Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
MMGP - заставь деньги работать.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 410,533 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Конкурс - Собери 2 миллиона монет Todaycoin и получи 0,5 биткоина или 1 биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Форум о других криптовалютах. Обсуждение всех остальных криптовалют, кроме Bitcoin и Ethereum.
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 11:21
#1
Интересующийся
 
Имя: Павел
Пол: Мужской
Возраст: 48
Адрес: Германия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 13.05.2010
Сообщений: 183
Благодарностей: 9
УГ: 0
КП: 0.204
Конкурс - Собери 2 миллиона монет Todaycoin и получи 0,5 биткоина или 1 биткоин
Участвуй в конкурсе и получи 0,5 биткоина или 1 биткоин.

Участник, купив 2 миллиона монет Todaycoin получит 0,5 биткоина
при цене на бирже менее 500 сатош за 1 монету или 1 биткоин при цене
более 500 сатош на бирже за 1 монету на момент окончания акции.

Торговля криптовалютой Todaycoin проходит здесь:

https://yobit.net/ru/trade/TODAY/BTC

Победитель получает 0,5 биткоина или 1 биткоин безвозмездно, то есть даром.
Все монеты остаются у победителя.

2 миллиона монет Todaycoin должны быть куплены на бирже.
Одалживать монеты у других участников запрещено.

Для получения 0,5 биткоина или 1 биткоина победитель выкладывает в чат
скрин подтверждающий заявленное им количество монет Todaycoin,
а также показывает организатору конкурса историю своих покупок монет по скайпу.

К участию в конкурсе допускаются только те, кто на момент начала конкурса имеет
на руках не более 500000 монет Todaycoin и все монеты были куплены на бирже
после начала конкурса.

Ежененедельно каждый участник конкурса должен выкладывать
в нашем Skypе-чате по пятницам информацию о количестве
монет Todaycoin какое он имеет на данный момент.

Для участия в конкурсе необходимо подключиться к групповому Skype-чату:

https://join.skype.com/iz7Tbi0gfDk5 "Криптоманы - Todaycoin".
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Биржа криптовалют
schah2000 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Конкурс "Собери буквы - получи деньги" - PrivateFX vorotincev12 PrivateFX.com 56 10.02.2017 03:11
Конкурс TradingView в октябре: получи PRO-статус на три месяца! TradingView Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров 1 19.10.2015 11:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Рубль ждет новый обвал – эксперты
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angelika78
Белорусская экономика получит от Англии прямые инвестиции
От Angelika78 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар forfor
Стартап OXX привлек $2 млн на свою ударопрочную кофемашину COFFEEBOXX
От forfor в разделе «Горячие новости»
Аватар BoyKot
О пророческой силе turing number
От BoyKot в разделе «Юмор»
Аватар upline
Лицензия на блокчейн: консорциум Hyperledger ставит условия разработчикам Эфириума
От upline в разделе «Новости криптовалют»
Аватар sergani33
asianprofits - asianprofits.com
От sergani33 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
410,533
Тем
469,253
Сообщений
11,591,720

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube