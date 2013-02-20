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Саудовская Аравия инвестирует в США 40.000.000.000 долларов

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Саудовская Аравия инвестирует в США 40.000.000.000 долларов


Саудовская Аравия инвестирует в США 40 млрд долларов.

Саудовская Аравия намерена инвестировать в инфраструктурные проекты на территории США около 40 млрд долларов, пишет Bloomberg, ссылаясь на собственные источники. Агентство отмечает, что средства будут выделены Фондом национального благосостояния королевства.

По словам источника, о предполагаемых инвестициях может быть официально объявлено в начале следующей недели во время официального визита Дональда Трампа в Саудовскую Аравию.

Тем временем, источник в Белом доме подтвердил информацию о ведущихся переговорах. По его словам, за этот вопрос отвечает зять президента США и его советник Джаред Кушнер. Еще во время своей предвыборной гонки Дональд Трамп заявлял о планах по обновлению американской инфраструктуры. Уже в начале марта Трамп запросил на эти цели у конгресса 1 трлн долларов.

Напомним, Трамп убежден, что реализация крупных инфраструктурных проектов на территории Соединенных Штатов, таких как реновация транспортных объектов, даст толчок американской экономике и предоставит возможность трудоустройства для граждан страны.

Поездка в Саудовскую Аравию станет первым зарубежным визитом Дональда Трампа. После этого президент США намерен отправиться в Израиль и Ватикан.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/401...d-dollarov-smi
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