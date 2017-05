pilot10 Топ Мастер

В сети Litecoin осуществлена первая транзакция Lightning Network



Blockstream @Blockstream

0.00000001 LTC settled in under a second. Details on first Lightning micropayment on production blockchain. See

01:39 - 12 May 2017



Photo published for Major Milestone: The First Lightning Payment on Litecoin pays from Zurich to San Francisco

Major Milestone: The First Lightning Payment on Litecoin pays from Zurich to San Francisco

Since our release of Elements Alpha, we have been hard at work making the codebase production-ready for live, federated-sidechains such as the Liquid network...

blockstream.com



Первую транзакцию LN в основном блокчейне Litecoin осуществил Кристиан Деккер, и завершена она была менее чем за секунду. Как отмечают разработчики, перевод такой суммы (примерно $0.013) попросту невозможен и экономически нереализуем при традиционных блокчейн-транзакциях.



«Кристиан пропатчил имплементацию Blockstream Lightning, сделав ее работу возможной в Litecoin, и через два часа после активации Segregated Witness открыл канал Lightning между двумя клиентами, один из которых находился в Цюрихе, а другой в Сан-Франциско. Сумма транзакции составила около $0.013», — говорится в блоге Blockstream.

Также была проведена другая LN-транзакция на сумму в 0.00001000 LTC, после которой была осуществлена обратная транзакция первоначального платежа на 0.00000001 LTC.



«После того, как канал открыт, можно быстро и исключительно просто проводить практически бесконечное количество дальнейших транзакций», — добавили разработчики.

Компания Blockstream начала работу над протоколом Lightning Network два года назад с целью создания новых приложений и сценариев применения, которые бы стимулировали более широкое принятие биткоина и связанных с ним технологий.



«Мы воодушевлены возможностью протестировать нашу имплементацию Lightning Network в сети, аналогичной по своей структуре биткоину. Полученные результаты только укрепляют нас в убеждении, что наша имплементация даст сети биткоин быстрые и надежные микротранзакции», — подчеркивается в заявлении Blockstream.

Разработчики также представили видео первых транзакций Lightning Network в сети Litecoin:



Ранее на этой неделе в сети Litecoin была осуществлена первая транзакция с использованием протокола Segregated Witness.



В конце апреля первая транзакция Lightning Network была осуществлена в сети SysCoin. Кроме того, тестовую транзакцию провел французский блокчейн-стартап ACINQ.



Andrew Asmakov



