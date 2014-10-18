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«Почта России» закупит смартфоны для почтальонов на 171 миллион рублей

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«Почта России» закупит смартфоны для почтальонов на 171 миллион рублей
«Почта России» закупит смартфоны для почтальонов на 171 миллион рублей

Руководство «Почты России» заключило контракт на покупку 15 тысяч смартфонов Inoi на операционной системе Sailfish Mobile. На обеспечение почтальонов устройствами потратят 171 миллион рублей.

В документации к проекту указано, что смартфоны нужны почтальонам «Почты России» для приёма платежей ЖКХ, погашения кредитов и оформления страховки. По проекту оснащения смартфонами, существующему с 2014 года, ими владеет около 10 тысяч сотрудников компании.

Победителем конкурса на поставку устройств стала компания «Центр дистрибьюции», за разработку встроенной операционной системы отвечает «Открытая мобильная платформа», связанная с основателем холдинга ЕСН Григорием Берёзкиным. Первоначальный тендер конкурса — 195 миллионов рублей.

«Ведомостям» не удалось обнаружить других покупателей смартфонов Inoi в России. «Почта России» стала первым корпоративным клиентом компании на покупку утройств, представленных в Барселоне несколько месяцев назад. Изначально разработкой операционной системы Sailfish Mobile занималась компания Jolla, совладельцем которой тоже оказался Берёзкин.

«Почта России» заявила о планах закупить 15 тысяч смартфонов для почтальонов в декабре 2016 года. По материалам на портале госзакупок, одно устройство в комплекте с защитным чехлом будет стоить около 13 тысяч рублей.
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