applebery.com - Applebery

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 10.05.2017 в 18-00 по МСК
О проекте:
AppleBery.com является первой гибридной системой, полноценно объединившей в себе функции социальной финансовой сети и инвестиционного инструмента.
Система позволяет людям организовать централизованное хранение и распределённый доступ к общим ресурсам. Каждый участник может вносить в систему любую сумму. А когда ему самому понадобятся деньги, он может взять из системы столько, сколько необходимо. Разумеется, в рамках установленного в сообществе регламента.
Это невероятно эффективная и логичная модель взаимодействия. Она позволяет задействовать громадный ресурс, который в обычной жизни никак не используется. Этот ресурс – свободные денежные средства.
Наверняка, вы знаете, что покупка техники Apple в США — дело верное и экономное. Доставка быстрая и надежная, стоит примерно $25 за один или два iPhone (их можно сложить в одну посылку) и столько же — за iPad.
Все дело в экономии! Если сравнить цены на девайсы в американском и российском магазинах, то становится очевидно, что на покупке любого нового айфона возможно сэкономить от 10 до 14 тысяч российских рублей, а то и больше. Потому что в данный момент мы сравниваем только стоимость, установленную производителем в двух странах. А какие цены установят ритейлеры и перекупщики в России — неизвестно.
Компания AplleBery занимается покупкой продукции Apple в США и перепродажей в других странах мира, имея с каждой сделки колоссальную прибыль.
Самый важный для компании момент – это расширение и увеличение нашего влияния настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы максимально эффективно реализовывать эту задачу, нам необходим как можно больший оборотный капитал средств. Поэтому компания готова платить хорошие деньги в виде процентных отчислений всем заинтересованным клиентам за участие в программе AplleBery.org, рассматривая это как обоюдный, взаимовыгодный процесс сотрудничества. Мы – новые возможности роста и развития, стабильный высокий доход.
Никакого секрета здесь нет. Мы успешны благодаря 100% отдаче своему делу, потому что видим перспективу и возможности развития.
Маркетинг:
Инвестиционный план:
Вклады: от 10 руб
Начисление: 1.25% в час
Срок вклада: 5 дней
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс деньги, VISA
Выплаты инстант
Деньги можно выводить на любую ЭПС, в не зависимости от того, через что вы создавали депозит
Минимальный вклад 10 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 3-lvl: 8%-2%-1% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@applebery.com
и support@applebery.com
Группа вк: https://vk.com/public146598668
Телеграм чат: https://t.me/applebery
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете applebery.com:
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