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Как выбрать интернет-профессию?

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Старый Сегодня, 16:49
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Регистрация: 12.05.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Как выбрать интернет-профессию?
Выбрать профессию начинающему фрилансеру не просто.

Важно определиться с направлением вашей будущей профессии, а затем искать платные или бесплатные обучающие материалы по ней. Учиться, нарабатывать опыт.
Если вы быстро потеряли интерес к выбранной специальности, нужно пробовать себя в следующей профессии. В итоге, вы выберете самый лучший для вас вариант.
Не думайте, что потраченное время потеряно - с каждой пробой вы приобретаете бесценный опыт в удаленной работе, опыт в наше время многого стоит!

Направления интернет-профессий:

1. Реклама и продвижение:

- PR-менеджер
- Специалист по продвижению в социальных сетях
- Специалист по рекламе в социальных сетях
- Специалист по продвижению канала YouTube
- Администратор сообществ в социальных сетях
- Специалист по настройке рекламных кампаний (Яндекс Директ, Google AdWords)

2. Работа с текстом:

- Копирайтер
- Рерайтер
- SEO-копирайтер
- SEO-рерайтер
- Корректор
- Контент-менеджер
- Специалист по e-mail рассылке
- Редактор

3. Дизайн и рисование
- Web-дизайнер
- Графический дизайнер
- Дизайнер компьютерных игр
- Дизайнер интерьера
- Ландшафтный дизайнер
- Дизайнер одежды и аксессуаров
- Ретушер, коллажист
- Иллюстратор
- Визуализатор

4. Программирование и создание сайтов:
- Прикладной программист
- Верстальщик сайтов
- Разработчик мобильных приложений
- Flash-программист
- Web-аналитик
- Оптимизатор сайта

5. Переводы и иностранные языки
- Переводчик художественных текстов
- Технический переводчик
- Переводчик сайтов
- Переводчик фильмов, компьютерных игр, обучающих видео

6. Другая работа
- Транскрибатор
- Удалённый диспетчер (такси, эвакуаторы)
- Онлайн-консультант (сотрудник интернет-магазина)
- Специалист технической поддержки
- Личный помощник

Сейчас есть множество обучающих видео, книг с подробным описанием профессий. Вы можете наглядно просмотреть уроки по каждой из выбранных профессий и окончательно определиться с выбором.
Для того, чтобы профессия «прижилась», вы должны ориентироваться на ваше желание работать в заданном направлении. Если любить свою профессию, постоянно оттачивать навыки в ней, то можно обеспечить себя стабильным доходом на всю жизнь.

добавлено через 3 минуты
Я выбрала для себя профессию "Администратор ВКонтакте", только учсь создавать и настраивать группы. Решила первую группу создать по фрилансу, чтоб обзавестись друзьями-единомышленниками. Добавляйтесь, с удовольствием жду вас в группе, фрилансеры!https://vk.com/club134194243
__________________
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Последний раз редактировалось FrilansHelp; Сегодня в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
FrilansHelp вне форума  
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