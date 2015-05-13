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Стартап Nutrafol привлек инвестиции для нутрицевтика, стимулирующий рост волос

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Стартап Nutrafol привлек инвестиции для нутрицевтика, стимулирующий рост волос
Нутрецевтический стартап Nutrafol, расположенный в Нью-Йорке, привлёк инвестиции для производства лекарственных средств для роста волос.


Инвестиции предоставил венчурный фонд Unilever Ventures в сотрудничестве с CircleUp. Компания нацелена использовать привлеченные средства для продвижения своих научных исследований, для разработок новой продукции и выйти на рынок электронной коммерции в сфере здоровья и красоты.


Основанная в августе 2015 года под руководством Рональда Перальта (сейчас президент) совместно с Йоргосом Тситисом (доктор медицинских наук, генеральный директор), Nutrafol благодаря 2-х летним научным исследованиям разработал уникальный нутрицевтик для стимуляции роста волос, в состав которого входят натуральные ингредиенты.

Перевод специально для MMGP.RU
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Метки
медицина, новости, привлечение инвестиций, финансирование стартапа
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