В России банки выдали миллиардный кредит под залог бочек с водой.
Cодержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".
В Брянской области РФ три банка выдавали кредиты подставным фирмам под залог бочек с водой. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.
По информации ведомства, содержимое бочек проходило по документам как "дорогостоящее химическое сырье".
Таким способом в 2014 и 2015 годах из банков было выведено около одного миллиарда рублей. После этого у финучреждений были отозваны лицензии.
Против четырех подозреваемых возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Трое из них арестованы. Их имена и названия банков ведомство не называет.
http://korrespondent.net/world/russi...bochek-s-vodoi