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В России банки выдали миллиардный кредит под залог бочек с водой

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В России банки выдали миллиардный кредит под залог бочек с водой
В России банки выдали миллиардный кредит под залог бочек с водой.

Cодержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".

В Брянской области РФ три банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По информации ведомства, содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".

Таким способом в 2014 и 2015 годах из банков было выведено около одного миллиарда рублей. После этого у финучреждений были отозваны лицензии.

Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена и названия банков ведомство не называет.

http://korrespondent.net/world/russi...bochek-s-vodoi
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