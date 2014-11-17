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Золотая и серебряная монеты с Дартом Вейдером порадуют поклонников "Звездных войн"

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Старый Сегодня, 22:28
#1
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
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Золотая и серебряная монеты с Дартом Вейдером порадуют поклонников "Звездных войн"

Несмотря на большой спад в продажах некоторых крупных серий инвестиционных монет, рынок монет с интересным дизайном и более ограниченными тиражами продолжает процветать. Примерами таких монет служат "Австралийский лебедь", Зальцбург. Моцарт", "Марлин Каймановых Островов" и "Пароходик Вилли", желание приобрести монеты из ограниченного тиража есть.


Новозеландский монетный двор удивил нумизматов тематическими диснеевскими золотыми и серебряными монетами с Микки Маусом и пароходиком Вилли, каждая весом в 1 унцию и тиражом 250 000 для серебряной и 25 000 экземпляров для золотой монет. А теперь он снова выпускает инвестиционные монеты, на этот раз посвященные культовой киноэпопее "Звездные войны". И если вы собираетесь купить инвестиционную монету, посвященную именно этой киносаге, то лучше выбрать экземпляр с изображением наиболее одиозной фигуры - Дартом Вейдером.


На реверсе монеты содержится стилизованнное изображение Дарта Вейдера, похожее по стилю на монеты серии "Затерянные города", своего рода псевдовыпуклость. На фоне виден символ Галактической Империи из первых серий фильма. Надписи ограничиваются информацией о составе монеты и авторском праве.


Золотые монеты будут продаваться по одной или в упаковке по 10 штук, серебряные в тубах по 25 штук или в тематических коробках по 250 штук. Монеты будут доступны к заказу по второй половине мая.

Золотая монета "Дарт Вейдер":

Номинал: 250 долларов Новой Зеландии
Металл: золото 9999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 33 мм
Тираж: 25 000 экземпляров.

Серебряная монета "Дарт Вейдер":

Номинал: 2 доллара Новой Зеландии
Металл: серебро 999-й пробы
Вес: 31,1 грамма
Диаметр: 40 мм
Тираж: 250 000 экземпляров.

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inik1080 на форуме  
Старый Сегодня, 22:34
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Регистрация: 19.04.2017
Сообщений: 23
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Золотая и серебряная монеты с Дартом Вейдером порадуют поклонников "Звездных войн
Уверен, там уже предзаказ еще только с момента задумки и теперь заказать нереально
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