Protect My Car привлек $7 млн в рамках финансирования Series C

Protect My Car, один из ведущих поставщиков расширенных гарантийных контрактов для почти всех марок и моделей автомобилей, объявила сегодня о том, что привлекла $7 млн от фонда Great White Shark Opportunity в рамках финансирования Series C.
Это раунд, на сегодняшний момент, является самым крупным для компании. В первом раунде было привечено - $3 млн, а во втором - $4 млн и фонд Great White Shark Opportunity Fund участвовал во всех трех раундах.
Компания планирует использовать новое финансирование для повышения собственных технологий, создать онлайн
клиент-центр по управлению учетными записями и построить онлайн-платформу, которая повышает эффективность работы своих групп продаж и разработчиков.
«Наша команда упорно трудилась, чтобы расти и установить нашу компанию в качестве лидера в этом высоко конкурентном пространстве», - прокомментировал Рон Робертс, вице-президент Protect My Car. «В рамках этого последнего раунда финансирования со стороны наших выдающихся и дальновидных партнеров с GWSOF у нас есть все основания полагать, что мы располагаем возможностями для использования значительных возможностей для роста и оптимизируем решения, которые лучше обслуживают наш список клиентов по всей стране».
Protect My Car предоставляет расширенные контракты на обслуживание автомобилей потребителям с автомобилями не старше 10 лет и с менее чем 150 000 миль пробега, гарантия от производителя истекла или истекает в ближайшее время. Политика компании по оказанию помощи включает в себя 24/7 помощь на дороге, возмещение арендного автомобиля и покрытие 25-50% расходов на ремонт. Ко всем полисами предлагается и бесплатный испытательный период. Если новый клиент не полностью удовлетворен, он может связаться с отделом обслуживания клиентов в течение 30 дней и получить полный возврат своего первоначального взноса.
Перевод специально для mmgp.ru
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