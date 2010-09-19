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Украинская «умная» футболка-кардиограф HeartIn достигла своей цели на Kickstarter

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Украинская «умная» футболка-кардиограф HeartIn достигла своей цели на Kickstarter
Бизнесмен из Украины Алексей Виноградов совместно со своим напарником кардиологом и ученым Дмитрием Федковым уже свыше 5 лет занимаются проектом мобильной кардиографии. В начале мая они запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства для своей смарт-футболки HeartIn, измеряющей электрокардиограмму человека в режиме реального времени. Вместе с мобильным софтом она дает возможность продуктивнее заниматься спортом, а также позволяет фиксировать любые отклонения в работе сердца. На текущий момент данный стартап уже привлек более 18 тысяч долларов при требуемой сумме в 15 тысяч долларов, а до конца краудфандинговой кампании еще остается целых 19 дней.



Разработкой продукта HeartIn стартаперы занимаются уже 8 лет. За указанный период времени Алексей инвестировал в эту технологию примерно 1,5 миллиона долларов собственных денег. Всеми работами над устройством и требуемым программным обеспечением регулярно занимались 10 сотрудников, а еще 15-20 дополнительно привлекались к данному процессу в различное время. В команде проекта задействованы украинские, германские, тайваньские и американские специалисты. В процессе работы над продуктом стартаперы создали порядка 40 рабочих прототипов.

В 2016 году стартап уже запускал кампанию на другой платформе Indiegogo для своего мобильного кардиографа, чтобы привлечь 50 тысяч долларов. Однако достичь этого не получилось. На Kickstarter украинцы вышли уже с направленным на совсем иную аудиторию решением – смарт-футболкой.

”Нашей главной задачей является обеспечение ранней диагностики сердца. Однако пользователя не желают приобретать майку лишь для проведения диагностики. В результате, появилась мысль соединить несколько процессов: предоставлять точнейшие показатели пульса и изменения сердечного ритма, к ним присоединить отчеты по итогам спортивных тренировок и упаковать все это в привлекательное и очень практичное приложение, а в процессе всего этого выполнять диагностику“, – сообщил журналистам Алексей.



Кроме того, он рассказал, что другие современные аналоги трекеров, которые могут замерять пульс и остальные показатели, содержат довольно низкую точность – около 40-60%, вследствие чего советы по спортивным тренировкам становятся малоэффективными. Объявленная точность устройства HeartIn равна 99%. Данный прибор уже ожидает получения медицинского сертификата, который стартаперы рассчитывают получить до завершения текущего года. ”До того времени наш продукт по диагностике сердечных аритмий возможно будет применять лишь в качестве рекомендательного сервиса, а сразу же после получения данного сертификата результаты измерений будут являться официальным диагнозом. Расходы на сами майки станут покрываться страховыми фирмами“, – комментирует Виноградов.

Инновационное решение HeartIn содержит в себе 2 основных элемента – спортивную футболку со встроенными электродами, снимающими данные о функционировании сердца, и электронный прибор, в котором установлен Bluetooth-модуль. Аккумулятор данного устройства сможет проработать до 24 часов. Также авторы заявляют, что футболка довольно износоустойчивая и сможет выдержать любые энергичные занятия спортом и мытье в стиральной машине. Вся информация в режиме реального времени отправляется на мобильный софт, последний предоставляет пользователям полезные советы о желательном темпе тренировок или потребности сделать небольшой перерыв.



Стоимость HeartIn на краудфандинговой платформе Kickstarter начинается со 179 долларов за футболку, что на 40% меньше ожидаемой розничной цены. Кроме того, проект предоставил отличный вариант для ресселеров, для них за 8 950 долларов присутствует возможность приобрести сразу 50 экземпляров HeartIn. У компании уже имеется подобный заказчик.

Бекеры с площадки Kickstarter смогут получить свои смарт-футболки в сентябре текущего года, при этом Алексей уточнил, что серийное изготовление данного продукта запустят уже в ближайшие дни. ”Мы не будем дожидаться окончательных итогов краудфандинговой кампании, так как ждем поступления большого количества заказов. Потому и заблаговременно изготавливаем крупную партию“, – сообщил генеральный директор стартапа. Перед этим мы уже произвели сотню предсерийных комплектов, дабы досконально протестировать качество нашего продукта.

По материалам ain.ua

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