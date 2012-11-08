Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бизнес Плюс - bizness_plus

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 16:44
#1
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Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 201
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Бизнес Плюс - bizness_plus
Я не являюсь учредителем и сотрудником данной компании.

Старт: ООО "Бизнес Плюс" зарегистрировано в 2004 году. Деятельность компании в онлайне началась в конце 2016 года. Официального старта, как в хайпах не было.



О компании Бизнес Плюс

Компания Бизнес плюс (ООО «Бизнес плюс») занимается прямыми инвестициями в лидирующие компании быстрорастущих и перспективных секторов российской экономики.

Программы Бизнес плюс, дают возможность участвовать в процессе прямых инвестиций и получать высокую прибыль физическим и юридическим лицам.

Компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством. Каждому инвестору предоставляется возможность застраховать свои инвестиционные средства.
На 2015-2016 гг. компания Бизнес Плюс выбрала для прямых инвестиций следующие перспективные направления:

Золотодобыча
Денежные займы под залог недвижимости
Финансовые сделки в DTC, Server — to -Server, Web-Link
Строительство
Байкальский туризм

Миссия компании: развитие малого бизнеса России, путем привлечения прямых инвестиций.

Цели компании: Осуществлять доходные инвестиции.

Основные задачи: Обеспечить приток инвестиций от физических и юридических лиц. Максимизировать доходность на инвестированный капитал. Минимизировать возможные риски прямых инвестиций.

География инвестиций: Российская Федерация.

Программа инвестирования. ООО «Бизнес Плюс»*

Месяцы от даты внесения инвестиционного взноса Начисления в процентах от инвестиционyого взноса

Первый месяц** 19%
Со второго по четвертый месяц (включительно) 18%
С пятого по шестой месяц (включительно) 17%
С седьмого по девятый месяц (включительно) 16%
С десятого по двенадцатый месяц (включительно) 15%

*Примечание: Минимальный инвестиционный взнос клиента составляет 15 000 рублей. Максимальный – 1 000 000 рублей.
**Началом срока действия программы считается календарная дата поступления средств на р/счет ООО «Бизнес Плюс».

Партнерская программа. ООО «Бизнес Плюс»

Уровень партнерской структуры. Комиссионные в процентах от инвестиционного взноса партнеров
1 уровень 5%
2 уровень 3%
3 уровень 1%

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Инвестиции в БизнесПлюс
Albinna вне форума  
Старый Сегодня, 16:50
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 201
Благодарностей: 51
УГ: 20
КП: 0.212
подарки
Автор темы Re: Бизнес Плюс - bizness_plus
Бизнес Плюс - путешествие по местам инвестиций Часть1


добавлено через 2 минуты
Бизнес Плюс - путешествие по местам инвестиций Часть 2

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Инвестиции в БизнесПлюс
Последний раз редактировалось Albinna; Сегодня в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
Albinna вне форума  
Старый Сегодня, 17:01
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 27.04.2017
Сообщений: 62
Благодарностей: 12
УГ: 0
КП: 0.136
Re: Бизнес Плюс - bizness_plus
А почему ссылка на сайт только в подписи открывается???
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Criptus вне форума  
Старый Сегодня, 17:17
#4
Интересующийся
 
Имя: Gleb
Пол: Мужской
Возраст: 21
Регистрация: 19.03.2017
Сообщений: 90
Благодарностей: 8
УГ: 18
КП: 0.000
Re: Бизнес Плюс - bizness_plus
Оформление сайта ужасное, минималка завышена
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Старый Сегодня, 17:20
#5
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 01.12.2012
Сообщений: 8,644
Благодарностей: 3,755
УГ: 4
КП: 0.071
Re: Бизнес Плюс - bizness_plus
Цитата:
Сообщение от Criptus Посмотреть сообщение
А почему ссылка на сайт только в подписи открывается???
Тс заголовок темы без домена оформила.
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Старый Сегодня, 17:32
#6
Любитель
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.05.2016
Сообщений: 201
Благодарностей: 51
УГ: 20
КП: 0.212
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Автор темы Re: Бизнес Плюс - bizness_plus
Цитата:
Сообщение от Criptus Посмотреть сообщение
А почему ссылка на сайт только в подписи открывается???
Без понятия. Это форум не пропускает почему то.

добавлено через 1 минуту
Цитата:
Сообщение от Thunderlight Посмотреть сообщение
Тс заголовок темы без домена оформила.
Домен http://************* Но вместо него на форуме звездочки рисуются
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Инвестиции в БизнесПлюс
Последний раз редактировалось Albinna; Сегодня в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
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