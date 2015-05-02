Стартап Invenia привлек $5 млн. инвестиций

Канадский стартап Invenia, который создал платформу машинного обучения для оптимизации энергосетей и уменьшения вредных выбросов, привлек $ 5 млн. инвестиций.
Финансирование предоставил Zetta Venture Partners.
Компания намерена использовать средства для продолжения расширения своих операций.
Компанию возглавляет ее соучредитель и генеральный директор Мэттью Гудзон. Invenia Invenia предоставляет облачные системы машинного обучения с использованием данные и алгоритмов для повышения эффективности производства, передачи и поставки электроэнергии и сокращения выбросов углекислого газа и твердых частиц в атмосферу.
Компания сплотила команду исследователей из ведущих университетов: таких как Кембриджский университет в Великобритании, где стартап недавно открыл свой второй офис.
В числе консультантов компании Забин Гарамани (Кембридж, Руководитель исследовательских и опытных подразделений Uber) и Дойн Фармер (Оксфорд, соучредитель Prediction Company, выкупленной UBS).
Перевод специально для mmgp: http://www.finsmes.com/2017/05/inven...a-funding.html
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