранных банков за рубежом, это основная причина вывоза средств. В то время как иностранные банки из-за санкций практически перестали давать дешевые кредиты российским банкам. Вместо того, чтобы держать деньги на депозитах в российских банках и тем самым способствовать развитию экономики и промышленности, многие граждане и организации предпочитают финансировать промышленности иностранных государств, что для российской экономики вдвойне плохо, так как она лишилась кредитов иностранных банков, да и граждане России выводят капитал за границу.

Для российской экономики и бюджета этот показатель плох еще тем, что Банк России прогнозировал отток капитала в ближайшие три года в районе 12 - 13 миллиардов долларов в год. А тут только за четыре первых месяца уже выведено 21 миллиард. Это те деньги, которые недополучила российская экономика и хозяйство и которые будут работать на благо других стран.

Всего за 2016 год было вывезено 15 миллиардов долларов. На основании этих показателей Банк России и делал прогноз, но сильно ошибся, сейчас надо будет вносить корректировки.

Для сравнения в 2015 году было вывезено из страны 57.5 миллиардов долларов. Если в 2017 году и дальше деньги будут вывозить такими же темпами за год экономика страны лишиться 63 миллиарда долларов, что будет даже больше чем в 2015 году и в пять раз выше тех прогнозов, которые делал Банк России.

Специально для mmgp.ru
По материалам
http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/chisty-ottok-kapitala-iz-rossii-v-yanvare-aprele-vyros-v-2-1-raza-do-$21-mlrd-cb-1002008636

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5916164703c15
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