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Cтартап SeaBubbles привлек €10 млн для разработки нового прототипа своего «пузыря»

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Cтартап SeaBubbles привлек €10 млн для разработки нового прототипа своего «пузыря»
Французский стартап SeaBubbles привлек €10 млн, инвестором выступил инвестиционный фонд MAIF Avenir. В прошлом раунде компания привлекла €3 млн.


SeaBubbles разрабатывает экологичные скоростные «пузыри», которые могут «летать на воде», их можно использоваться в городских районах в дополнению к наземному транспорту. Идея была задумана как форма альтернативного городского транспорта без шума и загрязнения. У компании уже есть один прототип своего «пузыря», и новое финансирование поможет им разработать второй, более быстрый прототип.



Компания планирует продемонстрировать свой второй прототип на конференции Viva Technology в Париже, где катера будут скользить по Сене. Затем компания будет доставлять свои пузыри в другие города Европы, Азии, Ближнего Востока и США.

«Новая уверенность MAIF Avenir в проекте SeaBubbles является сильным сигналом, который позволит нам еще более ускорить наше развитие, обеспечить больших и маленьких городов инновационною, доступною и мобильною экосистемою», - сказал Alain Thébault, один из основателей SeaBubbles.

Компания надеется стать Uber-ом для водных такси. SeaBubbles должны доказать, что эти «пузыри» безопасны, и установить электрические зарядные станции в доке. Uber просто создал приложение. SeaBubbles придется создавать всю транспортную сеть с нуля.



Видео ролик о новом прототипе:


Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/5915c60818190
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