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Разработчик мобильной платформы для архитекторов Abvent привлек инвестиции

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Разработчик мобильной платформы для архитекторов Abvent привлек инвестиции


Разработчик мобильной платформы для архитекторов Abvent Group из Парижа (Франция), привлек посевное финансирование. Сумма сделка к сожалению, не была раскрыта.
Основанная в 1985 году под руководством Хавьера Соула (сейчас на должности генерального директора), Abvent является разработчиком платформы, которая дает возможность архитекторам и дизайнерам найти необходимые изображения и воспользоваться программным обеспечением 3D визуализации для разработок своих проектов.


На сегодняшний день Abvent работает с ArchiCAD и руководствуется всеми промышленными стандартами проектирования и управления проектами.

Платформа включает в себя ПО и весь спектр услуг для архитекторов (Archicad, Clima BIM, Rhino 3D, BI Moffice), а также полную обработку изображений (Twinmotion, Artlantis, iVIsit 360, RenderIn).


Abvent имеет сеть дистрибьюторов в 80 странах мира. Привлеченные средства компания планирует использовать для разработок новых функций платформы и для выхода мировой рынок.

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Метки
новости, привлечение инвестиций, стартап-акселератор, финансирование стартапа
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