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Украина отказывается от доллара и переходит на евро

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Украина отказывается от доллара и переходит на евро

Украинцы постепенно отказывается от американской валюты и переходят на европейскую.

По данным источника, на данный момент в Украине около 25-30% всех транзакций осуществляется в евро.

В стране объем транзакций совершенных за наличные евро увеличился в 1,5-2 раза, это говорит о том, что Украина отходит от американской валюты в пользу европейской. Эту информацию рассказал источнику директор украинского коммерческого банка Открытое акционерное общество "Кредит Оптима Банк" Игорь Львов.



На текущий момент коммерческие украинские банки стремительно закупают евро у граждан страны.



Предпочтение евровалюте происходит из-за того, что граждане Украины очень часто выбирают европейские страны для того, чтобы отправиться туда на заработки. Например, еще 2012-2013 г.г. около 20% украинцев отправлялись на заработки в РФ, но уже к декабрю 2016 года их число понизилось до 12-13%. Граждане Украины наиболее часто предпочитают Польшу для того, чтобы отправиться туда на заработки. Количество таких украинцев составляет 30%, что само по себе означает что их доля в общей массе переездных работников повысилась в 4 раза.



В прошлом году Польша выдала гражданам Украины 1.300.000 приглашений по трудоустройству.

Все это и послужило решающим в увеличении денежных транзакций в евровалюте.



На текущий момент коммерческие банки все чаще покупают европейскую валюту, чем продают ее. Но в банках отмечают, что вскоре все может измениться, так как наступает пора отпусков и после того как наступит "безвиз" для украинцев, появится больше туристов желающих отправиться в европейские страны.

На текущий момент средняя покупка валюты на 1 паспорт составляет 200 евро, это в 2 раза больше, чем в прошлом году.



По материалам: http://psm7.com/news/ukraina-otkazyv...t-na-evro.html

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