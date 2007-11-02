Сергей Семейкин и его фонд фбфп.рф - мошенник. Подайте на борьбу с пирамидами!

Всем добрый день.
Недавно в чатах скинули ссылку на фантастический ресурс – Фонд борьбы с финансовыми пирамидами (сайт https://фбфп.рф
).
Заинтересовался и решил изучить подробнее этот стартап.
Согласно информации с сайта:
Цитата:
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Фонд Борьбы с Финансовыми Пирамидами — единственная в России некоммерческая организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением деятельности финансовых пирамид.
Цель Фонда помощь государственным органам в обличении финансовых пирамид, повышение финансовой грамотности населения РФ, совершенствование действующего законодательства РФ в борьбе против финансовых пирамид.
Сейчас фонд занимается усиленной рассылкой жалоб на платежные системы, инвестиционные проекты и тематические информационные ресурсы. Жалобы потоком текут в МВД по Тюменьской области, Центробанку, в другие инстанции. Досталось платежным системам Perfect Money и Payeer – Фонд Борьбы с Пирамидами требует закрыть мерзкие анонимные платежки.
Несколько топовых информационных ресурсов тоже получили порцию жалоб – фонд призвал привлечь блоги к административной ответственности: разве можно публиковать информацию о лживых пирамидах? Вдруг на сайт зайдут дети или доверчивые люди?! Всем известно – хайпы хуже детского порно!
Все анонимные платежки нужно запретить, пирамиды сравнять с землей, блогеров отправить на Магадан на 5-6 лет делать из больших камней маленькие. Эти призывы сквозят в праведном гневе учредителя фонда. Спуску никому не даст!
Мы живем в свободной стране и каждый может заниматься чем угодно. Благородная цель у этого проекта? Благородная!
Кто же готов тратить свое время, силы и энергию для спасения людей от пирамид?
Согласно учредительным документам (тык
), директором фонда является:
Семейкин Сергей Андреевич, сейчас ему 31 год.
Страница ВК – тык
Аккаунт на ммгп – тык
Простой тюменьский парень, семьянин. Бьется с плохими людьми, за свободы и благополучие граждан. К общественной деятельности – готов!
Тут переходим к важному моменту. На страницах Фонда Борьбы с Пирамидами есть вкладка «Поддержать Фонд»
.
Открываем и читаем:
Цитата:
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Деятельность Фонда осуществляется только за счет собственных средств и благотворительных пожертвований как от физических, так и юридических лиц.
Мы будем признательны за любую помощь!
Согласно учредительным документам, фонд является некоммерческой организацией.
И согласно написанному на сайте – как и любой фонд, Сергей Семейкин просит у людей деньги
на свою деятельность.
То есть он хочет, чтобы люди переводили средства ему на борьбу с пирамидами.
Окей, мы помним что цель у организации – благороднейшая. И конечно, такую организацию должен возглавлять человек кристальной чистоты. Рыцарь, без страха и упрека. Ведь он просит граждан пожертвовать ему деньги – и жертвователи должны быть уверены в его честности...
Рассмотрим несколько эпизодов из жизни Сергея Семейкина.
1. Сергей Семейкин – попрошайка.
Много раз безуспешно пытался привлечь крупные суммы денег под свои стартапы.
В 2012 году Сергей пытается привлечь инвестиции в свой стартап с помощью форума - тема
Он очень красиво расписывает, как грамотно распорядится деньгами инвесторов. Все затраты обещает окупить за 7 месяцев – а дальше чистый профит!
Это ему не удается, так как в теме выяснилось, что Сергей и в прошлом безуспешно пытался привлечь чужие деньги под свои идеи – просил 19млн:
Просил 20000$:
При этом адекватного обеспечения кредита у Сергея Семенкина нет, образование тоже хромает (был отчислен за неуспеваемость)
В прошлом, Сергей был частью и учредителем якобы успешной компании Royal Card Europe.
Из которой он гордо ушел (выгнали?), и компания развалилась. Сайт не работает, RIP
Картина нарисовалась ясная. Естественно, дураков в теме не нашлось, и Сергею не оплатили очередную попытку.
Наверное зря – разбогатели бы все сказочно
PS: ну и по мелочи побираемся, наверное на мелкий бизнес. Диверсификация в действии Раз два
и три
2. Сергей Семейкин – непорядочный работодатель, шантажист и любитель клеветы.
У Сергея и его жены был еще один прогоревший бизнес – магазин детской одежды “O BABY” в Тюмени.
В 2009 году на городском форуме Тюмени была создана очень популярная тема, где все 3 продавца магазина подают в суд на Сергея Семенкина.
Почитайте – очень интересно (ссылка на тему
)
Кому лень читать многобукв, суть такая: Сергей с женой открыли магазин детской одежды, наняли продавцов, и пользуясь кризисом вешали на продавцов недосдачи. Платили вместо 12000 в месяц – 3000 на этом основании. Когда девушки поймали Сергея и жену на том, что в недосдачу внесли 100% проданный товар, Сергей стал угрожать увольнением по статье и сфабрикованным заявлением о воровстве. В итоге уволил всех по собственному, недоплатил зарплату и взыскал с какого-то НДФЛ за 6 месяцев с продавщиц.
Девушки молодцы, не растерялись – подали заявление в суд и предали ситуацию огласке. В теме очень много деталей, почитайте – прям детектив.
Все люди явно на стороне бедных продавщиц.
Сергей грязно ругается и грозится сфабриковать дело о воровстве, чтобы посадить мерзавок. Дальше слов дело конечно не доходит))
В итоге Сергей и супруга магазин перенесли в другую точку, а затем благополучно закрылись.
Какой вывод можно сделать?
Сергей Семейкин – непорядочный, лживый человек.
Человек, которому не стыдно подать ложное заявление о воровстве и самому обокрасть людей на последнее (в данном случае – своих сотрудников).
Прочитайте тему – психологический портрет этого мерзавца станет понятен на 100%.
3. Сергей Семейкин – промоутер и защитник пирамид.
Когда вы это прочитали – наверняка подумали: свихнулся автор
Сергей же борец с пирамидами, деньги собирает с народа на свою борьбу, кляуз вон сколько понаписал!
Нет, уважаемые. Смотрим историю аккаунта Сергея и видим, что совсем недавно он и сам поигрывает в хайпы.
Тут
он хвастается об успехах;
Тут
гордо постит выплаты прибыли из пирамиды;
А вот эту тему
Сергей Семейкин создал сам.
Он не только принес на форум какое-то г*вно, но и активно защищает его в своей теме:
Завлекает в пирамиду людей (затащил как минимум 19 человек с 4500$ вкладов) , получает за это материальное вознаграждение (рефку):
И какой результат? Проект скамится, все люди в минусе – Сергей, отличная работа!
Как же так? Человек кричит о вреде пирамид, а сам в них участвует. Нахваливает их, защищает. Тащит в очевидный скам народ. Лицемерие чистой воды, мерзко на такое смотреть.
А теперь, отсмеявшись над этим недалеким бизнесменом, каждый задайте себе простой вопрос: Доверите ли Вы свои деньги Сергею Семейкину? Поддержите его Фонд по борьбе с пирамидами?
Мое мнение: Сергей Семейкин - человек низких моральных качеств. Он обдирал своих работников, оскорблял и шантажировал их, клеветал на них. Неудачливый бизнесмен, столько прогоревших проектов – и он постоянно хочет попробовать новый бизнес за чужой счет.
И главное – он не имеет морального права открывать Фонд по борьбе с пирамидами, потому что он сам играл в пирамиды, защищал пирамиды и затаскивал в них людей. Тем более он не имеет права просить у людей деньги – учитывая грязное прошлое человека, он потратит их неизвестно на что.
PS: Эта тема – мое личное мнение, основанное на фактах о Сергее Семейкине. Надеюсь, что тема поможет людям открыть глаза на таких "общественных деятелей"-попрошаек.