Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Мастерноды у альткоинов

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Старый Сегодня, 00:00
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Мастерноды у альткоинов
Монета XDE2 заявила о запуске Мастернод https://bitcointalk.org/index.php?topic=1310435.2780 и на платформе DASH. Это у нее теперь цена раз в 10 вырастет? Как думаете? Она есть на coincap market
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