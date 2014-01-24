MRTmarkets - http://mrtmarkets.com/

Компания MRTmarkets
Брэнд MRTmarkets оказывает услуги с 2012 года. Ранее принадлежал компании MRT Technology. На данный момент mrtmarkets.com принадлежит и управляется компанией AF TECHNOLOGIES LTD. Компания имеет лицензию и регулируется FSP, комиссией по ценным бумагам и биржам Новой Зеландии, номер лицензии FSP38258.
Виды счетов:
Стандартный
Золотой
- Минимальный депозит: $100
- Спред: фиксированный, от 3 пунктов
- Кредитное плечо: до 1:500
- Алготрейдинг: разрешен
- Персональный консультант
- Обучающие курсы
VIP
- Минимальный депозит: 5 000$
- Спред: фиксированный, от 2 пунктов
- Кредитное плечо: до 1:500
- Алготрейдинг: разрешен
- Прямой доступ к исследовательской панели, новостной ленте и к экспертным оценкам
- Обучающие курсы
- Специальные акционные предложения
Исламский счет
- Минимальный депозит: $20 000
- Спред: фиксированный, от 2 пунктов
- Кредитное плечо: до 1:500
- Алготрейдинг: разрешен
- Обзоры рынков
- Торговые идеи
- Специальные акционные предложения
Дополнительные услуги:
- Спред: фиксированный
- Кредитное плечо: до 1:500
- Комиссия: отсутствует
- Торговые идеи
- Помощь личного менеджера
Возможные валюты счетов:
Варианты пополнения и снятия средств:
- Эксклюзивная аналитика в режиме реального времени
- Аналитика от Trading Central
- Отсутствие скрытых платежей и дополнительных сборов
- Отсутствие маржи для хеджевых позиций (MT4)
Ссылка на сайт компании: http://mrtmarkets.com/fx/ru
Представители на форуме:
- Банковская карта
- Банковский перевод
- Cash U
- Yandex.Money
- Qiwi
Да
Партнерская программа:
Представляющий брокер, White Label, Реферальная программа
Бонус компании "MRTmarkets":
на индивидуальной основе - для каждого клиента обсуждается отдельно.
Буду рад любым отзывам и комментариям, а также с удовольствием отвечу на все ваши вопросы о компании.
Также оставляю дополнительные конткты на случай, если потребуются:
i.bondarev@mrtmarkets.com
complaints@mrtmarkets.com