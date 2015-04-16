В Украине количество миллионеров уменьшилось на четверть

Начиная с 2015-го года численность граждан Украины, которые задекларировали доходы свыше миллиона гривен, сократилась на 1180 человек, а вот суммарный доход миллионеров наоборот вырос на 13%.
В 2016 году 3 504 гражданина Украины задекларировали свои доходы свыше 1 миллиона гривен. Об этом сообщается в заявлении и.о. главы ГФС Мирослава Продана.
В сравнении с 2015 годом, численность людей с миллионным состоянием уменьшилась на 25%, что равняется 1180 человек.
Исходя из слов и.о. главы ГФС, невзирая на сокращение числа миллионеров, сумма их средств выросла в сравнение с предыдущим годом на 13%, что соотносимо сумме в 3,2 миллиарда гривен.
Большая часть людей задекларировавших доход свыше 1 миллиона гривен зарегистрированы в Киеве, их количество 1686, в Харьковской области их количество 287, в Днепропетровской-216, а в Одесской-211.
В общей сложности в течение кампании по декларированию своих доходов, декларации подали порядка 513 тысяч граждан страны. Самыми активными в этой кампании оказались жители Запорожской области в количестве 50 тысяч человек, за ними жители Одесской порядка 46 тысяч, Николаевской 44 тысячи граждан, а также Днепропетровской областей.
Суммарный объем задекларированных средств составил 50,8 млрд. гривен, что в сравнении с предыдущим годом больше на 4%, а это 1,4 миллиарда гривен в денежном эквиваленте.
Но есть и негативные моменты, самая большая задолженность у киевлян, в размере 670,5 миллионов гривен, а также у жителей Киевской области 131,8 миллионов гривен.
Специально для mmgp.ru