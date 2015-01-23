Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
За каждого нового MMGP-зависимого мы заплатим 5 поинтов!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,551 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Apple приобрела стартап Beddit

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:07
#1
Интересующийся
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 21.02.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 3
УГ: 0
КП: 0.000
Apple приобрела стартап Beddit
Как стало известно, Apple стала новым владельцем стартапа Beddit, который создал аксессуар для мониторинга качества сна Beddit 3 Sleep Monitor, а также приложение для iOS и Apple Watch.
Устройство Beddit 3 Sleep Monitor размещается под простыней на матрасе, оно служит для сбора и анализа различных данных, в частности, продолжительности и качества сна, частоты сердечных сокращений. Также устройство фиксирует равномерность дыхания, наличие/отсутствие храпа, температуру и влажность воздуха в помещении. Все данные передаются на мобильные устройства Apple, а приложение выдает точную статистику вашего сна.

Beddit 3 Sleep Monitor в данный момент можно приобрести за 150 долларов на сайте Apple, которая планирует и дальше продавать аксессуар, а также использовать наработки Beddit для улучшения функциональности своих устройств.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Иван Шучалин на форуме  
Ответить
Метки
apple, стартап
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
12 стартапов, которые приобрела Apple за последние 12 месяцев! Prosvetlenniy Новости в мире финансов и инвестиций 32 01.06.2016 08:25
Apple за 18 миллионов долларов приобрела производство чипов Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 8 17.12.2015 15:08
Компания Apple приобрела швейцарский стартап Faceshift CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 2 26.11.2015 08:23
Apple приобрела стартап, разрабатывающий искусственный интеллект -amazonka- Новости в мире финансов и инвестиций 0 07.10.2015 10:45
Apple приобрела музыкальный сервис Musicmetric lomobodo Новости в мире финансов и инвестиций 0 23.01.2015 09:24

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар otrishk07
До чего прогресс дошёл...
От otrishk07 в разделе «Софт»
Аватар arch
Оплата за регистрации - Intoffers.com
От arch в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Максимм
ПАММ-счет Alextrend: 2276 (Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар imhoteppp
Хакеры взломали телефон дочери Манафорта: его семью пугало сотрудничество с Януковиче
От imhoteppp в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Стартап Nura привлек $4,6 млн для своих инновационных наушников
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт Anazarenko:6863(PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
410,551
Тем
469,268
Сообщений
11,592,488

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube