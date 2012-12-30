Не взлетел: государственный поисковик «Спутник» признали неэффективным.

Поисковая система «Спутник», которую «Ростелеком» запустил весной 2014 г., не стала популярной. Теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, рассказали «Ведомостям» несколько человек, близких к компании, и знакомые сотрудников «Ростелекома».
Как технический проект «Спутник» состоялся, но как популярный в рунете поисковик – нет, констатирует один из собеседников «Ведомостей». По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты рунета составило 100 823. У самых популярных поисковиков – «Яндекса» и Google миллиарды переходов. Доля «Яндекса» в апреле составила 54%, Google – 40,8%, Mail.ru – 4,4%, фиксирует LiveInternet.
Первоначальные инвестиции в проект составили $20 млн
, общие вложения «Ростелеком» не раскрывает.
источник
p.s. имхо было бы странно, если бы государство добились бы хоть каких-то результатов в IT в конкурентной борьбе