Lordborg Топ Мастер

Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 03.02.2014 Сообщений: 7,946 Благодарностей: 950 УГ: 132 КП: 0.110 подарки

applebery.com - Applebery

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!







Я не админ / владелец сайта

Старт был 10.05.2017 в 18-00 по МСК











О проекте:

AppleBery.com является первой гибридной системой, полноценно объединившей в себе функции социальной финансовой сети и инвестиционного инструмента.

Система позволяет людям организовать централизованное хранение и распределённый доступ к общим ресурсам. Каждый участник может вносить в систему любую сумму. А когда ему самому понадобятся деньги, он может взять из системы столько, сколько необходимо. Разумеется, в рамках установленного в сообществе регламента.



Это невероятно эффективная и логичная модель взаимодействия. Она позволяет задействовать громадный ресурс, который в обычной жизни никак не используется. Этот ресурс – свободные денежные средства.



Наверняка, вы знаете, что покупка техники Apple в США — дело верное и экономное. Доставка быстрая и надежная, стоит примерно $25 за один или два iPhone (их можно сложить в одну посылку) и столько же — за iPad.



Все дело в экономии! Если сравнить цены на девайсы в американском и российском магазинах, то становится очевидно, что на покупке любого нового айфона возможно сэкономить от 10 до 14 тысяч российских рублей, а то и больше. Потому что в данный момент мы сравниваем только стоимость, установленную производителем в двух странах. А какие цены установят ритейлеры и перекупщики в России — неизвестно.



Компания AplleBery занимается покупкой продукции Apple в США и перепродажей в других странах мира, имея с каждой сделки колоссальную прибыль.



Самый важный для компании момент – это расширение и увеличение нашего влияния настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы максимально эффективно реализовывать эту задачу, нам необходим как можно больший оборотный капитал средств. Поэтому компания готова платить хорошие деньги в виде процентных отчислений всем заинтересованным клиентам за участие в программе AplleBery.org, рассматривая это как обоюдный, взаимовыгодный процесс сотрудничества. Мы – новые возможности роста и развития, стабильный высокий доход.



Никакого секрета здесь нет. Мы успешны благодаря 100% отдаче своему делу, потому что видим перспективу и возможности развития.



Маркетинг:





Инвестиционный план:

Вклады: от 10 руб

Начисление: 1.25% в час

Срок вклада: 5 дней

Депозит включён в выплаты

Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Количество вкладов не ограничено



Особенности ввода и вывода средств:

Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс деньги, VISA

Выплаты инстант

Деньги можно выводить на любую ЭПС, в не зависимости от того, через что вы создавали депозит

Минимальный вклад 10 руб

Минималка на вывод 10 руб

Комиссии при выводе денег нет



Языки:





Партнёрская программа:



Партнёрка 3-lvl: 8%-2%-1% от вклада



Контакты администрации:

Почта: support@applebery.com

Группа вк:

Телеграм чат:



Мой вклад / листинг:





Мой вклад в личном кабинете applebery.com:





Свежий почасовик applebery.com! Заработок 150% за 5 дней + страховка 50$ YouTube YouTube

Свои отзывы о applebery.com можете оставлять в комментариях под темой. Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.Я не несу ответственности за ваши решения!AppleBery.com является первой гибридной системой, полноценно объединившей в себе функции социальной финансовой сети и инвестиционного инструмента.Система позволяет людям организовать централизованное хранение и распределённый доступ к общим ресурсам. Каждый участник может вносить в систему любую сумму. А когда ему самому понадобятся деньги, он может взять из системы столько, сколько необходимо. Разумеется, в рамках установленного в сообществе регламента.Это невероятно эффективная и логичная модель взаимодействия. Она позволяет задействовать громадный ресурс, который в обычной жизни никак не используется. Этот ресурс – свободные денежные средства.Наверняка, вы знаете, что покупка техники Apple в США — дело верное и экономное. Доставка быстрая и надежная, стоит примерно $25 за один или два iPhone (их можно сложить в одну посылку) и столько же — за iPad.Все дело в экономии! Если сравнить цены на девайсы в американском и российском магазинах, то становится очевидно, что на покупке любого нового айфона возможно сэкономить от 10 до 14 тысяч российских рублей, а то и больше. Потому что в данный момент мы сравниваем только стоимость, установленную производителем в двух странах. А какие цены установят ритейлеры и перекупщики в России — неизвестно.Компания AplleBery занимается покупкой продукции Apple в США и перепродажей в других странах мира, имея с каждой сделки колоссальную прибыль.Самый важный для компании момент – это расширение и увеличение нашего влияния настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы максимально эффективно реализовывать эту задачу, нам необходим как можно больший оборотный капитал средств. Поэтому компания готова платить хорошие деньги в виде процентных отчислений всем заинтересованным клиентам за участие в программе AplleBery.org, рассматривая это как обоюдный, взаимовыгодный процесс сотрудничества. Мы – новые возможности роста и развития, стабильный высокий доход.Никакого секрета здесь нет. Мы успешны благодаря 100% отдаче своему делу, потому что видим перспективу и возможности развития.Вклады: от 10 рубНачисление: 1.25% в часСрок вклада: 5 днейДепозит включён в выплатыДосрочного снятия вклада не предусмотреноКоличество вкладов не ограниченоПополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс деньги, VISAВыплаты инстантДеньги можно выводить на любую ЭПС, в не зависимости от того, через что вы создавали депозитМинимальный вклад 10 рубМинималка на вывод 10 рубКомиссии при выводе денег нетПартнёрка 3-lvl: 8%-2%-1% от вкладаПочта: admin@applebery.com Группа вк: https://vk.com/public146598668 Телеграм чат: https://t.me/applebery Свои отзывы о applebery.com можете оставлять в комментариях под темой.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄

ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰 __________________