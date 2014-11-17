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Delta-v Capital закрывает фонд на сумме $232 миллиона

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Delta-v Capital закрывает фонд на сумме $232 миллиона

Имеющая офисы в Боулдере (Колорадо, США) и Далласе (Техас, США), частная инвестиционная компания Delta-v Capital закрыла свой последний фонд в размере 232 миллиона долларов.

Delta-v Capital 2015 и ее совместный инвестиционный фонд Delta-v Capital 2015 Access Fund привлекли инвестиции от ряда крупных инвесторов, включая государственные пенсионные фонды, компании, управляющие активами, семейные офисы и корпоративные пенсионные фонды.

Под руководством Рэнда Льюиса и Дэвида Шаллера фирма обычно инвестирует в компании с минимальными показателями роста 20% и ее вторичный подход позволяет ей покупать акции с 20-30% -ным дисконтом от справедливой рыночной стоимости. Delta-v Capital будет стремиться инвестировать суммы от 2 до 20 миллионов долларов за операцию с одним активом в широком диапазоне технологических секторов на территории Соединенных Штатов Америки.

Delta-v Capital сотрудничает с ведущими на рынке компаниями, имеющими проверенные бизнес-модели, и обеспечивает капиталом, необходимым для ускорения роста за счет целенаправленного использования поступлений. Цель компании - помочь управленческим командам повышать стоимость активов за счет увеличения роста доходов. Основное внимание уделяется компаниям, которые существенно снизили товарные и бизнес-риски и находятся в процессе расширения с положительными показателями роста. Обычно в эту категорию попадают компании с доходами более 10 миллионов долларов. Delta-v Capital имеет 25-летний опыт в области технологий инвестирования. Портфолио фирмы включает в себя компании, работающие в разнообразных технологических секторах, например безопасность, мобильные решения, интернет, SaaS-платформы, средства массовой информации, связь и информационные услуги. Среди портфельных компаний можно отметить Cloud Sherpas, LogRhythm, Zayo Group, Cradlepoint и Borderfree.

Sixpoint Partners, глобальный инвестиционный банк, занимающийся обслуживанием среднего бизнеса, выступил в качестве эксклюзивного агента по привлечению средств фонда.

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