Стартап виртуальной реальности Improbable привлек 502 000 000$ и стоит 1 000 000 000$

Стартап виртуальной реальности Improbable объявил в пятницу 5 мая, что привлек 502 миллиона долларов финансирования от инвесторов, включая японского гиганта Softbank.
Инвестиционная оценка Improbable составляет более чем 1 миллиард долларов. Если стартап превзошел этот порог, он называется "единорогом".
Improbable развивает технологии, используемые в создании массовых виртуальных миров.
Компания создала операционную систему, которая позволяет разработчикам строить виртуальные миры и сохранять их в облаке. Это позволяет игровым компаниям и студиям делать сложные многопользовательские игры, не тратя деньги на оборудование.
Технологии Improbable также могут быть использованы для создания виртуальных симуляторов реального мира, например, виртуальное воссоздание системы городского метро.
Инвестиции играют важную роль в британских стартапах. Европа создала гораздо меньше масштабных и супер дорогих стартапов - единорогов, чем США.
Для ведущего инвестора стартапа Improbable Softbank инвестиции в стартапы является обыденным делом.
"Softbank является идеальным партнером для нас, с большим количеством дополнительных инвестиций в их портфеле", - сообщил гендиректор Hermann Narula.
Инвестиционное подразделение Softbank недавно вложило огромные деньги в несколько стартапов в сфере информационных технологий.
Центральным элементом этой работы является создание Softbank специального фонда высоких технологий с бюджетом в 100 миллиардов долларов, который будет использоваться для финансирования развивающихся высокотехнологичных компаний.
Основная часть денежных средств фонда высоких технологий, как ожидается, поступит от правительства Саудовской Аравии. Cреди других спонсоров будут Apple (AAPL, Tech30) and Qualcomm (QCOM, Tech30).
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Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
http://money.cnn.com/2017/05/12/tech...ank/index.html