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В сети Litecoin осуществлена первая транзакция Lightning Network

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В сети Litecoin осуществлена первая транзакция Lightning Network
Команда блокчейн-стартапа Blockstream раскрыла детали первой успешной транзакции Lightning Network в основной сети Litecoin. Микротранзакция на сумму в 0.00000001 LTC (1 литоши) была проведена через несколько часов после окончательной активации Segregated Witness , говорится в блоге компании.

Читать
Blockstream @Blockstream
0.00000001 LTC settled in under a second. Details on first Lightning micropayment on production blockchain. See https://www.blockstream.com/2017/05/...-litecoin.html
01:39 - 12 May 2017

Photo published for Major Milestone: The First Lightning Payment on Litecoin pays from Zurich to San Francisco
Major Milestone: The First Lightning Payment on Litecoin pays from Zurich to San Francisco
Since our release of Elements Alpha, we have been hard at work making the codebase production-ready for live, federated-sidechains such as the Liquid network...
blockstream.com

Первую транзакцию LN в основном блокчейне Litecoin осуществил Кристиан Деккер, и завершена она была менее чем за секунду. Как отмечают разработчики, перевод такой суммы (примерно $0.013) попросту невозможен и экономически нереализуем при традиционных блокчейн-транзакциях.

«Кристиан пропатчил имплементацию Blockstream Lightning, сделав ее работу возможной в Litecoin, и через два часа после активации Segregated Witness открыл канал Lightning между двумя клиентами, один из которых находился в Цюрихе, а другой в Сан-Франциско. Сумма транзакции составила около $0.013», — говорится в блоге Blockstream.
Также была проведена другая LN-транзакция на сумму в 0.00001000 LTC, после которой была осуществлена обратная транзакция первоначального платежа на 0.00000001 LTC.

«После того, как канал открыт, можно быстро и исключительно просто проводить практически бесконечное количество дальнейших транзакций», — добавили разработчики.
Компания Blockstream начала работу над протоколом Lightning Network два года назад с целью создания новых приложений и сценариев применения, которые бы стимулировали более широкое принятие биткоина и связанных с ним технологий.

«Мы воодушевлены возможностью протестировать нашу имплементацию Lightning Network в сети, аналогичной по своей структуре биткоину. Полученные результаты только укрепляют нас в убеждении, что наша имплементация даст сети биткоин быстрые и надежные микротранзакции», — подчеркивается в заявлении Blockstream.
Разработчики также представили видео первых транзакций Lightning Network в сети Litecoin:


Ранее на этой неделе в сети Litecoin была осуществлена первая транзакция с использованием протокола Segregated Witness.

В конце апреля первая транзакция Lightning Network была осуществлена в сети SysCoin. Кроме того, тестовую транзакцию провел французский блокчейн-стартап ACINQ.

Andrew Asmakov

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