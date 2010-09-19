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Apple инвестирует $200 млн в Corning – создателя суперпрочных стекол Gorilla Glass



После своих обязательств направить 1 миллиард долларов в американские производственные проекты, Apple сегодня объявила о том, что она выбрала своего давнего партнера Corning для предоставления первых 200 миллионов долларов инвестиций из нового венчурного фонда.



Деньги поступают из Apple Advanced Production Fund, который недавно презентовал генеральный директор Apple Тим Кук. При этом компания заявила, что деньги будут способствовать дальнейшим активным исследованиям и новым разработкам Corning и обеспечат его потребности в новом производственном оборудовании для современных методов обработки стекла. Компания Corning известна тем, что разработала суперпрочное стекло Gorilla, которое используется при создании сенсорной технологии iPhone.



”Corning – это отличный пример надежного поставщика, который продолжает внедрять инновации, и он является одним из самых давних поставщиков Apple“, – заявил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple. ”Это партнерство началось 10 лет тому назад с самого первого iPhone, и сегодня каждый клиент, который покупает iPhone или iPad в любой точке мира, касается прочного стекла, разработанного в Америке. Мы очень гордимся нашим длительным успешным сотрудничеством, и мы инвестируем в дальнейшее плодотворное партнерство с Corning, у которого уже имеется богатый опыт в разработке инновационных методов производства“.



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Новый венчурный фонд и объявление об инвестициях в Corning появились спустя год после того, как Apple и другие компании были подвергнуты большой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал их активнее развивать производство у себя в стране. После неожиданной победы Трампа многие предприятия искали способы эффективного реагирования на его дальнейшие планы заставить все компании платить более высокие налоги на импорт.



На первый взгляд, Corning, похоже, не нуждается в дополнительных денежных ресурсах. Но согласно поданному отчету, компания Corning в прошлом году получила от своих операций $2,5 млрд. наличными и еще $3,7 млрд. в виде инвестиций, значит, ей точно не хватает собственных ресурсов для финансирования своих дальнейших исследований и разработок.



Представитель Corning Даниэль Коллинз объяснил, что компания не может разглашать многие детали данной сделки. Вместе с тем, он сообщил следующее: ”Мы активно сотрудничаем с Apple в области разработки новых технологий производства стекла для удовлетворения растущего уровня требований касательно мобильных устройств следующего поколения“.



”Многолетнее партнерство Corning с Apple не только привело к значительным инновациям в области разработки прочного стекла, но и помогло создать почти 1000 новых рабочих мест, а также позволило нам продолжать активно развиваться и масштабировать свою деятельность в США“, – заявил Уэнделл П. Уикс (председатель, главный исполнительный директор и президент компании Corning). ”Текущие инвестиции позволят нашему заводу в Гаррисберге по-прежнему оставаться глобальным центром для передовых технологий в индустрии стекла“.



Apple заявила, что в настоящее время она поддерживает 2 миллиона рабочих мест в США, в том числе 450 тысяч на предприятиях, которые снабжают ее различными компонентами. Компания утверждает, что потратила более 50 миллиардов долларов на приобретение продукции у 9000 американских поставщиков.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/12/a...acturing-fund/



https://text.ru/antiplagiat/5915d63495538 После своих обязательств направить 1 миллиард долларов в американские производственные проекты, Apple сегодня объявила о том, что она выбрала своего давнего партнера Corning для предоставления первых 200 миллионов долларов инвестиций из нового венчурного фонда.Деньги поступают из Apple Advanced Production Fund, который недавно презентовал генеральный директор Apple Тим Кук. При этом компания заявила, что деньги будут способствовать дальнейшим активным исследованиям и новым разработкам Corning и обеспечат его потребности в новом производственном оборудовании для современных методов обработки стекла. Компания Corning известна тем, что разработала суперпрочное стекло Gorilla, которое используется при создании сенсорной технологии iPhone.”Corning – это отличный пример надежного поставщика, который продолжает внедрять инновации, и он является одним из самых давних поставщиков Apple“, – заявил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple. ”Это партнерство началось 10 лет тому назад с самого первого iPhone, и сегодня каждый клиент, который покупает iPhone или iPad в любой точке мира, касается прочного стекла, разработанного в Америке. Мы очень гордимся нашим длительным успешным сотрудничеством, и мы инвестируем в дальнейшее плодотворное партнерство с Corning, у которого уже имеется богатый опыт в разработке инновационных методов производства“.Новый венчурный фонд и объявление об инвестициях в Corning появились спустя год после того, как Apple и другие компании были подвергнуты большой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал их активнее развивать производство у себя в стране. После неожиданной победы Трампа многие предприятия искали способы эффективного реагирования на его дальнейшие планы заставить все компании платить более высокие налоги на импорт.На первый взгляд, Corning, похоже, не нуждается в дополнительных денежных ресурсах. Но согласно поданному отчету, компания Corning в прошлом году получила от своих операций $2,5 млрд. наличными и еще $3,7 млрд. в виде инвестиций, значит, ей точно не хватает собственных ресурсов для финансирования своих дальнейших исследований и разработок.Представитель Corning Даниэль Коллинз объяснил, что компания не может разглашать многие детали данной сделки. Вместе с тем, он сообщил следующее: ”Мы активно сотрудничаем с Apple в области разработки новых технологий производства стекла для удовлетворения растущего уровня требований касательно мобильных устройств следующего поколения“.”Многолетнее партнерство Corning с Apple не только привело к значительным инновациям в области разработки прочного стекла, но и помогло создать почти 1000 новых рабочих мест, а также позволило нам продолжать активно развиваться и масштабировать свою деятельность в США“, – заявил Уэнделл П. Уикс (председатель, главный исполнительный директор и президент компании Corning). ”Текущие инвестиции позволят нашему заводу в Гаррисберге по-прежнему оставаться глобальным центром для передовых технологий в индустрии стекла“.Apple заявила, что в настоящее время она поддерживает 2 миллиона рабочих мест в США, в том числе 450 тысяч на предприятиях, которые снабжают ее различными компонентами. Компания утверждает, что потратила более 50 миллиардов долларов на приобретение продукции у 9000 американских поставщиков.

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