Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,587 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

sia.tech - Siacoin (SC)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:19
#1
Модератор
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 20.08.2010
Сообщений: 6,808
Благодарностей: 3,212
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек 
sia.tech - Siacoin (SC)


Торговый символ: SC
Год основания: 06.06.2015
Протокол генерации:
Основатель: David Vorick
Алгоритм: blake2b

Siacoin – активно развивающаяся децентрализованная платформа хранения данных.

Монетами можно арендовать место для хранения данных через смарт-контакт (связан с Blockchain). Он предусматривает выполнение договора на хранение данных в течение утвержденного периода. При соблюдении условий выплачивается вознаграждение.

Сайт: sia.tech
--------------------------------------------------
Насколько рентабельно ее майнить?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Оплаченная реклама: PROFIT-HUNTERS.BIZ: ЛУЧШИЙ ХАЙП ПОРТАЛ В РУНЕТЕ! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ!
Klyck на форуме  
Ответить
Метки
siacoin, siacoin добыча, siacoin криптовалюта, siacoin майниг, siacoin отзывы, майнинг siacoin
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Лучшее БЕСПЛАТНОЕ пособие по рынку FOREX 2014!!!
От serg4307 в разделе «Литература Forex»
Аватар ~XG~
Русстройбанк ведет переговоры с потенциальными инвесторами
От ~XG~ в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар nashedelo
Testmoneyclub - testmoneyclub.com
От nashedelo в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар VESTAXXX
Российские компании активно скупают доллары
От VESTAXXX в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар morg
Памятные монеты Украины выпущенные в 2016 году
От morg в разделе «Банки Украины»
Аватара нет
impulseprofit.ru - инвестиции в спортивные ставки
От dangerokk в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,587
Тем
469,337
Сообщений
11,594,698

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube