Бизнес Плюс - bizness_plus

Я не являюсь учредителем и сотрудником данной компании.
Старт
: ООО "Бизнес Плюс
" зарегистрировано в 2004 году. Деятельность компании в онлайне началась в конце 2016 года. Официального старта, как в хайпах не было.
О компании Бизнес Плюс
Компания Бизнес плюс (ООО «Бизнес плюс») занимается прямыми инвестициями в лидирующие компании быстрорастущих и перспективных секторов российской экономики.
Программы Бизнес плюс, дают возможность участвовать в процессе прямых инвестиций и получать высокую прибыль физическим и юридическим лицам.
Компания осуществляет свою деятельность в полном соответствии с российским законодательством. Каждому инвестору предоставляется возможность застраховать свои инвестиционные средства.
На 2015-2016 гг. компания Бизнес Плюс выбрала для прямых инвестиций следующие перспективные направления:
Золотодобыча
Денежные займы под залог недвижимости
Финансовые сделки в DTC, Server — to -Server, Web-Link
Строительство
Байкальский туризм
Миссия компании
: развитие малого бизнеса России, путем привлечения прямых инвестиций.
Цели компании
: Осуществлять доходные инвестиции.
Основные задачи
: Обеспечить приток инвестиций от физических и юридических лиц. Максимизировать доходность на инвестированный капитал. Минимизировать возможные риски прямых инвестиций.
География инвестиций
: Российская Федерация.
Программа инвестирования. ООО «Бизнес Плюс»*
Месяцы от даты внесения инвестиционного взноса Начисления в процентах от инвестиционyого взноса
Первый месяц** 19%
Со второго по четвертый месяц (включительно) 18%
С пятого по шестой месяц (включительно) 17%
С седьмого по девятый месяц (включительно) 16%
С десятого по двенадцатый месяц (включительно) 15%
*Примечание: Минимальный инвестиционный взнос клиента составляет 15 000 рублей. Максимальный – 1 000 000 рублей.
**Началом срока действия программы считается календарная дата поступления средств на р/счет ООО «Бизнес Плюс».
Партнерская программа. ООО «Бизнес Плюс»
Уровень партнерской структуры. Комиссионные в процентах от инвестиционного взноса партнеров
1 уровень 5%
2 уровень 3%
3 уровень 1%
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