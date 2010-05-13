Конкурс - Собери 2 миллиона монет Todaycoin и получи 0,5 биткоина или 1 биткоин

Участвуй в конкурсе и получи 0,5 биткоина или 1 биткоин.
Участник, купив 2 миллиона монет Todaycoin получит 0,5 биткоина
при цене на бирже менее 500 сатош за 1 монету или 1 биткоин при цене
более 500 сатош на бирже за 1 монету на момент окончания акции.
Торговля криптовалютой Todaycoin проходит здесь:
https://yobit.net/ru/trade/TODAY/BTC
Победитель получает 0,5 биткоина или 1 биткоин безвозмездно, то есть даром.
Все монеты остаются у победителя.
2 миллиона монет Todaycoin должны быть куплены на бирже.
Одалживать монеты у других участников запрещено.
Для получения 0,5 биткоина или 1 биткоина победитель выкладывает в чат
скрин подтверждающий заявленное им количество монет Todaycoin,
а также показывает организатору конкурса историю своих покупок монет по скайпу.
К участию в конкурсе допускаются только те, кто на момент начала конкурса имеет
на руках не более 500000 монет Todaycoin и все монеты были куплены на бирже
после начала конкурса.
Ежененедельно каждый участник конкурса должен выкладывать
в нашем Skypе-чате по пятницам информацию о количестве
монет Todaycoin какое он имеет на данный момент.
Для участия в конкурсе необходимо подключиться к групповому Skype-чату:
https://join.skype.com/iz7Tbi0gfDk5
"Криптоманы - Todaycoin".