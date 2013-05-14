veranika55 Профессионал

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Что запрещено делать в хайпах



Меня зовут Вероника, или просто Вера или Ника. В свободное от воспитания детей время я подрабатывала в интернете, занимаясь переводами. Так случайно я и наткнулась на хайп-мониторинг. Это был 2010 год. Для админа мониторинга необходим был человек, который смог переводить легенды хайпов, доносить легенду до инвестора. Причем важен был не просто дословный перевод легенды, а ее анализ с лингвистической точки зрения, насколько грамотно составлена легенда, есть ли ошибки, анализ оборотов речи и т.д.



Сейчас кажется это не вероятным, но в 2010 году админы мониторов специально нанимали человека, который бы анализировал легенду и платили ему за это деньги. Дело в том, что в то время хайпы были иностранного происхождения без перевода на русский язык. Тогда инвестировать в русскоязычные проекты было "плохим тоном", некоторые админы мониторов даже отказывались от листинга русскоязычных проектов, что тоже кажется в наше время невероятным, когда админ монитора отказывается от денег.



Как видите, с тех пор многое изменилось. Сейчас многое упростилось, некоторое мне кажется зря. Для любого проекта легенда является визитной карточкой. Она показывает уровень подготовки админа, его мастерство, профессионализм. Если админ сам не знает язык, он должен нанять переводчика и других специалистов, которые грамотно подготовят легенду. А сейчас легенды копируются одна за другой и хайп становится не уникальной презентацией личности админа, а просто безликой штамповкой.



Итак, перейдем к теме: Что запрещено делать в хайпах:



1. Нельзя не уделять внимания легенде. Поверьте, легенда очень важна. Это презентация проекта, показатель грамотности, образованности и эрудиции админа. Все мы понимаем, что легенда - это пшик, но в него надо поверить. Знаете, есть такие мошенники на доверии, когда человек все забывает на свете и отдает мошеннику деньги. Это еще можно как-то объяснить, а как можно вкладывать деньги в хайп, не читая легенду? Это глупо. Единственное исключение из этого правила: вложить в проект, которому 1000 дней и он еще платит. В таком случае можно уже ничего не читать. Если хайп столько проживет, это будет поистине не убиваемый проект.



2. Нельзя закидывать деньги со старта. Какой бы замечательный проект не был, каким бы опытным админом он не велся, какая бы не была правдоподобная легенда и высокое качество исполнения, закидывать со старта проект глупо. Ведь качество подготовки не всегда говорит о желании админа работать. Наоборот, после того, как админ вложил кучу денег в создание проекта, в его презентацию, в легенду, ему нужно как можно быстрее отбить свои расходы. Он прямо таки жаждет ваших вкладов. Особенно, если со старта админ еще вложил много денег в рекламу, закупив все листинги в подряд. Опытные админы знают, что хотят инвесторы и они им это дают. Многие инвесторы считают, что если админ вложил много денег в создание проекта и дорогую рекламу, то ему нужно отбить затраты, поэтому можно сразу со старта вкладывать деньги, дорогой проект должен долго работать, а чем раньше вложишь, тем больше заработаешь. Это не совсем так. Представьте, что каждый инвестор вложит со старта 500$, а таких инвесторов 100, еще 1000 инвесторов вложат 1000$ и смысл после этого админу работать, ведь свои затраты он отбил?!.

Когда я начинала в 2010 году, правило, если проект прожил 100 дней, то еще столько проживет было чуть ли не аксиомой. И хотя в наши дни по поводу этого правила можно спорить сколько угодно и доказывать свою правоту, все же на мой взгляд инвестиции в 100 дневные проекты намного безопасней, чем в новичков, от которых не знаешь, что ожидать. Не верите?!. Поучаствуйте в конкурсе "Веселый скамопад" от MMGP и проверьте на себе насколько легко или трудно отгадать скам проекта, который прожил 3 месяца.



3. Нельзя вкладывать крупные суммы под конец жизни гиганта. Скажите, а как же правило 100 дней прожил, еще 100 проживет. Это правило отлично работает, если нагрузка на проект умеренная, если проект не перенасыщен денежной массой. Лучший показатель для этого форум MMGP. Обратите внимание на количество страниц в теме. Если проекту 100 дней и там 1000 страниц и идут большие вклады, значит проект перенасыщен денежной массой и доживает свои последние дни. А если в теме 50-100 листов и дела идут шатко-валко без крупных депозитов и ажиотажа, то у проекта еще большие шансы также шатко-валко прожить 100 дней. Крупный депозит перед скамом, дело святое, излюбленная присказка многих инвесторов. Чем дольше живет проект, чем больше депозитов он переваривает, тем сильнее инвесторы страх теряют, и админ кажется всемогущим волшебником. Особенно обнадеживают ситуацию крупные депозиты от блогеров в конце жизни проекта.



4. Нельзя верить крупным депозитам от блогеров под конец жизни. Сколько раз замечала, перед скамом блогер вкладывает несколько тысяч долларов, а буквально через пару дней проект перестает платить. А потом сам блогер жалуется, ай-ай-ай, какой я бедный. Хороший отмаз для вкладчиков, которые перед скамом также вложили крупные депозиты, ведь, деп пред скамом - дело святое. В итоге и блогер сохранил лицо, сам потерял, и инвесторам уже не так обидно. Если САМ ошибся, то мы то и подавно ошиблись. Это админ плохой - редиска.



5. Нельзя следовать за блогером по пятам и копировать его действия. У блогеров доход за счет листингов и берут они все в подряд на свои блоги, если вы будете копировать действия блогеров, не думая головой, то точно будете в убытках, особенно если будете копировать суммы блогеров. Всегда думайте своей головой.



6. Нельзя надеяться на страховку, особенно со старта. Все на нее надеются, админ хайпа собирает много денег и страховки на всех явно не хватит, вы лишь частично компенсируете потери. А от страховки у инвесторов создается ощущение безопасности, они теряют страх и вкладывают крупные суммы, которые не сопоставимы с общей суммой страховки.



Это лишь некоторые НЕЛЬЗЯ. В отдельности сами по себе они бессмысленны. Все это работает только в заимодействии и системе.





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Автор: veranika55

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59158900213dd Меня зовут Вероника, или просто Вера или Ника. В свободное от воспитания детей время я подрабатывала в интернете, занимаясь переводами. Так случайно я и наткнулась на хайп-мониторинг. Это был 2010 год. Для админа мониторинга необходим был человек, который смог переводить легенды хайпов, доносить легенду до инвестора. Причем важен был не просто дословный перевод легенды, а ее анализ с лингвистической точки зрения, насколько грамотно составлена легенда, есть ли ошибки, анализ оборотов речи и т.д.Сейчас кажется это не вероятным, но в 2010 году админы мониторов специально нанимали человека, который бы анализировал легенду и платили ему за это деньги. Дело в том, что в то время хайпы были иностранного происхождения без перевода на русский язык. Тогда инвестировать в русскоязычные проекты было "плохим тоном", некоторые админы мониторов даже отказывались от листинга русскоязычных проектов, что тоже кажется в наше время невероятным, когда админ монитора отказывается от денег.Как видите, с тех пор многое изменилось. Сейчас многое упростилось, некоторое мне кажется зря. Для любого проекта легенда является визитной карточкой. Она показывает уровень подготовки админа, его мастерство, профессионализм. Если админ сам не знает язык, он должен нанять переводчика и других специалистов, которые грамотно подготовят легенду. А сейчас легенды копируются одна за другой и хайп становится не уникальной презентацией личности админа, а просто безликой штамповкой.Итак, перейдем к теме:Поверьте, легенда очень важна. Это презентация проекта, показатель грамотности, образованности и эрудиции админа. Все мы понимаем, что легенда - это пшик, но в него надо поверить. Знаете, есть такие мошенники на доверии, когда человек все забывает на свете и отдает мошеннику деньги. Это еще можно как-то объяснить, а как можно вкладывать деньги в хайп, не читая легенду? Это глупо. Единственное исключение из этого правила: вложить в проект, которому 1000 дней и он еще платит. В таком случае можно уже ничего не читать. Если хайп столько проживет, это будет поистине не убиваемый проект.Какой бы замечательный проект не был, каким бы опытным админом он не велся, какая бы не была правдоподобная легенда и высокое качество исполнения, закидывать со старта проект глупо. Ведь качество подготовки не всегда говорит о желании админа работать. Наоборот, после того, как админ вложил кучу денег в создание проекта, в его презентацию, в легенду, ему нужно как можно быстрее отбить свои расходы. Он прямо таки жаждет ваших вкладов. Особенно, если со старта админ еще вложил много денег в рекламу, закупив все листинги в подряд. Опытные админы знают, что хотят инвесторы и они им это дают. Многие инвесторы считают, что если админ вложил много денег в создание проекта и дорогую рекламу, то ему нужно отбить затраты, поэтому можно сразу со старта вкладывать деньги, дорогой проект должен долго работать, а чем раньше вложишь, тем больше заработаешь. Это не совсем так.Когда я начинала в 2010 году, правило, еслибыло чуть ли не аксиомой. И хотя в наши дни по поводу этого правила можно спорить сколько угодно и доказывать свою правоту, все же на мой взгляд инвестиции в 100 дневные проекты намного безопасней, чем в новичков, от которых не знаешь, что ожидать.Это правило отлично работает, если нагрузка на проект умеренная, если проект не перенасыщен денежной массой. Лучший показатель для этого форум MMGP. Обратите внимание на количество страниц в теме. Если проекту 100 дней и там 1000 страниц и идут большие вклады, значит проект перенасыщен денежной массой и доживает свои последние дни. А если в теме 50-100 листов и дела идут шатко-валко без крупных депозитов и ажиотажа, то у проекта еще большие шансы также шатко-валко прожить 100 дней., излюбленная присказка многих инвесторов. Чем дольше живет проект, чем больше депозитов он переваривает, тем сильнее инвесторы страх теряют, и админ кажется всемогущим волшебником.Сколько раз замечала, перед скамом блогер вкладывает несколько тысяч долларов, а буквально через пару дней проект перестает платить. А потом сам блогер жалуется, ай-ай-ай, какой я бедный. Хороший отмаз для вкладчиков, которые перед скамом также вложили крупные депозиты, ведь, деп пред скамом - дело святое. В итоге и блогер сохранил лицо, сам потерял, и инвесторам уже не так обидно. Если САМ ошибся, то мы то и подавно ошиблись. Это админ плохой - редиска.У блогеров доход за счет листингов и берут они все в подряд на свои блоги, если вы будете копировать действия блогеров, не думая головой, то точно будете в убытках, особенно если будете копировать суммы блогеров.Все на нее надеются, админ хайпа собирает много денег и страховки на всех явно не хватит, вы лишь частично компенсируете потери. А от страховки у инвесторов создается ощущение безопасности, они теряют страх и вкладывают крупные суммы, которые не сопоставимы с общей суммой страховки.__________________Автор: veranika55Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru100% уникальный текст

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