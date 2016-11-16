Антидетект для пoкера, форекса, ПС, партнерок, банков, РСЯ, Google, Facebook.

Сделал полный чек лист по антидетекту в виде PDF, скачать можно по ссылке https://vektort13.pro/antidetect.pdf
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Ссылка на последний вебинар
Там полная информация по чек-листу, а также антидетект VMware.
Вся информация абсолютно бесплатна. Должна понравиться всем кто работает с банками, платежными системами, покером, ставками, форексом, фейсбук, партнерками, трафиком...
Обязательно перед просмотром этого вебинара рекомендую посмотреть первый вебинар по антидетекту
А также вебинар по аудиту антифрод систем