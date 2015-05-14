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Украинский депутат задекларировал почти 600 квартир



Журналисты с сайта украинского общественного движения "Честно" изучили электронную декларацию за 2016 год депутата городского совета г. Ирпень (это Киевская область) г-на Игоря Оверко и насчитали там почти 600 квартир (если быть более точным, то 586) и из правда, 400 квартир он уже продал. Сам г-н Оверко является членом украинской партии "Новые лица".



Соответственно, в настоящее время в его распоряжении имеется 186 квартир. Общая прибыль, которую он извлёк от продажи такого количества квартирной недвижимости составила 50 млн гривен, в пересчете это почти 1,9 млн долларов США. Но квартирами городской депутат не ограничился - также он является владельцем 4-х частных домов и плюс еще есть 18 участков земли.



Ресурс "Честно" обращает внимание, что депутат руководит строительной фирмой "Синергия" и это именно его компания недавно сдала в эксплуатацию жилой комплекс в этом городе, который располагается чуть ли не подножия 600-летнего дуба. Древнее дерево считается памятником природы, но Оверко использует его изображение в качестве рекламы для продажи квартир, которыми он владеет можно сказать что в несметном количестве.



Впрочем, слуга народа пребывает в прекрасном расположении духа и объясняет это просто: "Я один из немногочисленных депутатов, кто декларирует свои доходы в полной мере и всё. Сейчас я веду строительство объектов недвижимости и в это я вкладываю все свои деньги."



Между тем, г-н Оверко по количеству своих квартир далеко обогнал г-на Карплюка, кстати, он тоже из Ирпеня, Киевской области и был в этом городе одно время мэром. Так вот за 2013 год он честно задекламировал владение 67 квартирами. Об этом "РИА Новости Украина" сообщило ровно 2 года тому назад, 12 мая 2015 г.



Ну а в Российской Федерации самым "крутым" по квартирам депутатом, по сведениям издания Life, считается член партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы г-н Андрей Палкин - он владеет скромными даже не 60 квартирами (59-ю, если быть точным). Помимо этого "богатства" за ним записано еще более 200 всяких транспортных средств. И конечно, считать деньги в чужом кармане некрасиво, но так депутат же - слуга народа. Или нет?



Специально для mmgp.ru Журналисты с сайта украинского общественного движения "Честно" изучили электронную декларацию за 2016 год депутата городского совета г. Ирпень (это Киевская область) г-на Игоря Оверко и насчитали там почти 600 квартир (если быть более точным, то 586) и из правда, 400 квартир он уже продал. Сам г-н Оверко является членом украинской партии "Новые лица".Соответственно, в настоящее время в его распоряжении имеется 186 квартир. Общая прибыль, которую он извлёк от продажи такого количества квартирной недвижимости составила 50 млн гривен, в пересчете это почти 1,9 млн долларов США. Но квартирами городской депутат не ограничился - также он является владельцем 4-х частных домов и плюс еще есть 18 участков земли.Ресурс "Честно" обращает внимание, что депутат руководит строительной фирмой "Синергия" и это именно его компания недавно сдала в эксплуатацию жилой комплекс в этом городе, который располагается чуть ли не подножия 600-летнего дуба. Древнее дерево считается памятником природы, но Оверко использует его изображение в качестве рекламы для продажи квартир, которыми он владеет можно сказать что в несметном количестве.Впрочем, слуга народа пребывает в прекрасном расположении духа и объясняет это просто: "Я один из немногочисленных депутатов, кто декларирует свои доходы в полной мере и всё. Сейчас я веду строительство объектов недвижимости и в это я вкладываю все свои деньги."Между тем, г-н Оверко по количеству своих квартир далеко обогнал г-на Карплюка, кстати, он тоже из Ирпеня, Киевской области и был в этом городе одно время мэром. Так вот за 2013 год он честно задекламировал владение 67 квартирами. Об этом "РИА Новости Украина" сообщило ровно 2 года тому назад, 12 мая 2015 г.Ну а в Российской Федерации самым "крутым" по квартирам депутатом, по сведениям издания Life, считается член партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы г-н Андрей Палкин - он владеет скромными даже не 60 квартирами (59-ю, если быть точным). Помимо этого "богатства" за ним записано еще более 200 всяких транспортных средств. И конечно, считать деньги в чужом кармане некрасиво, но так депутат же - слуга народа. Или нет?Специально для mmgp.ru

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