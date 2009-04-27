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Ускользающая доходность: где открыть рублевый депозит в мае В период с 10 апреля по 10 мая ставки по рублевым вкладам в крупнейших банках вновь снизились. Где найти выгодное предложение и стоит ли сейчас открывать депозит?





​В апреле ставки по рублевым депозитам снизили четыре из 15 крупнейших банков по объему привлеченных средств. Еще две кредитные организации, напротив, увеличили доходность по вкладам на три месяца и уменьшили по депозитам на более долгий срок. В результате, по данным на 10 мая, сократились средние ставки по всем срокам, которые учитываются в мониторинге РБК.



Доходность вкладов на год в среднем уменьшилась на 0,15 п.п. и составила 7,29% годовых. Средняя ставка по трехмесячным рублевым депозитам опустилась на 0,03 п.п. и стала ниже 7% годовых — сейчас вклад на три месяца принесет порядка 6,97% годовых. Средняя ставка по трехлетним рублевым вкладам опустилась до 5,79% годовых — это на 0,1 п.п. меньше, чем в апреле.



Основной причиной падения доходности депозитов остается монетарная политика Банка России — на последнем заседании 28 апреля регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9,25%, отмечает директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин. В дальнейшем ставки по рублевым депозитам продолжат снижаться, отыгрывая уменьшение ключевой ставки.​ Учитывая, что в ближайшие несколько месяцев Банк России может снизить ключевую ставку еще на 0,25–0,5 п.п., средняя доходность рублевых вкладов сократится на соответствующее значение, прогнозирует эксперт.



Лидеры по доходности



Самые высокие ставки по рублевым депозитам сроком на год по-прежнему предлагают МКБ и Совкомбанк, где можно открыть вклады под 8,5 и 8,2% годовых соответственно. Совкомбанк также предлагает довольно высокую доходность по трехмесячным депозитам: 8,4% годовых. Второе место по доходности рублевых вкладов делят Россельхозбанк и Бинбанк — оба игрока дают возможность разместить средства на три месяца под 7,6% годовых.



Депозиты на более длительный период (три года) на сумму 50 тыс. руб. с фиксированными ставками есть только у семи из 15 банков, входящих в выборку РБК. Наиболее выгодные условия по трехлетним вкладам предлагает Совкомбанк, в котором можно открыть такой депозит под 7,6% годовых. Чуть меньшая доходность доступна в Росбанке — там у вкладчика есть возможность разместить средства на три года под 7,3% годовых.





Правила сбережения



Начальник отдела развития депозитных продуктов Альфа-банка Марина Надточий считает, что с учетом тенденции к снижению ставок по депозитам целесообразно размещать средства во вклады на более длительный срок (от одного года). При этом имеет смысл часть средств оставлять на накопительных счетах, по которым клиенты также получают достаточно высокий процентный доход. «Накопительный счет позволит не потерять ранее начисленные проценты, если клиенту средства понадобятся до окончания срока депозита», — объясняет банкир.



Инвестиционный консультант ФГ «БКС» Сергей Скоробогатов добавляет, что вкладчики, которые стремятся к более высокой доходности, могут отдать предпочтение рублевым облигациям. Наиболее интересным вложением для консервативных инвесторов Скоробогатов считает муниципальные бонды. Такие облигации можно отнести к надежным: у эмитентов очень низкий риск дефолта, поскольку большая часть бюджетов регионов формируется за счет федеральных дотаций, а значит, регионы, скорее всего, смогут расплатиться с инвесторами, поясняет он.



Помимо надежности муниципальные облигации более доходны, чем рублевые депозиты, — на некоторых выпусках инвестор может заработать в 1,5–2 раза больше, рассказывает Скоробогатов. Например, доходность бумаг



Также не стоит забывать о необходимости защиты сбережений от валютных рисков, говорит эксперт. Для этого примерно 30–50% накоплений следует хранить в валюте, поясняет Скоробогатов. Впрочем, доходность валютных депозитов близка к нулю, хотя в прошлом месяце средние ставки в российских банках немного выросли. Так, депозит в долларах на год можно открыть в среднем под 1,06% годовых, а евро на тот же срок можно разместить под 0,26% годовых.



Источник ​В апреле ставки по рублевым депозитам снизили четыре из 15 крупнейших банков по объему привлеченных средств. Еще две кредитные организации, напротив, увеличили доходность по вкладам на три месяца и уменьшили по депозитам на более долгий срок. В результате, по данным на 10 мая, сократились средние ставки по всем срокам, которые учитываются в мониторинге РБК.Доходность вкладов на год в среднем уменьшилась на 0,15 п.п. и составила 7,29% годовых. Средняя ставка по трехмесячным рублевым депозитам опустилась на 0,03 п.п. и стала ниже 7% годовых — сейчас вклад на три месяца принесет порядка 6,97% годовых. Средняя ставка по трехлетним рублевым вкладам опустилась до 5,79% годовых — это на 0,1 п.п. меньше, чем в апреле.Основной причиной падения доходности депозитов остается монетарная политика Банка России — на последнем заседании 28 апреля регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 п.п., до 9,25%, отмечает директор департамента развития розничного бизнеса РосЕвроБанка Антон Суворкин. В дальнейшем ставки по рублевым депозитам продолжат снижаться, отыгрывая уменьшение ключевой ставки.​ Учитывая, что в ближайшие несколько месяцев Банк России может снизить ключевую ставку еще на 0,25–0,5 п.п., средняя доходность рублевых вкладов сократится на соответствующее значение, прогнозирует эксперт.Самые высокие ставки по рублевым депозитам сроком на год по-прежнему предлагают МКБ и Совкомбанк, где можно открыть вклады под 8,5 и 8,2% годовых соответственно. Совкомбанк также предлагает довольно высокую доходность по трехмесячным депозитам: 8,4% годовых. Второе место по доходности рублевых вкладов делят Россельхозбанк и Бинбанк — оба игрока дают возможность разместить средства на три месяца под 7,6% годовых.Депозиты на более длительный период (три года) на сумму 50 тыс. руб. с фиксированными ставками есть только у семи из 15 банков, входящих в выборку РБК. Наиболее выгодные условия по трехлетним вкладам предлагает Совкомбанк, в котором можно открыть такой депозит под 7,6% годовых. Чуть меньшая доходность доступна в Росбанке — там у вкладчика есть возможность разместить средства на три года под 7,3% годовых.Начальник отдела развития депозитных продуктов Альфа-банка Марина Надточий считает, что с учетом тенденции к снижению ставок по депозитам целесообразно размещать средства во вклады на более длительный срок (от одного года). При этом имеет смысл часть средств оставлять на накопительных счетах, по которым клиенты также получают достаточно высокий процентный доход. «Накопительный счет позволит не потерять ранее начисленные проценты, если клиенту средства понадобятся до окончания срока депозита», — объясняет банкир.Инвестиционный консультант ФГ «БКС» Сергей Скоробогатов добавляет, что вкладчики, которые стремятся к более высокой доходности, могут отдать предпочтение рублевым облигациям. Наиболее интересным вложением для консервативных инвесторов Скоробогатов считает муниципальные бонды. Такие облигации можно отнести к надежным: у эмитентов очень низкий риск дефолта, поскольку большая часть бюджетов регионов формируется за счет федеральных дотаций, а значит, регионы, скорее всего, смогут расплатиться с инвесторами, поясняет он.Помимо надежности муниципальные облигации более доходны, чем рублевые депозиты, — на некоторых выпусках инвестор может заработать в 1,5–2 раза больше, рассказывает Скоробогатов. Например, доходность бумаг Воронежской области выпуска 34007 с погашением в 2019 году составляет 9,97%, а облигаций Рязанской области выпуска 34002 с погашением в декабре 2017 года — 9,76%.Также не стоит забывать о необходимости защиты сбережений от валютных рисков, говорит эксперт. Для этого примерно 30–50% накоплений следует хранить в валюте, поясняет Скоробогатов. Впрочем, доходность валютных депозитов близка к нулю, хотя в прошлом месяце средние ставки в российских банках немного выросли. Так, депозит в долларах на год можно открыть в среднем под 1,06% годовых, а евро на тот же срок можно разместить под 0,26% годовых.

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