sia.tech - Siacoin (SC)

Торговый символ:
SC
Год основания:
06.06.2015
Протокол генерации:
Основатель:
David Vorick
Алгоритм:
blake2b
Siacoin
– активно развивающаяся децентрализованная платформа хранения данных.
Монетами можно арендовать место для хранения данных через смарт-контакт (связан с Blockchain). Он предусматривает выполнение договора на хранение данных в течение утвержденного периода. При соблюдении условий выплачивается вознаграждение.
Сайт: sia.tech
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