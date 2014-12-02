Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP за всё платит! Даже за новых пользователей.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,551 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Киевстар за первые три месяца 2017 года вложил ₴740 млн в модернизацию 3G-сетей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:30
#1
  • STARTAPer •
Премиум
 
Аватар BiziAlen
 
Имя: Aleksandr
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Любин
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.11.2016
Сообщений: 1,338
Благодарностей: 704
УГ: 50
КП: 0.615
подарки
Киевстар за первые три месяца 2017 года вложил ₴740 млн в модернизацию 3G-сетей



Телекоммуникационная компания Киевстар продолжает инвестировать в 3G

В ходе отчетной конференции по первому кварталу этого года, представители компании Киевстар заявили, что на модернизацию сетей 3G выделено порядка 740 миллионов гривен. Доход компании вырос почти до 4 миллиардов гривен. А рост в первом квартале при сравнении с аналогичным в том году составил 12 процентов.

Вырос доход как утверждают в первую очередь из за количества потребляемого интернет трафика. Так за первый квартал рост трафика зафиксирован на отметке в +300%. Так же на доходе сказалось увеличение оплаты за услуги на 70 %.

Только лишь на одной телефонной связи Киевстар заработал 295 миллионов гривен. Так же зафиксирован рост пользователей проводного интернета. Сейчас подключено к Домашнему интернету Киевстар около 818 тысяч устройств.

За первый квартал инвестирование в 3G сети составило 737 миллионов гривен. Все деньги пошли на модернизацию 3G сетей и установку новых базовых станций. Сейчас покрытие на территории Украины составляет 64 процента. Рост за год составил 24%. В Украине 7 с половиной тысяч населенных пунктов покрыты 3G от Киевстар.

Зафиксирован и рост пользователей мобильной связи Киевстар. Сейчас этой связью пользуется около 26 миллионов человек. Достигнут рост благодаря снижению оттока при подключении услуг.

Уникальность: 100.00%
Специально для mmgp.ru
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Регистрируйся на MMGP и получай звонкую монету в кармане:)
BiziAlen вне форума  
Ответить
Метки
доход, инвестиции, киевстар
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как не слить депозит первые 2-3 месяца SwaNn Forex: форум для начинающих 589 02.05.2017 17:56
Квартальная премия: куда инвестировать в первые месяцы 2017 года МОЛ Новости в мире финансов и инвестиций 0 15.01.2017 18:43
Как ставить в первые два месяца после ЧМ! Balzak89 Стратегии и прогнозы 9 02.12.2014 01:00

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар shpakser
Номера ICQ.
От shpakser в разделе «Курилка»
Аватар Mailliam2010
ПАММ-счет Giant: 562028 (ForexTrend)
От Mailliam2010 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Легко заработать играючи
От denzhuk в разделе «Букмекерство: общий форум»
Аватар moskva
В правительстве заявили, что не будут повышать акциз на алкоголь до 2018
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Latium coin [как получить 0.005 Bitcoin много раз всего за 10 минут]
От ssetti в разделе «Другие криптовалюты»
Аватар veranika55
Как умирают админы-Легенды
От veranika55 в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
.     
Пользователей
410,551
Тем
469,268
Сообщений
11,592,488

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube