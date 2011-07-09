Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Деньги - инструмент, с которым нужно уметь обращаться. MMGP
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,545 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

applebery.com - Applebery

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
При поддержке
Автоматическая анонимная лотерея на блокчейн
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:06
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 7,946
Благодарностей: 950
УГ: 132
КП: 0.110
подарки
applebery.com - Applebery
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 10.05.2017 в 18-00 по МСК





О проекте:
AppleBery.com является первой гибридной системой, полноценно объединившей в себе функции социальной финансовой сети и инвестиционного инструмента.
Система позволяет людям организовать централизованное хранение и распределённый доступ к общим ресурсам. Каждый участник может вносить в систему любую сумму. А когда ему самому понадобятся деньги, он может взять из системы столько, сколько необходимо. Разумеется, в рамках установленного в сообществе регламента.

Это невероятно эффективная и логичная модель взаимодействия. Она позволяет задействовать громадный ресурс, который в обычной жизни никак не используется. Этот ресурс – свободные денежные средства.

Наверняка, вы знаете, что покупка техники Apple в США — дело верное и экономное. Доставка быстрая и надежная, стоит примерно $25 за один или два iPhone (их можно сложить в одну посылку) и столько же — за iPad.

Все дело в экономии! Если сравнить цены на девайсы в американском и российском магазинах, то становится очевидно, что на покупке любого нового айфона возможно сэкономить от 10 до 14 тысяч российских рублей, а то и больше. Потому что в данный момент мы сравниваем только стоимость, установленную производителем в двух странах. А какие цены установят ритейлеры и перекупщики в России — неизвестно.

Компания AplleBery занимается покупкой продукции Apple в США и перепродажей в других странах мира, имея с каждой сделки колоссальную прибыль.

Самый важный для компании момент – это расширение и увеличение нашего влияния настолько, насколько это возможно. Для того, чтобы максимально эффективно реализовывать эту задачу, нам необходим как можно больший оборотный капитал средств. Поэтому компания готова платить хорошие деньги в виде процентных отчислений всем заинтересованным клиентам за участие в программе AplleBery.org, рассматривая это как обоюдный, взаимовыгодный процесс сотрудничества. Мы – новые возможности роста и развития, стабильный высокий доход.

Никакого секрета здесь нет. Мы успешны благодаря 100% отдаче своему делу, потому что видим перспективу и возможности развития.

Маркетинг:


Инвестиционный план:
Вклады: от 10 руб
Начисление: 1.25% в час
Срок вклада: 5 дней
Депозит включён в выплаты
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество вкладов не ограничено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Perfect money, Payeer, AdvCash, Bitcoin, Qiwi, Яндекс деньги, VISA
Выплаты инстант
Деньги можно выводить на любую ЭПС, в не зависимости от того, через что вы создавали депозит
Минимальный вклад 10 руб
Минималка на вывод 10 руб
Комиссии при выводе денег нет

Языки:


Партнёрская программа:

Партнёрка 3-lvl: 8%-2%-1% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@applebery.com и support@applebery.com
Группа вк: https://vk.com/public146598668
Телеграм чат: https://t.me/applebery

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете applebery.com:


Свежий почасовик applebery.com! Заработок 150% за 5 дней + страховка 50$

Свои отзывы о applebery.com можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

МОЙ БЛОГ О ЗАРАБОТКЕ В ИНТЕРНЕТЕ LORDBORG.COM | ♛ЛУЧШИЕ ИГРЫ С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ♛ | ►HYIP-МОНИТОРИНГ◄
ВЕДУ ВИДЕОБЛОГ О ХАЙПАХ С 2013 ГОДА | 💰МОИ ВКЛАДЫ💰
Lordborg на форуме  
Старый Сегодня, 13:13
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,242
Благодарностей: 11,050
УГ: 17
КП: 0.032
подарки
Re: applebery.com - Applebery
ну, эту соц.сетевую млм-ку даже странно пробивать на ттх... все, кто верит, что через 5 дней он получит 50% прибыли - велкам
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Нельзя дать всем всё, ибо всех - много, а всего - мало! (место под рекламу)
свежий средник - деп в выплатах!
kodyaich на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:17
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sepejka125
С ПРАЗДНИКОМ 1 МАЯ 2015
От sepejka125 в разделе «Поздравления»
Аватар Tolstun
Online-capital - верну 75% рефских
От Tolstun в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватар Moneytaker
Fx-Trend.ком - Возврат реферальских 85%
От Moneytaker в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
Аватар Nickola42
Ideallgame - ideallgame.ru - экономическая онлайн игра
От Nickola42 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Хороший проект с бонусом в 100gh/s
От sawo в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
.     
Пользователей
410,545
Тем
469,258
Сообщений
11,592,106

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube