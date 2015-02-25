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American Express запустил опцию по оплате счетов голосом

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American Express запустил опцию по оплате счетов голосом


Сообщается, что виртуальный помощник Amazon, компания Alexa (эта компания, которая ведёт сбор статистики с сайтов), предоставляет финансовый апгрейд с новой голосовой опцией для американской финансовой компании American Express (AmEx).

Данная голосовая опция позволит членам AmEx проверять свои балансы, получать скидки и предложения, оплачивать счета и узнавать последние данные учетной записи с помощью голосового помощника Amazon, Alexa, который пользуется популярным устройством домашней автоматизации под названием "Echo". Теперь владелец карточки AmEx может просто спросить у виртуального помощника Alexa: "Alexa, скажи мне мой баланс счета American Express" и виртуальный ассистент предоставит информацию, используя свой голос.

Обновление функций Alexa являются частью более существенного рывка American Express для того, чтобы предлагать больше способов с помощью, которых держатели их карт могли бы получить доступ к информации о счете не пользуясь при этом своим мобильным приложением и веб-сайтов AmEx. Это также признак того, как компании-потребители все чаще используют новые устройства, такие как Echo для улучшения обслуживания своих клиентов.

По данным американской исследовательской компании "eMarketer", устройство Amazon Echo поступившее в открытую продажу уже 2 года тому назад, сейчас является лидером в области продаж устройств с голосовым управлением с 70 процентной долей на этом рынке. Их соперник - компания Google Home сейчас занимает второе место с долей в 23,8 процента.

Виртуальный помощник Alexa от компании Amazon постоянно улучшает возможности своей системы по ответам на вопросы или например, включению света, заказу через сеть различных товаров, как, например, памперсов или даже возможностью вызвать такси сервиса Uber непосредственно через домашние устройства, такие как то же "Echo". Пользователи просто произносят команду в микрофон устройства, которая инструктирует Alexa, как: "Alexa, закажи такси Uber домой."

Между тем, сам гигант электронной коммерции поощряет больше компаний развивать "голосовые опции", как делает это сам Amazon

Компания American Express - не первая компания по оказанию финансовых услуг, которая интегрируется с Alexa. Та же американская финансовая компания как Capital One начала сотрудничество с сервисом Alexa для своих держателей кредитных карт в 2016 году. А компании Visa и MasterCard также скоро присоединятся к такому сотрудничеству.

Держатели карт American Express, которые используют эту голосовую опцию, смогут получить доступ к информации об их карточном счете American Express, произнеся фразу: "Alexa, open Amex / Alexa открой Amex". После этого они могут проверить баланс своего счета, просмотреть последние платежи или осуществить требуемые оплаты счетов. В мобильном приложении Alexa клиенты AmEx могут находить голосовую опцию и активировать её, войдя в свой онлайн-счет American Express, используя пароль и идентификатор. После подключения American Express также попросит клиента создать четырехзначный пин-код, который они должны повторять каждый раз, когда они пользуются Alexa, чтобы запросить информацию о своём счёте в American Express.

И как заявил старший вице-президент по корпоративным цифровым продуктам American Express г-н Люк Гебб (Luke Gebb) относительно такого ввода пин-кода: "Мы никогда не хотим ставить каких-либо препятствий в нашем взаимодействии с клиентами". Однако, г-н Гебб добавил, что при первоначальном тестировании данной голосовой опции картодержатели попросили ввести дополнительный уровень безопасности, поскольку зачастую в их домах присутствуют и другие люди, которые пользуются Alexa через свои личные устройства Echo или Fire TV и поэтому компания пошла им навстречу.

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59159f9b1e3a4
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