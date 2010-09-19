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Украинская «умная» футболка-кардиограф HeartIn достигла своей цели на Kickstarter



vBulletin [video]



Разработкой продукта HeartIn стартаперы занимаются уже 8 лет. За указанный период времени Алексей инвестировал в эту технологию примерно 1,5 миллиона долларов собственных денег. Всеми работами над устройством и требуемым программным обеспечением регулярно занимались 10 сотрудников, а еще 15-20 дополнительно привлекались к данному процессу в различное время. В команде проекта задействованы украинские, германские, тайваньские и американские специалисты. В процессе работы над продуктом стартаперы создали порядка 40 рабочих прототипов.



В 2016 году стартап уже запускал кампанию на другой платформе Indiegogo для своего мобильного кардиографа, чтобы привлечь 50 тысяч долларов. Однако достичь этого не получилось. На Kickstarter украинцы вышли уже с направленным на совсем иную аудиторию решением – смарт-футболкой.



”Нашей главной задачей является обеспечение ранней диагностики сердца. Однако пользователя не желают приобретать майку лишь для проведения диагностики. В результате, появилась мысль соединить несколько процессов: предоставлять точнейшие показатели пульса и изменения сердечного ритма, к ним присоединить отчеты по итогам спортивных тренировок и упаковать все это в привлекательное и очень практичное приложение, а в процессе всего этого выполнять диагностику“, – сообщил журналистам Алексей.







Кроме того, он рассказал, что другие современные аналоги трекеров, которые могут замерять пульс и остальные показатели, содержат довольно низкую точность – около 40-60%, вследствие чего советы по спортивным тренировкам становятся малоэффективными. Объявленная точность устройства HeartIn равна 99%. Данный прибор уже ожидает получения медицинского сертификата, который стартаперы рассчитывают получить до завершения текущего года. ”До того времени наш продукт по диагностике сердечных аритмий возможно будет применять лишь в качестве рекомендательного сервиса, а сразу же после получения данного сертификата результаты измерений будут являться официальным диагнозом. Расходы на сами майки станут покрываться страховыми фирмами“, – комментирует Виноградов.



Инновационное решение HeartIn содержит в себе 2 основных элемента – спортивную футболку со встроенными электродами, снимающими данные о функционировании сердца, и электронный прибор, в котором установлен Bluetooth-модуль. Аккумулятор данного устройства сможет проработать до 24 часов. Также авторы заявляют, что футболка довольно износоустойчивая и сможет выдержать любые энергичные занятия спортом и мытье в стиральной машине. Вся информация в режиме реального времени отправляется на мобильный софт, последний предоставляет пользователям полезные советы о желательном темпе тренировок или потребности сделать небольшой перерыв.







Стоимость HeartIn на краудфандинговой платформе Kickstarter начинается со 179 долларов за футболку, что на 40% меньше ожидаемой розничной цены. Кроме того, проект предоставил отличный вариант для ресселеров, для них за 8 950 долларов присутствует возможность приобрести сразу 50 экземпляров HeartIn. У компании уже имеется подобный заказчик.



Бекеры с площадки Kickstarter смогут получить свои смарт-футболки в сентябре текущего года, при этом Алексей уточнил, что серийное изготовление данного продукта запустят уже в ближайшие дни. ”Мы не будем дожидаться окончательных итогов краудфандинговой кампании, так как ждем поступления большого количества заказов. Потому и заблаговременно изготавливаем крупную партию“, – сообщил генеральный директор стартапа. Перед этим мы уже произвели сотню предсерийных комплектов, дабы досконально протестировать качество нашего продукта.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/5915b56975373 Бизнесмен из Украины Алексей Виноградов совместно со своим напарником кардиологом и ученым Дмитрием Федковым уже свыше 5 лет занимаются проектом мобильной кардиографии. В начале мая они запустили краудфандинговую кампанию на Kickstarter, чтобы собрать средства для своей смарт-футболки HeartIn, измеряющей электрокардиограмму человека в режиме реального времени. Вместе с мобильным софтом она дает возможность продуктивнее заниматься спортом, а также позволяет фиксировать любые отклонения в работе сердца. На текущий момент данный стартап уже привлек более 18 тысяч долларов при требуемой сумме в 15 тысяч долларов, а до конца краудфандинговой кампании еще остается целых 19 дней.Разработкой продукта HeartIn стартаперы занимаются уже 8 лет. За указанный период времени Алексей инвестировал в эту технологию примерно 1,5 миллиона долларов собственных денег. Всеми работами над устройством и требуемым программным обеспечением регулярно занимались 10 сотрудников, а еще 15-20 дополнительно привлекались к данному процессу в различное время. В команде проекта задействованы украинские, германские, тайваньские и американские специалисты. В процессе работы над продуктом стартаперы создали порядка 40 рабочих прототипов.В 2016 году стартап уже запускал кампанию на другой платформе Indiegogo для своего мобильного кардиографа, чтобы привлечь 50 тысяч долларов. Однако достичь этого не получилось. На Kickstarter украинцы вышли уже с направленным на совсем иную аудиторию решением – смарт-футболкой.”Нашей главной задачей является обеспечение ранней диагностики сердца. Однако пользователя не желают приобретать майку лишь для проведения диагностики. В результате, появилась мысль соединить несколько процессов: предоставлять точнейшие показатели пульса и изменения сердечного ритма, к ним присоединить отчеты по итогам спортивных тренировок и упаковать все это в привлекательное и очень практичное приложение, а в процессе всего этого выполнять диагностику“, – сообщил журналистам Алексей.Кроме того, он рассказал, что другие современные аналоги трекеров, которые могут замерять пульс и остальные показатели, содержат довольно низкую точность – около 40-60%, вследствие чего советы по спортивным тренировкам становятся малоэффективными. Объявленная точность устройства HeartIn равна 99%. Данный прибор уже ожидает получения медицинского сертификата, который стартаперы рассчитывают получить до завершения текущего года. ”До того времени наш продукт по диагностике сердечных аритмий возможно будет применять лишь в качестве рекомендательного сервиса, а сразу же после получения данного сертификата результаты измерений будут являться официальным диагнозом. Расходы на сами майки станут покрываться страховыми фирмами“, – комментирует Виноградов.Инновационное решение HeartIn содержит в себе 2 основных элемента – спортивную футболку со встроенными электродами, снимающими данные о функционировании сердца, и электронный прибор, в котором установлен Bluetooth-модуль. Аккумулятор данного устройства сможет проработать до 24 часов. Также авторы заявляют, что футболка довольно износоустойчивая и сможет выдержать любые энергичные занятия спортом и мытье в стиральной машине. Вся информация в режиме реального времени отправляется на мобильный софт, последний предоставляет пользователям полезные советы о желательном темпе тренировок или потребности сделать небольшой перерыв.Стоимость HeartIn на краудфандинговой платформе Kickstarter начинается со 179 долларов за футболку, что на 40% меньше ожидаемой розничной цены. Кроме того, проект предоставил отличный вариант для ресселеров, для них за 8 950 долларов присутствует возможность приобрести сразу 50 экземпляров HeartIn. У компании уже имеется подобный заказчик.Бекеры с площадки Kickstarter смогут получить свои смарт-футболки в сентябре текущего года, при этом Алексей уточнил, что серийное изготовление данного продукта запустят уже в ближайшие дни. ”Мы не будем дожидаться окончательных итогов краудфандинговой кампании, так как ждем поступления большого количества заказов. Потому и заблаговременно изготавливаем крупную партию“, – сообщил генеральный директор стартапа. Перед этим мы уже произвели сотню предсерийных комплектов, дабы досконально протестировать качество нашего продукта.По материалам ain.ua

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