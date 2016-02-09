Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,551 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Стартап доставки по требованию Jinn привлек дополнительно $10 млн.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:51
#1
Любитель
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Чернигов
Инвестирую в: Стартапы
Регистрация: 09.02.2016
Сообщений: 812
Благодарностей: 81
УГ: 1
КП: 0.084
подарки
Стартап доставки по требованию Jinn привлек дополнительно $10 млн.
Лондонский стартап Jinn, который запустил приложение для доставки по требованию в течении часа в Великобритани и Испании, привлек $10 млн. инвестиций. Общая сумма, привлеченных стартапом средств, теперь составляет $20 млн., довольно скромная цифра по меркам других игроков в этой сфере бизнеса.
Инвестиции поступили от семейного инвестиционного офиса STE Capital, Samaipata Ventures (испанская венчурная фирма, созданная основателем La Nevera Roja, копании по оказанию доставки, которую выкупила компания Rocket Internet), а также ряда других прежних инвесторов.
Полученное финансирование Jinn направить на дальнейший рост и «закрепление своего присутствия на основных рынках». Скорее всего, это означает, что стартап сосредоточится на тех, регионах, в которых уже успешно работает, а не обязательно будет расширяться в другие страны. Это позволит компании, которая уже имеет “положительную маржинальную прибыль” на всех рынках, стать прибыльной в следующем году.
Стартап работает по схеме Postmates (США) и местного конкурента Quiqup, которого поддерживает Delivery Hero и Rocket Internet, то есть у Jinn можно заказать любую местную доставку — не только еду. Клиенту просто нужно выбрать в приложении, что он хочет купить и отправить запрос, а свободный курьер, купит товар в магазине и доставит в нужное место. Еще одно ключевое отличие это то, что сервис работает в режиме 24/7. Поэтому Jinn пользуется проверенной популярностью у студентов (кто еще сбегает вам за бутербродами поздней ночью?).
Между тем, стартап предлагает доставку не только готовой еды, но и продуктов, например. На эту долю по словам со-основателя и генерального директора компании Марио Наварро, сейчас приходится 15% заказов, по сравнению с 5% еще год назад. Также компания нацелена на доставку непродовольственных товаров, таких как товары для красоты и здоровья.
Обе категории делают игру в сфере доставки по требованию, в которой такая компания, как Jinn стремиться конкурировать с сервисом доставки за час, типа, Prime Now от Amazon или сервису доставки продуктов Fresh. Вместо того, чтобы искать центральный склад и заниматься доставкой товаров в город, Jinn не нуждается в складских помещениях, потому что занимается доставкой из местных магазинов, и это делает его гораздо ближе к местным потребителям.
Однако, хотя приложение Jinn позволяет покупать товары из любого местного магазина со срочной доставкой за час, бизнес-модель стартапа нацелена на официальные партнерства и Наварро говорит, что компания в настоящее время насчитывает их около 1000. Это потому, что обычный тариф за доставку Jinn считается в зависимости от расстояния + 10% от стоимости корзины, но для партнерских покупок, компания предоставляет клиентам существенную скидку на доставку, а комиссионные партнеров составляют около 25% от корзины.
Другими словами, сотрудничество с магазинами делает заказы через приложение дешевле. В свою очередь, партнеры получают больше клиентов и могут более полно интегрировать с приложением Jinn в плане получения заказов и управления запасами.
В теории звучит совсем неплохо. В начале года стартап изменил ставки и способ оплаты для курьеров, что привело забастовкам (ситуация усугублялась тем, что по случайности британский офис Business Insider находится в том же здании, что и Jinn).
Наварро признал курьеры недовольны переходом от модели почасовой оплаты к процентной модели, в результате чего некоторые курьеры уволились. При этом, Наварро утверждает, что многие на самом деле предпочитают гибкость и заинтересованы в процентной оплате работы, поскольку при наличии достаточного спроса и загруженности, они могут заработать больше денег.
С тем, что, в отличие от других компаний доставки по требованию, стартап не распределяет курьеров и не диктует им график работы. Наварро говорит, что он спокойно реагирует, когда курьеры Jinn подрабатывают, беря заказы на стороне, в том числе от конкурентов. Таким образом, из 5000 курьеров, которые зарегистрированы в приложении, около 1000 активно сотрудничают на постоянной основе.
Переведено специально для форума mmgp: https://techcrunch.com/2017/05/12/jinn-locates-10m/

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
TTLuck2017 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Стартап Ontruck привлек $10 млн для своей платформы доставки грузов по требованию CashToday Горячие новости 0 Вчера 19:46
Стартап Bouqs привлек $24 млн. для доставки экологически чистых цветов Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 30.01.2017 17:40
Стартап Gfresh привлек $20 000 000 и изменит способы доставки и продажи морепродуктов inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 1 23.11.2016 10:31
Стартап HourlyNerd, позволяющий нанимать сотрудников по требованию, привлек $22 млн CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 10 15.11.2016 20:34
Российский стартап доставки продуктов с рецептами Elementaree привлек $500 тыс lannna Новости в мире финансов и инвестиций 16 13.04.2016 23:19

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Dmitriy Vassilieff
Финансовые решения. Учимся считать деньги
От Dmitriy Vassilieff в разделе «Психология успеха»
Аватар Alex356
Goldman Sachs допустил падение цен на нефть ниже $20
От Alex356 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар bizneser
Нефтяной рынок в преддверии M&A сделки на $2,2 млрд
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Sava
XvCapital - www.XvCapital.com
От Sava в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Denver10
Стартап образовательных технологий HarukaEdu привлёк $2.200.000 млн
От Denver10 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Лучшие прогнозы в рунете!!!
От паровозег в разделе «Архив: Прогнозы от пользователей»
.     
Пользователей
410,551
Тем
469,268
Сообщений
11,592,488

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube