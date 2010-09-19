Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,579 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple инвестирует $200 млн в Corning – создателя суперпрочных стекол Gorilla Glass

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:46
#1
Мастер
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.09.2010
Сообщений: 2,852
Благодарностей: 795
УГ: 1
КП: 0.172
подарки
Apple инвестирует $200 млн в Corning – создателя суперпрочных стекол Gorilla Glass


После своих обязательств направить 1 миллиард долларов в американские производственные проекты, Apple сегодня объявила о том, что она выбрала своего давнего партнера Corning для предоставления первых 200 миллионов долларов инвестиций из нового венчурного фонда.

Деньги поступают из Apple Advanced Production Fund, который недавно презентовал генеральный директор Apple Тим Кук. При этом компания заявила, что деньги будут способствовать дальнейшим активным исследованиям и новым разработкам Corning и обеспечат его потребности в новом производственном оборудовании для современных методов обработки стекла. Компания Corning известна тем, что разработала суперпрочное стекло Gorilla, которое используется при создании сенсорной технологии iPhone.

”Corning – это отличный пример надежного поставщика, который продолжает внедрять инновации, и он является одним из самых давних поставщиков Apple“, – заявил Джефф Уильямс, главный операционный директор Apple. ”Это партнерство началось 10 лет тому назад с самого первого iPhone, и сегодня каждый клиент, который покупает iPhone или iPad в любой точке мира, касается прочного стекла, разработанного в Америке. Мы очень гордимся нашим длительным успешным сотрудничеством, и мы инвестируем в дальнейшее плодотворное партнерство с Corning, у которого уже имеется богатый опыт в разработке инновационных методов производства“.


Новый венчурный фонд и объявление об инвестициях в Corning появились спустя год после того, как Apple и другие компании были подвергнуты большой критике со стороны президента США Дональда Трампа, который призвал их активнее развивать производство у себя в стране. После неожиданной победы Трампа многие предприятия искали способы эффективного реагирования на его дальнейшие планы заставить все компании платить более высокие налоги на импорт.

На первый взгляд, Corning, похоже, не нуждается в дополнительных денежных ресурсах. Но согласно поданному отчету, компания Corning в прошлом году получила от своих операций $2,5 млрд. наличными и еще $3,7 млрд. в виде инвестиций, значит, ей точно не хватает собственных ресурсов для финансирования своих дальнейших исследований и разработок.

Представитель Corning Даниэль Коллинз объяснил, что компания не может разглашать многие детали данной сделки. Вместе с тем, он сообщил следующее: ”Мы активно сотрудничаем с Apple в области разработки новых технологий производства стекла для удовлетворения растущего уровня требований касательно мобильных устройств следующего поколения“.

”Многолетнее партнерство Corning с Apple не только привело к значительным инновациям в области разработки прочного стекла, но и помогло создать почти 1000 новых рабочих мест, а также позволило нам продолжать активно развиваться и масштабировать свою деятельность в США“, – заявил Уэнделл П. Уикс (председатель, главный исполнительный директор и президент компании Corning). ”Текущие инвестиции позволят нашему заводу в Гаррисберге по-прежнему оставаться глобальным центром для передовых технологий в индустрии стекла“.

Apple заявила, что в настоящее время она поддерживает 2 миллиона рабочих мест в США, в том числе 450 тысяч на предприятиях, которые снабжают ее различными компонентами. Компания утверждает, что потратила более 50 миллиардов долларов на приобретение продукции у 9000 американских поставщиков.

Перевод специально для форума MMGP.ru

https://venturebeat.com/2017/05/12/a...acturing-fund/

https://text.ru/antiplagiat/5915d63495538
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
CashToday вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Apple инвестирует $1 млрд в технологическое производство США OkoInvest Новости в мире финансов и инвестиций 1 04.05.2017 16:20
Apple инвестирует в конкурента Uber $1 миллиард Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 2 13.05.2016 17:13
Glass Fin Investment - glass-fin.com HYIPs-Analysis Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 24 11.10.2015 15:16
Apple инвестирует в технологии искусственного интеллекта Alex356 Прочие виды инвестиций 3 12.09.2015 23:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Рома Свир
Сериал Плохие
От Рома Свир в разделе «Кино/Музыка»
Аватара нет
WMID 812118255249 - Возьму кредит 600вмз
От jc-jc в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Alexander
Blogspot + Sape
От Alexander в разделе «Блогосфера»
Аватар wunderkind
Еще один способ вымогательства денег через Webmoney
От wunderkind в разделе «WebMoney»
Аватар Ciara
Krazzy4 - krazzy4.net
От Ciara в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
В Москве организуют платный доступ к камерам видеонаблюдения
От Wind of freedom в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
410,579
Тем
469,324
Сообщений
11,594,212

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube