Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,596 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Лига Аукционов - Liga.auction

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 23:45
#1
Любитель
 
Имя: Игнат
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.02.2016
Сообщений: 318
Благодарностей: 46
УГ: 1
КП: 0.005
Лига Аукционов - Liga.auction
Привет Форумчане, Друзья! Представляю интересный среднепроцентный проект!
старт проекта: 12.03.2017
Я не админ и не владелец проекта.












О ПРОЕКТЕ

Цитата:
Мы команда экспертов торгов по банкротству, госконфискату, банковскому конфискату, залоговым аукционам и муниципальному имуществу.

/01 - Профессионально работаем с 2009 года.
/02 - Наши инвесторы заработали более 15 000 000 рублей.
/03 - Нашей командой за 8 лет работы выкуплено более 700 лотов.
/04 - Собственный фонд доверительного управления для инвесторов. Доходность до 300% годовых.
/05 - Мы обучили более 1 000 человек, многие из которых стали нашими партнёрами и членами нашей семьи.
/06 - Постоянно растущий штат сотрудников в разных регионах. Нам нужны представители в каждом городе.
/07 - Собственная площадка для торгов. Более 500 самых прибыльных лотов в наличии.
/08 - Мы авторы уникальных не имеющих аналогов обучающих программ: Бизнес на банкротстве, Торги для всех.
Цитата:
Что такое торги по банкротству? Это покупка имущества обанкротившихся предприятий, физических лиц, а также конфискованного, бесхозяйного или изъятого имущества, или товаров, в отношении которых при пересечении через таможенную границу, была заявлена таможенная процедура отказа.

/01 - В России ежедневно банкротятся десятки и сотни предприятий и физ. лиц, конфисковываются сотни и тысячи различных товаров, начиная от шариковой ручки и до элитных особняков.
/02 - Далее всё это имущество распродаётся на электронных торговых площадках с дисконтом до 99%.
/03 - В последние несколько лет благодаря стараниям нашего государства у каждого человека при наличии определенных знаний и умений есть возможность приобрести любое имущество на торгах.





Примеры наших учеников







Наша Миссия и Цели

Цитата:
Сегодня в России наступили вторые 90-е годы, конфискованное имущество за бесценок достаётся самым активным участникам.
Об этом не говорят по телевизору и мало кто знает из обычных людей.
Мы видим свою миссию в том, чтобы создать равные условия для всех участников рынка.
Имея большой опыт и широкие возможности в этом виде бизнеса мы стремимся создать максимальный комфорт каждому нашему пользователю.
Цитата:
Наша миссия в том, чтобы создавать равные условия для всех участников рынка.
Цитата:
Мы хотим научить Вас зарабатывать на банкротстве



ОФИС КОМПАНИИ






ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА

Проверить Лицензию





МАРКЕТИНГ ПЛАН

Срок работы тарифа - 500 дней. Депозит включён в еженедельные выплаты. TE - это внутреняя торговая единица компании. Курс 1 ТЕ = 1 руб.


КОМПАКТ


Цитата:
Мин. инвестиция 3 000 TE
Макс. инвестиция 29 999 TE
Выплаты доходности: Каждый четверг 16% в месяц или 0.53% в сутки


СТАНДАРТ
Цитата:
Мин. инвестиция 30 000 TE
Макс. инвестиция 199 999 TE
Выплаты доходности: Каждый четверг 19% в месяц или 0.63% в сутки


ПРЕМИУМ
Цитата:
Мин. инвестиция 200 000 TE
Макс. инвестиция 599 999 TE
Выплаты доходности: Каждый четверг 22% в месяц или 0.73% в сутки


VIP
Цитата:
Мин. инвестиция 600 000 TE
Макс. инвестиция 1 499 999 TE
Выплаты доходности: Каждый четверг 25% в месяц или 0.83% в сутки


EXTRA
Цитата:
Мин. инвестиция 1 500 000 TE
Макс. инвестиция 10 000 000 TE
Выплаты доходности: Каждый четверг 28% в месяц или 0.93% в сутки



ПЛАТЁЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Цитата:
Advanced Cash, Perfect Money, Кэшбери.





ПОДДЕРЖКА

8 800 302 88 39 Звонок по России бесплатный

Телеграм ЧАТ
https://t.me/joinchat/AAAAAEACm8My77QrHZshIQ

Телеграм НОВОСТИ
https://t.me/joinchat/AAAAAECJt2ef

ВКонтакте
https://vk.com/cashbery

График работы клиентской поддержки:
Ежедневно с 9:00 до 21:00 МСК

Почта
info@liga.auction





РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА







ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА

*Уникальный дизайн
*Надёжный защищённый Хостинг и защита от DDoS-атак.
*Абузоустойчивый домен на от Name.com, inc.
*Green Bar SSL шифрование.
*Уникальный скрипт






ОБУЧЕНИЕ












МОЙ ДЕПОЗИТ


__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Последний раз редактировалось GhostDom; Сегодня в 23:52.
GhostDom на форуме  
Старый Сегодня, 23:50
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 24.03.2017
Сообщений: 59
Благодарностей: 4
УГ: 4
КП: 0.000
Re: Лига Аукционов - Liga.auction
А причем здесь "кэшбери" они случайно не взяли сертификат cashbery.com ?
Главная страница интересная однако.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
InvestBit на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 23:54
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
АПЛ,Бундеслига,Серия А,Примера,Укр.лига,Франц.лига 2014-2015 Yanix Спорт-Чат 31 21.03.2015 12:08
Программа для успешной игры у букмекеров – Liga-Pobed.com LegionerPobed Барахолка 88 24.09.2014 17:26
Auction-Warehouse - auction-warehouse.com (США:Разное) nlobp Интернет-аукционы 0 09.02.2014 18:47
perfect-liga.com - perfect-liga Nadezhda Dernova Список проблемных/неактивных/закрытых программ 29 18.12.2013 01:13

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Shalom
ПАММ-счет Horvat: 614036 (ForexTrend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Ladybug
ПриватБанк виплатил купон реструктуризованных евробондов
От Ladybug в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар antilacker
pmtwotime.com - pmtwotime
От antilacker в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар -amazonka-
Иран отказался от использования доллара
От -amazonka- в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
FXStart - fxstart.org [ Внимание! Есть проблемы ]
От gelman в разделе «Черный список брокеров»
Аватара нет
ПАММ-счет mikhas: 2489 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
410,596
Тем
469,343
Сообщений
11,595,124

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube