Стартап HealthReveal привлек $500 тыс. инвестиций

Стартап HealthReveal из Нью-Йорка, которая предотвращает и смягчает неблагоприятные медицинские мероприятия для пациентов с хроническими заболеваниями, привлек $ 500 000 дополнительных инвестиций.
Вместе со стратегическим финансированием от Northwell Ventures, сумма привлеченных в текущем раунде инвестиций составляет $11,3 млн. Основной раунд, который состоялся в начале февраля 2017 года, принес компании $10.8 млн. от GE Ventures и Greycroft Partners, а также Capital Partners.
Стартапом руководит его основатель и генеральный директор доктор Лонни Райзман. HealthReveal сотрудничает с поставщиками, плательщиками и работодателями, чтобы упреждать случаи, угрожающие жизни пациентов. С этой целью компания разработала решение на основе облака для анализа состояния здоровья пациентов из групп риска в реальном времени. С помощью доказательной медицины и обеспечения постоянного мониторинга в качестве основы для машинного обучения, можно обнаруживать риски для здоровья и решать проблемы заблаговременно, чтобы избежать дорогостоящей лечения и хронических негативных последствий для здоровья.
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/healt...a-funding.html
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