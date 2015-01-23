Apple приобрела стартап Beddit

Как стало известно, Apple стала новым владельцем стартапа Beddit, который создал аксессуар для мониторинга качества сна Beddit 3 Sleep Monitor, а также приложение для iOS и Apple Watch.
Устройство Beddit 3 Sleep Monitor размещается под простыней на матрасе, оно служит для сбора и анализа различных данных, в частности, продолжительности и качества сна, частоты сердечных сокращений. Также устройство фиксирует равномерность дыхания, наличие/отсутствие храпа, температуру и влажность воздуха в помещении. Все данные передаются на мобильные устройства Apple, а приложение выдает точную статистику вашего сна.
Beddit 3 Sleep Monitor в данный момент можно приобрести за 150 долларов на сайте Apple, которая планирует и дальше продавать аксессуар, а также использовать наработки Beddit для улучшения функциональности своих устройств.