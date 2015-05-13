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Impulse Dynamics привлек $45 млн для устройства, лечащие сердечные заболевания

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Impulse Dynamics привлек $45 млн для устройства, лечащие сердечные заболевания


Стартап Impulse Dynamics, расположенный в Штутгарте (Германия), привлек $ 45 млн инвестиций для разработки устройство, направленное на лечение хронической сердечной недостаточности.
Инвестиции предоставил Goldstone Investment в сотрудничестве с нераскрытыми инвесторами. Компания планирует использовать инвестиционные средства для продолжения разработок своих продуктов и для выхода с ними на рынок.

Основанная в 1996 году под руководством Симона Кедикоглоу (сейчас на должности исполнительного директора), Impulse Dynamics занимается электрической терапией, которая направлена на лечение хронической сердечной недостаточности.


Так называемая CCM терапия действует благодаря имплантируемому прибору, которые управляет электрическими импульсами сердечными мышцами, проделывая многократные нейрогормональные изменения в мышце миокарда.

Итого, сократимость мышцы миокарда увеличивается, благодаря чему сердце начинает работать более эффективно.


Данная технология уже запущена в Европейских странах и уже доступна в кардиологических клиниках. Данное устройство на сегодняшний день имплантировано в более чем 3500 пациентов, страдающих хроническими заболеваниями сердца.

Также напомню, что стартап в мае 2016 года привлек $30 млн инвестиций от Lee Ka Kit, которые были направлены на разработку и производство устройства Impulse Dynamics.



Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа, финансы
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