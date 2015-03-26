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Альфа-Банк зафиксировал в "майские" всплеск мошенничества

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Старый Сегодня, 20:05
#1
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Альфа-Банк зафиксировал в "майские" всплеск мошенничества


Служба мониторинга электронного бизнеса Альфа-Банка сегодня сообщила журналистам, что на эти майские праздники она зафиксировала сильный всплеск мошенничества и в частности в отношении клиентов сервиса Авито.ру.

В основном, где-то в период с 1 по 9 мая специалисты Альфа-Банка наблюдали 50% рост (в сравнении с обычными показателями) мошеннических операций связанный с интернет-банкингом и с денежными переводами с карты на карту. Так, к примеру, пользователи сервиса Авито.ру размещали объявления о продаже тех или иных вещей, а мошенники под предлогом перевода аванса за продаваемый товар, наоборот - не переводили им деньги, а списывали средства на свои "левые" карты, а далее шли к банкоматам и быстро снимали средства полученные таким вот образом.

На вопрос журналистов в связи с чем был зафиксирован такой высокий всплеск мошеннических действий, начальник службы мониторинга электронного бизнеса Альфа-Банка г-н Голенищев пояснил, что в эту по-сути праздничную десятидневку у населения появилось больше свободных часов чем обычно, вот многие и заходили в эти дни на ресурс Авито.ру, ну а мошенники, конечно, тоже не дремали - ловили момент.

И как сообщают российские СМИ, сам сервис Авито.ру резкого роста числа мошеннических действий в эти майские дни не фиксировал, хотя по признанию руководства этого ресурса объявлений, такую активность злоумышленников, обычно лучше видят сами банки, которые обслуживают карты клиентов.

По словам представителя сервиса Авито.ру их специалисты считают, что ничего необычного в эти дни не происходила - все в рамках рутинной работы, хотя он допускает, что у операторов обслуживающих транзакции могут быть несколько иные конечные данные. Он подтвердил, что нашим мошенникам порой достаточно знать номер карты оттисненной на её лицевой стороне, чтобы совершить перевод в свою пользу (с карты на карту), ну а случае с банковским переводом, еще надо знать имя держателя карты написанное на карте латинскими буквами. А вся остальная информация, а это пин-код, CVC-код, СМС-коды - это всё персональная информация продавца.

И если у вас, например, какой-либо "покупатель" вдруг желает уточнить информацию и говорит, что надо раскрыть для него вышеперечисленные сведения, а это все является только вашей личной информация, то конечно, лучше сразу прекратить всё контакты с таким лжепокупателем - вам же лучше будет.

Специально для mmgp.ru
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 20:11.
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Старый Сегодня, 20:44
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
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Сообщений: 15
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Re: Альфа-Банк зафиксировал в "майские" всплеск мошенничества
Так ведь пьяных проще обрабатывать. Вт и всплеск
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Anton Chigurh на форуме  
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