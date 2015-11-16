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Российский стартап в сфере нативной рекламы Adnetic привлек $170 тысяч

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Старый Сегодня, 17:16
#1
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Российский стартап в сфере нативной рекламы Adnetic привлек $170 тысяч



Adnetic - это сервис занимающийся автоматической дистрибуцией нативной рекламы (это когда такая нативная реклама вставляется в основной поток контента и соответствует ему по формату и содержанию) на разнообразных медийных площадках и как проинформировали представители этой платформы бизнес-ангелы проекта VentureClub инвестировали в этот проект 170 000 долл. США.

И как сообщается бизнес -ангелы предоставили свои денежные средства в формате бридж-кредита - это когда средства заемщики или вернут позже или они их конвертируют в акции проекта. Среди инвесторов вложивших свои деньги можно выделить г-на Александра Бойкова - экс-главу одного из самых крупных хостинг-ресурса в России "Timeweb", а также бизнес-ангелы Евгений Ежов и Андрей Пехтусов. Деньги помимо этогот пришли от российского фонда посевных инвестиций в стартапы "The Untitled Ventures", но точные размеры вложений пока не раскрываются.

И как сказал для портала Rusbase г-н Бойков за свои вложения он заполучил в проекте долю в размере 0,5% и свои деньги он вложил в феврале с.г.

Стартап Adnetic с помощью своей онлайн-платформы помогает создавать и распространять разного рода нативную рекламу на медийных ресурсах. Платформа позволяет пользователям автоматизировать планирование, а также размещение и аналитику компаний. Данная технология может работать с любыми форматами нативной рекламы и что важно отметить отдельно, то эта онлайн-платформа даёт возможность рекламодателям сократить свои затраты. Среди клиентов этого проекта можно выделить: Тинькофф Банк, Лореаль, а также таких автогигантов как Тойота и Шкода. Партнерами проекта выступают группа компаний Raambler&Co и российский издательский дом Independent Media.

Руководство стартапа утверждает, что поступившие средства будут направлены на дальнейшее развитие продукта и частично на расширение сети партнеров проекта. К началу лета этого года стартап намерен прилечь еще 500 000 долл. США и эти средства пойдут на развитие технологий, увеличение объема продаж в РФ, а также руководство хочет запустить пилотные проекты в США, Индии в некоторых странах Восточной Европы.

К слову, после того как г-н Бойков покинул вышеупомянутый Timeweb, он занялся своим проектом под названием Buzzweb и параллельно начал активно инвестировать в стартапы, что пока и не планирует завершать. По его словам он уже готов проинвестировать почти 400 000 долл. США в 40 работающих проектов.


По материалам источник

https://text.ru/antiplagiat/5915b3d75a5b3
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 17:19.
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