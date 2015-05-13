Разработчик мобильной платформы для архитекторов Abvent привлек инвестиции

Разработчик мобильной платформы для архитекторов Abvent Group из Парижа (Франция), привлек посевное финансирование. Сумма сделка к сожалению, не была раскрыта.
Основанная в 1985 году под руководством Хавьера Соула (сейчас на должности генерального директора), Abvent является разработчиком платформы, которая дает возможность архитекторам и дизайнерам найти необходимые изображения и воспользоваться программным обеспечением 3D визуализации для разработок своих проектов.
На сегодняшний день Abvent работает с ArchiCAD и руководствуется всеми промышленными стандартами проектирования и управления проектами.
Платформа включает в себя ПО и весь спектр услуг для архитекторов (Archicad, Clima BIM, Rhino 3D, BI Moffice), а также полную обработку изображений (Twinmotion, Artlantis, iVIsit 360, RenderIn).
Abvent имеет сеть дистрибьюторов в 80 странах мира. Привлеченные средства компания планирует использовать для разработок новых функций платформы и для выхода мировой рынок.
Специально для MMGP.RU