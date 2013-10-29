Блокчейн стартап заключает сделку с форекс гигантом – Citadel Securities

Крупнейший игрок на рынке ценных бумаг начинает совместную работу с блокчейн стартапом, который сосредоточен на пост-трейдинговом урегулировании валют.
Cobalt, компания, которая находится в Лондоне, недавно заключила сделку с Citadel Securities – одной из самой крупных фирм в своем роде. По данным Financial Times, Citadel владеет почти 35% акций всего оптового рынка США. Фирма также формирует значительную часть экосистемы высокочастотной торговли (HFT).
Кевин Киммель, глава электронной фондовой биржи Citadel Securities, прокомментировал эту сделку так: «Мы поддерживаем эффективные, честные и открытые рынки и считаем, что платформа Cobalt поможет сделать существенный шаг навстречу увеличению эффективности рынка иностранной валюты, а особенно в области клиринга и кредитования».
Помимо Citadel, Cobalt подписал контракт еще с XTX Markets, электронным маркет-мейкером который также расположен в Лондоне.
Cobalt приближается к тому, чтобы запустить свою платформу уже в этом году, но пока что представители стартапа еще не дали никаких конкретных дат. В своем блоге стартап не только опубликовал детали своей интеграции с Citadel и XTX, но также заявил, что производит бета-тестирование своей платформы совместно с 22 партнерами.
Сегодняшняя новость – первая спустя месяцы после того, как Citi профинансировали Cobalt на крупную сумму. Об этом ранее сообщал Business Insider.
Перевод специально для форума MMGP.ru
Источник
Уникальность