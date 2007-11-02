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Пол: Мужской Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 02.11.2007 Сообщений: 4,644 Благодарностей: 169 УГ: 0 КП: 0.000

Сергей Семейкин и его фонд фбфп.рф - мошенник. Подайте на борьбу с пирамидами!



Недавно в чатах скинули ссылку на фантастический ресурс – Фонд борьбы с финансовыми пирамидами (сайт

Заинтересовался и решил изучить подробнее этот стартап.



Согласно информации с сайта:



Цитата: Фонд Борьбы с Финансовыми Пирамидами — единственная в России некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением деятельности финансовых пирамид.

Цель Фонда помощь государственным органам в обличении финансовых пирамид, повышение финансовой грамотности населения РФ, совершенствование действующего законодательства РФ в борьбе против финансовых пирамид.

Несколько топовых информационных ресурсов тоже получили порцию жалоб – фонд призвал привлечь блоги к административной ответственности: разве можно публиковать информацию о лживых пирамидах? Вдруг на сайт зайдут дети или доверчивые люди?! Всем известно – хайпы хуже детского порно!

Все анонимные платежки нужно запретить, пирамиды сравнять с землей, блогеров отправить на Магадан на 5-6 лет делать из больших камней маленькие. Эти призывы сквозят в праведном гневе учредителя фонда. Спуску никому не даст!



Мы живем в свободной стране и каждый может заниматься чем угодно. Благородная цель у этого проекта? Благородная!

Кто же готов тратить свое время, силы и энергию для спасения людей от пирамид?



Согласно учредительным документам (тык), директором фонда является:







Семейкин Сергей Андреевич, сейчас ему 31 год.

Страница ВК – тык

Аккаунт на ммгп – тык

Простой тюменьский парень, семьянин. Бьется с плохими людьми, за свободы и благополучие граждан. К общественной деятельности – готов!







Тут переходим к важному моменту. На страницах Фонда Борьбы с Пирамидами есть

Открываем и читаем:



Цитата: Деятельность Фонда осуществляется только за счет собственных средств и благотворительных пожертвований как от физических, так и юридических лиц.

Мы будем признательны за любую помощь!

И согласно написанному на сайте – как и любой фонд, Сергей Семейкин просит у людей деньги на свою деятельность.

То есть он хочет, чтобы люди переводили средства ему на борьбу с пирамидами.



Окей, мы помним что цель у организации – благороднейшая. И конечно, такую организацию должен возглавлять человек кристальной чистоты. Рыцарь, без страха и упрека. Ведь он просит граждан пожертвовать ему деньги – и жертвователи должны быть уверены в его честности...





Рассмотрим несколько эпизодов из жизни Сергея Семейкина.



1. Сергей Семейкин – попрошайка.



Много раз безуспешно пытался привлечь крупные суммы денег под свои стартапы.



В 2012 году Сергей пытается привлечь инвестиции в свой стартап с помощью форума - тема

Он очень красиво расписывает, как грамотно распорядится деньгами инвесторов. Все затраты обещает окупить за 7 месяцев – а дальше чистый профит!



Это ему не удается, так как в теме выяснилось, что Сергей и в прошлом безуспешно пытался привлечь чужие деньги под свои идеи – просил 19млн:







Просил 20000$:







При этом адекватного обеспечения кредита у Сергея Семенкина нет, образование тоже хромает (был отчислен за неуспеваемость)







В прошлом, Сергей был частью и учредителем якобы успешной компании Royal Card Europe.

Из которой он гордо ушел (выгнали?), и компания развалилась. Сайт не работает, RIP



Картина нарисовалась ясная. Естественно, дураков в теме не нашлось, и Сергею не оплатили очередную попытку.

Наверное зря – разбогатели бы все сказочно



PS: ну и по мелочи побираемся, наверное на мелкий бизнес. Диверсификация в действии Раз два и три





2. Сергей Семейкин – непорядочный работодатель, шантажист и любитель клеветы.



У Сергея и его жены был еще один прогоревший бизнес – магазин детской одежды “O BABY” в Тюмени.



В 2009 году на городском форуме Тюмени была создана очень популярная тема, где все 3 продавца магазина подают в суд на Сергея Семенкина.

Почитайте – очень интересно (ссылка на тему)









Кому лень читать многобукв, суть такая: Сергей с женой открыли магазин детской одежды, наняли продавцов, и пользуясь кризисом вешали на продавцов недосдачи. Платили вместо 12000 в месяц – 3000 на этом основании. Когда девушки поймали Сергея и жену на том, что в недосдачу внесли 100% проданный товар, Сергей стал угрожать увольнением по статье и сфабрикованным заявлением о воровстве. В итоге уволил всех по собственному, недоплатил зарплату и взыскал с какого-то НДФЛ за 6 месяцев с продавщиц.



Девушки молодцы, не растерялись – подали заявление в суд и предали ситуацию огласке. В теме очень много деталей, почитайте – прям детектив.

Все люди явно на стороне бедных продавщиц.







Сергей грязно ругается и грозится сфабриковать дело о воровстве, чтобы посадить мерзавок. Дальше слов дело конечно не доходит))



В итоге Сергей и супруга магазин перенесли в другую точку, а затем благополучно закрылись.



Какой вывод можно сделать? Сергей Семейкин – непорядочный, лживый человек.

Человек, которому не стыдно подать ложное заявление о воровстве и самому обокрасть людей на последнее (в данном случае – своих сотрудников).



Прочитайте тему – психологический портрет этого мерзавца станет понятен на 100%.





3. Сергей Семейкин – промоутер и защитник пирамид.



Когда вы это прочитали – наверняка подумали: свихнулся автор

Сергей же борец с пирамидами, деньги собирает с народа на свою борьбу, кляуз вон сколько понаписал!



Нет, уважаемые. Смотрим историю аккаунта Сергея и видим, что совсем недавно он и сам поигрывает в хайпы.



Тут он хвастается об успехах;



Тут гордо постит выплаты прибыли из пирамиды;



А вот эту тему Сергей Семейкин создал сам.

Он не только принес на форум какое-то г*вно, но и активно защищает его в своей теме:











Завлекает в пирамиду людей (затащил как минимум 19 человек с 4500$ вкладов) , получает за это материальное вознаграждение (рефку):









И какой результат? Проект скамится, все люди в минусе – Сергей, отличная работа!







Как же так? Человек кричит о вреде пирамид, а сам в них участвует. Нахваливает их, защищает. Тащит в очевидный скам народ. Лицемерие чистой воды, мерзко на такое смотреть.



А теперь, отсмеявшись над этим недалеким бизнесменом, каждый задайте себе простой вопрос: Доверите ли Вы свои деньги Сергею Семейкину? Поддержите его Фонд по борьбе с пирамидами?



Мое мнение: Сергей Семейкин - человек низких моральных качеств. Он обдирал своих работников, оскорблял и шантажировал их, клеветал на них. Неудачливый бизнесмен, столько прогоревших проектов – и он постоянно хочет попробовать новый бизнес за чужой счет.



И главное – он не имеет морального права открывать Фонд по борьбе с пирамидами, потому что он сам играл в пирамиды, защищал пирамиды и затаскивал в них людей. Тем более он не имеет права просить у людей деньги – учитывая грязное прошлое человека, он потратит их неизвестно на что.



PS: Эта тема – мое личное мнение, основанное на фактах о Сергее Семейкине. Надеюсь, что тема поможет людям открыть глаза на таких "общественных деятелей"-попрошаек. Всем добрый день.Недавно в чатах скинули ссылку на фантастический ресурс – Фонд борьбы с финансовыми пирамидами (сайт https://фбфп.рф ).Заинтересовался и решил изучить подробнее этот стартап.Согласно информации с сайта:Сейчас фонд занимается усиленной рассылкой жалоб на платежные системы, инвестиционные проекты и тематические информационные ресурсы. Жалобы потоком текут в МВД по Тюменьской области, Центробанку, в другие инстанции. Досталось платежным системам Perfect Money и Payeer – Фонд Борьбы с Пирамидами требует закрыть мерзкие анонимные платежки.Несколько топовых информационных ресурсов тоже получили порцию жалоб – фонд призвал привлечь блоги к административной ответственности: разве можно публиковать информацию о лживых пирамидах? Вдруг на сайт зайдут дети или доверчивые люди?! Всем известно – хайпы хуже детского порно!Все анонимные платежки нужно запретить, пирамиды сравнять с землей, блогеров отправить на Магадан на 5-6 лет делать из больших камней маленькие. Эти призывы сквозят в праведном гневе учредителя фонда. Спуску никому не даст!Мы живем в свободной стране и каждый может заниматься чем угодно. Благородная цель у этого проекта? Благородная!Кто же готов тратить свое время, силы и энергию для спасения людей от пирамид?Согласно учредительным документам (), директором фонда является:Семейкин Сергей Андреевич, сейчас ему 31 год.Страница ВК –Аккаунт на ммгп –Простой тюменьский парень, семьянин. Бьется с плохими людьми, за свободы и благополучие граждан. К общественной деятельности – готов!Тут переходим к важному моменту. На страницах Фонда Борьбы с Пирамидами есть вкладка «Поддержать Фонд» Открываем и читаем:Согласно учредительным документам, фонд является некоммерческой организацией.И согласно написанному на сайте – как и любой фонд,на свою деятельность.То есть он хочет, чтобы люди переводили средства ему на борьбу с пирамидами.Окей, мы помним что цель у организации – благороднейшая. И конечно, такую организацию должен возглавлять человек кристальной чистоты. Рыцарь, без страха и упрека. Ведь он просит граждан пожертвовать ему деньги – и жертвователи должны быть уверены в его честности...Много раз безуспешно пытался привлечь крупные суммы денег под свои стартапы.В 2012 году Сергей пытается привлечь инвестиции в свой стартап с помощью форума -Он очень красиво расписывает, как грамотно распорядится деньгами инвесторов. Все затраты обещает окупить за 7 месяцев – а дальше чистый профит!Это ему не удается, так как в теме выяснилось, что Сергей и в прошлом безуспешно пытался привлечь чужие деньги под свои идеи – просил 19млн:Просил 20000$:При этом адекватного обеспечения кредита у Сергея Семенкина нет, образование тоже хромает (был отчислен за неуспеваемость)В прошлом, Сергей был частью и учредителем якобы успешной компании Royal Card Europe.Из которой он гордо ушел (выгнали?), и компания развалилась. Сайт не работает, RIPКартина нарисовалась ясная. Естественно, дураков в теме не нашлось, и Сергею не оплатили очередную попытку.Наверное зря – разбогатели бы все сказочноPS: ну и по мелочи побираемся, наверное на мелкий бизнес. Диверсификация в действииУ Сергея и его жены был еще один прогоревший бизнес – магазин детской одежды “O BABY” в Тюмени.В 2009 году на городском форуме Тюмени была создана очень популярная тема, гдеПочитайте – очень интересно (Кому лень читать многобукв, суть такая: Сергей с женой открыли магазин детской одежды, наняли продавцов, и пользуясь кризисом вешали на продавцов недосдачи. Платили вместо 12000 в месяц – 3000 на этом основании. Когда девушки поймали Сергея и жену на том, что в недосдачу внесли 100% проданный товар, Сергей стал угрожать увольнением по статье и сфабрикованным заявлением о воровстве. В итоге уволил всех по собственному, недоплатил зарплату и взыскал с какого-то НДФЛ за 6 месяцев с продавщиц.Девушки молодцы, не растерялись – подали заявление в суд и предали ситуацию огласке. В теме очень много деталей, почитайте – прям детектив.Все люди явно на стороне бедных продавщиц.Сергей грязно ругается и грозится сфабриковать дело о воровстве, чтобы посадить мерзавок. Дальше слов дело конечно не доходит))В итоге Сергей и супруга магазин перенесли в другую точку, а затем благополучно закрылись.Сергей Семейкин – непорядочный, лживый человек.Человек, которому не стыдно подать ложное заявление о воровстве и самому обокрасть людей на последнее (в данном случае – своих сотрудников).Прочитайте тему – психологический портрет этого мерзавца станет понятен на 100%.Когда вы это прочитали – наверняка подумали: свихнулся авторСергей же борец с пирамидами, деньги собирает с народа на свою борьбу, кляуз вон сколько понаписал!Нет, уважаемые. Смотрим историю аккаунта Сергея и видим, что совсем недавно он и сам поигрывает в хайпы.он хвастается об успехах;гордо постит выплаты прибыли из пирамиды;А вотСергей Семейкин создал сам.Он не только принес на форум какое-то г*вно, но и активно защищает его в своей теме:Завлекает в пирамиду людей (затащил как минимум 19 человек с 4500$ вкладов) , получает за это материальное вознаграждение (рефку):И какой результат? Проект скамится, все люди в минусе – Сергей, отличная работа!Как же так? Человек кричит о вреде пирамид, а сам в них участвует. Нахваливает их, защищает. Тащит в очевидный скам народ. Лицемерие чистой воды, мерзко на такое смотреть.А теперь, отсмеявшись над этим недалеким бизнесменом, каждый задайте себе простой вопрос: Доверите ли Вы свои деньги Сергею Семейкину? Поддержите его Фонд по борьбе с пирамидами?Мое мнение: Сергей Семейкин - человек низких моральных качеств. Он обдирал своих работников, оскорблял и шантажировал их, клеветал на них. Неудачливый бизнесмен, столько прогоревших проектов – и он постоянно хочет попробовать новый бизнес за чужой счет.И главное – он не имеет морального права открывать Фонд по борьбе с пирамидами, потому что он сам играл в пирамиды, защищал пирамиды и затаскивал в них людей. Тем более он не имеет права просить у людей деньги – учитывая грязное прошлое человека, он потратит их неизвестно на что.PS: Эта тема – мое личное мнение, основанное на фактах о Сергее Семейкине. Надеюсь, что тема поможет людям открыть глаза на таких "общественных деятелей"-попрошаек.

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