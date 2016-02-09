Стартап доставки по требованию Jinn привлек дополнительно $10 млн.
Лондонский стартап Jinn, который запустил приложение для доставки по требованию в течении часа в Великобритани и Испании, привлек $10 млн. инвестиций. Общая сумма, привлеченных стартапом средств, теперь составляет $20 млн., довольно скромная цифра по меркам других игроков в этой сфере бизнеса.
Инвестиции поступили от семейного инвестиционного офиса STE Capital, Samaipata Ventures (испанская венчурная фирма, созданная основателем La Nevera Roja, копании по оказанию доставки, которую выкупила компания Rocket Internet), а также ряда других прежних инвесторов.
Полученное финансирование Jinn направить на дальнейший рост и «закрепление своего присутствия на основных рынках». Скорее всего, это означает, что стартап сосредоточится на тех, регионах, в которых уже успешно работает, а не обязательно будет расширяться в другие страны. Это позволит компании, которая уже имеет “положительную маржинальную прибыль” на всех рынках, стать прибыльной в следующем году.
Стартап работает по схеме Postmates (США) и местного конкурента Quiqup, которого поддерживает Delivery Hero и Rocket Internet, то есть у Jinn можно заказать любую местную доставку — не только еду. Клиенту просто нужно выбрать в приложении, что он хочет купить и отправить запрос, а свободный курьер, купит товар в магазине и доставит в нужное место. Еще одно ключевое отличие это то, что сервис работает в режиме 24/7. Поэтому Jinn пользуется проверенной популярностью у студентов (кто еще сбегает вам за бутербродами поздней ночью?).
Между тем, стартап предлагает доставку не только готовой еды, но и продуктов, например. На эту долю по словам со-основателя и генерального директора компании Марио Наварро, сейчас приходится 15% заказов, по сравнению с 5% еще год назад. Также компания нацелена на доставку непродовольственных товаров, таких как товары для красоты и здоровья.
Обе категории делают игру в сфере доставки по требованию, в которой такая компания, как Jinn стремиться конкурировать с сервисом доставки за час, типа, Prime Now от Amazon или сервису доставки продуктов Fresh. Вместо того, чтобы искать центральный склад и заниматься доставкой товаров в город, Jinn не нуждается в складских помещениях, потому что занимается доставкой из местных магазинов, и это делает его гораздо ближе к местным потребителям.
Однако, хотя приложение Jinn позволяет покупать товары из любого местного магазина со срочной доставкой за час, бизнес-модель стартапа нацелена на официальные партнерства и Наварро говорит, что компания в настоящее время насчитывает их около 1000. Это потому, что обычный тариф за доставку Jinn считается в зависимости от расстояния + 10% от стоимости корзины, но для партнерских покупок, компания предоставляет клиентам существенную скидку на доставку, а комиссионные партнеров составляют около 25% от корзины.
Другими словами, сотрудничество с магазинами делает заказы через приложение дешевле. В свою очередь, партнеры получают больше клиентов и могут более полно интегрировать с приложением Jinn в плане получения заказов и управления запасами.
В теории звучит совсем неплохо. В начале года стартап изменил ставки и способ оплаты для курьеров, что привело забастовкам (ситуация усугублялась тем, что по случайности британский офис Business Insider находится в том же здании, что и Jinn).
Наварро признал курьеры недовольны переходом от модели почасовой оплаты к процентной модели, в результате чего некоторые курьеры уволились. При этом, Наварро утверждает, что многие на самом деле предпочитают гибкость и заинтересованы в процентной оплате работы, поскольку при наличии достаточного спроса и загруженности, они могут заработать больше денег.
С тем, что, в отличие от других компаний доставки по требованию, стартап не распределяет курьеров и не диктует им график работы. Наварро говорит, что он спокойно реагирует, когда курьеры Jinn подрабатывают, беря заказы на стороне, в том числе от конкурентов. Таким образом, из 5000 курьеров, которые зарегистрированы в приложении, около 1000 активно сотрудничают на постоянной основе.