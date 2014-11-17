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Next Kraftwerke привлек инвестиции от Eneco Group

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Next Kraftwerke привлек инвестиции от Eneco Group

Next Kraftwerke, расположенный в Кельне (Германия) оператор крупных виртуальных электростанций, получил инвестиции от голландской компании Eneco Group, работающей в области устойчивой энергетики, в обмен на миноритарный пакет акций (34%). Сама сумма сделки не раскрывается по договоренности сторон.

Сумма инвестиций, которая подлежит утверждению Федеральным управлением по делам картелей (Bundeskartellamt), позволит продолжить стратегическое расширение компании.


Основанная в 2009 году Хендриком Самишем и Йохеном Швиллом, Next Kraftwerke является независимым цифровым агрегатором возобновляемых источников энергии, предлагающим прогнозирование и торговлю возобновляемыми источниками энергии, оптимизированное управление распределенными активами и решения по реагированию на изменение спроса. На немецком рынке компания имеет более 4000 децентрализованных активов, суммарная мощность которых превышает 2800 МВт.


Виртуальная электростанция объединяет средние и мелкие энергопроизводящие и энергопотребляющие объекты. Все подразделения управляются через центральный диспетчерский пункт виртуальной электростанции, оставаясь независимыми в плане собственности и управления. Цель такой работы заключается в умном распределении спроса и предложения и выгодной торговле сгенерированной и потребляемой энергией.

В настоящее время Next Kraftwerke расширяет свою деятельность по всей Европе, работая в Австрии, Бельгии, Франции, Италии, Нидерландах, Польше и Швейцарии.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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