Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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MRTmarkets - http://mrtmarkets.com/

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Старый Сегодня, 18:39
#1
Компания MRT Markets (mrtmarkets.com)
 
Аватар mrtmarkets
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 30.03.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
MRTmarkets - http://mrtmarkets.com/
Компания MRTmarkets

Брэнд MRTmarkets оказывает услуги с 2012 года. Ранее принадлежал компании MRT Technology. На данный момент mrtmarkets.com принадлежит и управляется компанией AF TECHNOLOGIES LTD. Компания имеет лицензию и регулируется FSP, комиссией по ценным бумагам и биржам Новой Зеландии, номер лицензии FSP38258.

Виды счетов:

Стандартный
  • Минимальный депозит: $100
  • Спред: фиксированный, от 3 пунктов
  • Кредитное плечо: до 1:500
  • Алготрейдинг: разрешен
  • Персональный консультант
  • Обучающие курсы

Золотой
  • Минимальный депозит: 5 000$
  • Спред: фиксированный, от 2 пунктов
  • Кредитное плечо: до 1:500
  • Алготрейдинг: разрешен
  • Прямой доступ к исследовательской панели, новостной ленте и к экспертным оценкам
  • Обучающие курсы
  • Специальные акционные предложения

VIP
  • Минимальный депозит: $20 000
  • Спред: фиксированный, от 2 пунктов
  • Кредитное плечо: до 1:500
  • Алготрейдинг: разрешен
  • Обзоры рынков
  • Торговые идеи
  • Специальные акционные предложения

Исламский счет
  • Спред: фиксированный
  • Кредитное плечо: до 1:500
  • Комиссия: отсутствует
  • Торговые идеи
  • Помощь личного менеджера


Дополнительные услуги:
  • Эксклюзивная аналитика в режиме реального времени
  • Аналитика от Trading Central
  • Отсутствие скрытых платежей и дополнительных сборов
  • Отсутствие маржи для хеджевых позиций (MT4)

Возможные валюты счетов:
  • GBP
  • EUR
  • USD
  • RUB


Варианты пополнения и снятия средств:
  • Банковская карта
  • Банковский перевод
  • Cash U
  • Yandex.Money
  • Qiwi

Ссылка на сайт компании: http://mrtmarkets.com/fx/ru

Представители на форуме: Да

Партнерская программа: Представляющий брокер, White Label, Реферальная программа

Бонус компании "MRTmarkets": на индивидуальной основе - для каждого клиента обсуждается отдельно.

Буду рад любым отзывам и комментариям, а также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о компании.
Также оставляю дополнительные конткты на случай, если потребуются:
i.bondarev@mrtmarkets.com
complaints@mrtmarkets.com
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

MRTmarkets - Ваш надёжный партнёр в мире Форекс.
mrtmarkets на форуме  
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