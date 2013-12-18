Лига Аукционов - Liga.auction

Мы команда экспертов торгов по банкротству, госконфискату, банковскому конфискату, залоговым аукционам и муниципальному имуществу.
/01 - Профессионально работаем с 2009 года.
/02 - Наши инвесторы заработали более 15 000 000 рублей.
/03 - Нашей командой за 8 лет работы выкуплено более 700 лотов.
/04 - Собственный фонд доверительного управления для инвесторов. Доходность до 300% годовых.
/05 - Мы обучили более 1 000 человек, многие из которых стали нашими партнёрами и членами нашей семьи.
/06 - Постоянно растущий штат сотрудников в разных регионах. Нам нужны представители в каждом городе.
/07 - Собственная площадка для торгов. Более 500 самых прибыльных лотов в наличии.
/08 - Мы авторы уникальных не имеющих аналогов обучающих программ: Бизнес на банкротстве, Торги для всех.
Цитата:
Что такое торги по банкротству? Это покупка имущества обанкротившихся предприятий, физических лиц, а также конфискованного, бесхозяйного или изъятого имущества, или товаров, в отношении которых при пересечении через таможенную границу, была заявлена таможенная процедура отказа.
/01 - В России ежедневно банкротятся десятки и сотни предприятий и физ. лиц, конфисковываются сотни и тысячи различных товаров, начиная от шариковой ручки и до элитных особняков.
/02 - Далее всё это имущество распродаётся на электронных торговых площадках с дисконтом до 99%.
/03 - В последние несколько лет благодаря стараниям нашего государства у каждого человека при наличии определенных знаний и умений есть возможность приобрести любое имущество на торгах.
Примеры наших учеников
Наша Миссия и Цели
Цитата:
Сегодня в России наступили вторые 90-е годы, конфискованное имущество за бесценок достаётся самым активным участникам.
Об этом не говорят по телевизору и мало кто знает из обычных людей.
Мы видим свою миссию в том, чтобы создать равные условия для всех участников рынка.
Имея большой опыт и широкие возможности в этом виде бизнеса мы стремимся создать максимальный комфорт каждому нашему пользователю.
Цитата:
Наша миссия в том, чтобы создавать равные условия для всех участников рынка.