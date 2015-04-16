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В Украине количество миллионеров уменьшилось на четверть

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Старый Сегодня, 15:00
#1
Любитель
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 08.06.2016
Сообщений: 1,180
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В Украине количество миллионеров уменьшилось на четверть


Начиная с 2015-го года численность граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше миллиона гривен, сократилась на 1180 человек, а вот суммарный доход миллионеров наоборот вырос на 13%.

В 2016 году 3 504 гражданина Украины задекларировали свои доходы свыше 1 миллиона гривен. Об этом сообщается в заявлении и.о. главы ГФС Мирослава Продана.

В сравнении с 2015 годом, численность людей с миллионным состоянием уменьшилась на 25%, что равняется 1180 человек.

Исходя из слов и.о. главы ГФС, невзирая на сокращение числа миллионеров, сумма их средств выросла в сравнение с предыдущим годом на 13%, что соотносимо сумме в 3,2 миллиарда гривен.

Большая часть людей задекларировавших доход свыше 1 миллиона гривен зарегистрированы в Киеве, их количество 1686, в Харьковской области их количество 287, в Днепропетровской-216, а в Одесской-211.

В общей сложности в течение кампании по декларированию своих доходов, декларации подали порядка 513 тысяч граждан страны. Самыми активными в этой кампании оказались жители Запорожской области в количестве 50 тысяч человек, за ними жители Одесской порядка 46 тысяч, Николаевской 44 тысячи граждан, а также Днепропетровской областей.

Суммарный объем задекларированных средств составил 50,8 млрд. гривен, что в сравнении с предыдущим годом больше на 4%, а это 1,4 миллиарда гривен в денежном эквиваленте.

Но есть и негативные моменты, самая большая задолженность у киевлян, в размере 670,5 миллионов гривен, а также у жителей Киевской области 131,8 миллионов гривен.

Специально для mmgp.ru
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Адрон вне форума  
Старый Сегодня, 16:07
#2
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 13.04.2017
Сообщений: 6
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 1
КП: 0.000
Re: В Украине количество миллионеров уменьшилось на четверть
Так как я сама стала жертвой обмана, теперь стараюсь перепроверять продавцов лишний раз. В основном использую https://plut.com.ua/
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