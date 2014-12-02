Киевстар за первые три месяца 2017 года вложил ₴740 млн в модернизацию 3G-сетей

Телекоммуникационная компания Киевстар продолжает инвестировать в 3G
В ходе отчетной конференции по первому кварталу этого года, представители компании Киевстар заявили, что на модернизацию сетей 3G выделено порядка 740 миллионов гривен. Доход компании вырос почти до 4 миллиардов гривен. А рост в первом квартале при сравнении с аналогичным в том году составил 12 процентов.
Вырос доход как утверждают в первую очередь из за количества потребляемого интернет трафика. Так за первый квартал рост трафика зафиксирован на отметке в +300%. Так же на доходе сказалось увеличение оплаты за услуги на 70 %.
Только лишь на одной телефонной связи Киевстар заработал 295 миллионов гривен. Так же зафиксирован рост пользователей проводного интернета. Сейчас подключено к Домашнему интернету Киевстар около 818 тысяч устройств.
За первый квартал инвестирование в 3G сети составило 737 миллионов гривен. Все деньги пошли на модернизацию 3G сетей и установку новых базовых станций. Сейчас покрытие на территории Украины составляет 64 процента. Рост за год составил 24%. В Украине 7 с половиной тысяч населенных пунктов покрыты 3G от Киевстар.
Зафиксирован и рост пользователей мобильной связи Киевстар. Сейчас этой связью пользуется около 26 миллионов человек. Достигнут рост благодаря снижению оттока при подключении услуг.
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Специально для mmgp.ru