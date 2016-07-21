Электронные платежи Р2Р вырастут в 2017 году до $ 92.1 млрд

Исследование, проведенное банком Америки, показало, что 36% взрослого населения США в настоящее время использует P2P платежные услуги, в том числе 62% Millennials (поколение рожденных в 1980-1990-ых годах), а 45% не-пользователей заявили, что они планируют начать использовать P2P платежи в ближайшее время.
Основные мотивы - это удобство и экономия времени, а 48% сказали, что они используют электронные платежи, потому что их друзья ими пользуются, только 16% сказали, что они не хотят пользоваться данным платежным средством.
Согласно отдельному прогнозу из другого источника, расчеты в P2P вырастут с 59.42 миллиардов долларов в 2016 году до 92.1 миллиардов долларов в 2017 году.
Переведено специально для MMGP.ru