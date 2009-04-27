Globomen Профессионал

Имя: Алексей Пол: Мужской Возраст: 32 Адрес: Россия Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.04.2009 Сообщений: 1,178 Благодарностей: 494 УГ: 0 КП: 0.353 подарки

Инвестиция длиною в жизнь: как заработать на торгах устаревшими бумагами Старинные банкноты и акции уже давно превратились из фетиша коллекционеров в инвестиционный инструмент, а с 2013 года стали доступны и для российского инвестора. Сколько можно заработать на торговле этими бумагами?





Инвестиции в боны — вышедшие из употребления денежные знаки и ценные бумаги — не новая идея для западных рынков. В Европе уже который год проводятся торги британского аукционного дома Spink & Son, а в США функционируют дома Heritage и Stacks. В России аукционы бонов



В ассортименте





Владелец аукционного дома «Знакъ» Илья Горянов рассказал РБК, что при грамотной стратегии инвестор может рассчитывать на десятикратное (на 900%) увеличение прибыли на горизонте в 8-10 лет. Для сравнения: индекс S&P500 c мая 2007 года по май 2017-го вырос с 1530,62 до 2394,44 пунктов, или на 56,44%.



Как всё устроено



«Бонистика (наука о бонах. — РБК) всегда была непопулярным хобби. Она требует специальных знаний, а из-за низкой популярности она была недооценена относительно других инвестиционных возможностей», — рассказывает Илья Горянов. По его словам, у инвестора, желающего вложиться в боны, есть два пути. Самый простой и самый затратный способ — это нанять консультанта. Обычно стоимость их услуг варьируется от 10 до 20% от суммы купленного или проданного бона. Как правило, чем больше цена бона, тем меньший процент берут консультанты.



Второй путь — это стать экспертом самому. Для этого необходимо заняться изучением специализированных каталогов и книг, где содержится информация о бонах и их ценности. Так, Горянов советует прочесть «Каталог денежных знаков России и Балтийских стран 1769–1950» Николая Кардакова и серию книг Александра Денисова, посвященных коллекционным бумажным деньгам от 1699 до 2005 года.



Комиссии берут отнюдь не только консультанты. Аукционный дом «Знакъ» взымает комиссию 10% с продавца и 5% с покупателя. По словам Горянова, в западных странах более высокую комиссию чаще платит покупатель. Когда размещают боны на аукционе, ее стартовую цену представители аукционного дома обсуждают вместе с владельцем ценной бумаги. В отличие от



Идентификация боны



Как отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов, на рынке раритетных ценных бумаг представлено довольно большое количество подделок. С ним соглашается Илья Горянов: «К примеру, в Европе экспертов по русским бонам нет, так что покупка русских бонов за границей может привести к фиаско. Еще бывали случаи недобросовестной экспертизы». При этом Горянов отмечает наличие нормативной независимой экспертизы. В мире ею занимаются такие компании, как американские PCGS и PMG, выставляющие оценки по так называемой международной шкале из 70 баллов. «По этой шкале боны с состоянием 68 баллов отличаются по своей стоимости от бонов, оцененных в 64 балла, в 20 раз», — рассказывает владелец «Знакъ» Горянов.





Каждая ценная бумага или банкнота запечатывается в специальный пластиковый кейс вместе с сертификатом оценки от лицензированной компании. Аутентичность сертификата можно проверить для каждой конкретной боны, связавшись с компанией, присвоившей рейтинг. При оценке эксперты должны учитывать мельчайшие нюансы, влияющие на коллекционную и инвестиционную привлекательность бумаги, в том числе и возможную реставрацию, которая вне зависимости от качества обрушивает стоимость боны.



Два с половиной года назад «Знакъ» тоже начал проводить оценку бонов как по международной шкале, по и по своей собственной, которая называется «Индекс коллекционной ценности» (ИКЦ). Эту шкалу компания Горянова делит на «коллекционную» и «инвестиционную» части, до 80 и 20 баллов соответственно. Если верить представленным на сайте



Стоит ли вкладывать?



Председатель набсовета ГК «Алор» Анатолий Гавриленко считает такие инвестиции сомнительными для российского инвестора. «Они теоретически могут быть интересны богатым инвесторам для диверсификации крупного капитала и оригинальных вложений. Но больше похожи на коллекционирование и сохранение памяти о делах давно минувших», — убежден финансист.



Также Гавриленко считает проблемой необходимость постоянного общения с экспертами. «Для человека, далекого от коллекционирования, но реально заинтересованного в сохранении и передаче сбережений потомкам, — это, скорее всего, не очень понятные изыски», — резюмирует он.



Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что трудности с выбором и оценкой бонов делают эти бумаги неэффективным инструментом для диверсификации инвестиций. «Это низколиквидный товар. Бумага может иметь ценность, но покупатель может отсутствовать. Лучше купить бриллианты или произведения искусства», — рассказывает Кокорева. Эксперт также отмечает, что из-за долгих изменений цены актива извлечь из него выгоду, скорее всего, смогут уже внуки и правнуки инвестора.



Тем, кто все же заинтересуется бонами, Илья Горянов советует вкладывать от 1 млн руб. в год и искать наименее популярные среди коллекционеров лоты. Также инвестору стоит задуматься об условиях хранения ценной бумаги. Антон Граборов советует направлять на покупку бонов не более 5% от общей стоимости портфеля, но не меньше $25 тыс. «Также очень желательно иметь интерес к коллекционированию и истории, тогда даже если финансовая сторона инвестиции себя не совсем оправдает, вы получите удовольствие от обладания редкой и ценной коллекцией», — подытоживает Граборов.



Источник Инвестиции в боны — вышедшие из употребления денежные знаки и ценные бумаги — не новая идея для западных рынков. В Европе уже который год проводятся торги британского аукционного дома Spink & Son, а в США функционируют дома Heritage и Stacks. В России аукционы бонов проводятся с 2013 года. Пока что устраивает их только аукционный дом «Знакъ».В ассортименте онлайн-аукционов дома Spink & Son РБК удалось найти акции американской Marconi Wireless Telegraph Company 1920 года выпуска по цене до $130 за штуку и гонконгские почтовые марки 1940 года по цене до $385. Самые дорогие лоты, как правило, продаются на традиционных (офлайн) аукционах. Так, в конце мая на аукционе «Эмиссия 10» дома «Знакъ» на торги будут выставлены старые гособлигации — например, Государственное обязательство СССР №000 от 1931 года на £10 000 со стартовой ценой 140 000 руб., а также редкая банкнота Бухарского эмирата номиналом 20 теньга от 1918 года со стартовой ценой 280 000 руб.Владелец аукционного дома «Знакъ» Илья Горянов рассказал РБК, что при грамотной стратегии инвестор может рассчитывать на десятикратное (на 900%) увеличение прибыли на горизонте в 8-10 лет. Для сравнения: индекс S&P500 c мая 2007 года по май 2017-го вырос с 1530,62 до 2394,44 пунктов, или на 56,44%.«Бонистика (наука о бонах. — РБК) всегда была непопулярным хобби. Она требует специальных знаний, а из-за низкой популярности она была недооценена относительно других инвестиционных возможностей», — рассказывает Илья Горянов. По его словам, у инвестора, желающего вложиться в боны, есть два пути. Самый простой и самый затратный способ — это нанять консультанта. Обычно стоимость их услуг варьируется от 10 до 20% от суммы купленного или проданного бона. Как правило, чем больше цена бона, тем меньший процент берут консультанты.Второй путь — это стать экспертом самому. Для этого необходимо заняться изучением специализированных каталогов и книг, где содержится информация о бонах и их ценности. Так, Горянов советует прочесть «Каталог денежных знаков России и Балтийских стран 1769–1950» Николая Кардакова и серию книг Александра Денисова, посвященных коллекционным бумажным деньгам от 1699 до 2005 года.Комиссии берут отнюдь не только консультанты. Аукционный дом «Знакъ» взымает комиссию 10% с продавца и 5% с покупателя. По словам Горянова, в западных странах более высокую комиссию чаще платит покупатель. Когда размещают боны на аукционе, ее стартовую цену представители аукционного дома обсуждают вместе с владельцем ценной бумаги. В отличие от рынка инвестиционных вин или даже коллекционных кроссовок , никаких бенчмарков, позволяющих отследить цены на боны, на данный момент нет. Так что инвестору придется заниматься мониторингом цен вручную. Впрочем, специализированных аукционов в мире проходит не так много. Например, в России «Знакъ» с 2013 года провел всего девять. Также торговый дом ежемесячно проводит онлайн-аукционы «Электрон» с менее престижными лотами, выставляя на торги не раритетные или плохо сохранившиеся кредитные билеты и банкноты. На них стартовая цена обычно составляет 100 руб.Как отмечает директор по развитию бизнеса «БКС Премьер» Антон Граборов, на рынке раритетных ценных бумаг представлено довольно большое количество подделок. С ним соглашается Илья Горянов: «К примеру, в Европе экспертов по русским бонам нет, так что покупка русских бонов за границей может привести к фиаско. Еще бывали случаи недобросовестной экспертизы». При этом Горянов отмечает наличие нормативной независимой экспертизы. В мире ею занимаются такие компании, как американские PCGS и PMG, выставляющие оценки по так называемой международной шкале из 70 баллов. «По этой шкале боны с состоянием 68 баллов отличаются по своей стоимости от бонов, оцененных в 64 балла, в 20 раз», — рассказывает владелец «Знакъ» Горянов.Каждая ценная бумага или банкнота запечатывается в специальный пластиковый кейс вместе с сертификатом оценки от лицензированной компании. Аутентичность сертификата можно проверить для каждой конкретной боны, связавшись с компанией, присвоившей рейтинг. При оценке эксперты должны учитывать мельчайшие нюансы, влияющие на коллекционную и инвестиционную привлекательность бумаги, в том числе и возможную реставрацию, которая вне зависимости от качества обрушивает стоимость боны.Два с половиной года назад «Знакъ» тоже начал проводить оценку бонов как по международной шкале, по и по своей собственной, которая называется «Индекс коллекционной ценности» (ИКЦ). Эту шкалу компания Горянова делит на «коллекционную» и «инвестиционную» части, до 80 и 20 баллов соответственно. Если верить представленным на сайте тарифам , услуга по рейтингованию боны будет стоить от 500 до 18 000 руб. в зависимости от стоимости ценной банкноты и сроков проведения оценки. Сейчас на крупных аукционах уже не найти бон без сертификатов. Впрочем, некоторые любители бонов находят устаревшие бумаги на блошиных рынках и в комиссионных магазинах, но в этом случае они рискуют переплатить.Председатель набсовета ГК «Алор» Анатолий Гавриленко считает такие инвестиции сомнительными для российского инвестора. «Они теоретически могут быть интересны богатым инвесторам для диверсификации крупного капитала и оригинальных вложений. Но больше похожи на коллекционирование и сохранение памяти о делах давно минувших», — убежден финансист.Также Гавриленко считает проблемой необходимость постоянного общения с экспертами. «Для человека, далекого от коллекционирования, но реально заинтересованного в сохранении и передаче сбережений потомкам, — это, скорее всего, не очень понятные изыски», — резюмирует он.Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева считает, что трудности с выбором и оценкой бонов делают эти бумаги неэффективным инструментом для диверсификации инвестиций. «Это низколиквидный товар. Бумага может иметь ценность, но покупатель может отсутствовать. Лучше купить бриллианты или произведения искусства», — рассказывает Кокорева. Эксперт также отмечает, что из-за долгих изменений цены актива извлечь из него выгоду, скорее всего, смогут уже внуки и правнуки инвестора.Тем, кто все же заинтересуется бонами, Илья Горянов советует вкладывать от 1 млн руб. в год и искать наименее популярные среди коллекционеров лоты. Также инвестору стоит задуматься об условиях хранения ценной бумаги. Антон Граборов советует направлять на покупку бонов не более 5% от общей стоимости портфеля, но не меньше $25 тыс. «Также очень желательно иметь интерес к коллекционированию и истории, тогда даже если финансовая сторона инвестиции себя не совсем оправдает, вы получите удовольствие от обладания редкой и ценной коллекцией», — подытоживает Граборов.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Нужен хостинг?! BeGet - месяц тестового периода, на рынке с 2006 года.

Прибыльный автотрейдинг - Лучший формат и самая актуальная тема! __________________