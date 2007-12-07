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Обучались у форекс-брокера Volak? Обратитесь в МВД

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Обучались у форекс-брокера Volak? Обратитесь в МВД
Полиция Самарской и Ульяновской областей разыскивает пострадавших от деятельности форекс компании ООО Волак.

Полиция Тольятти разыскивает пострадавших от деятельности форекс компании ООО Волак (Volak), зарегистрированной в офшорах и осуществляющей деятельность на территории России, в регионе Ульяновской и Самарской областей, такая информация прозвучала сегодня в эфире городского радио Август.

«Сотрудниками отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти разыскиваются лица, пострадавшие от деятельности сотрудников ООО «Волак Тольятти», офис которого располагался по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим рекомендовано позвонить по телефонам отдела, либо обратиться в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти», говорилось в эфире.

Это не первый случай, когда следователи устанавливают потерпевших от действий должностных лиц компании ООО Волак. Напомним, что еще в августе прошлого 2016 года, следственным управлением УМВД России по соседней, Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Волак».

По версии ульяновских следователей, в период 2015-2016гг, сотрудники компании Волак через региональные средства массовой информации распространяли объявления о приеме на работу различного персонала. Откликнувшиеся граждане проходили соответствующее собеседование, после чего проводилось их краткосрочное обучение, в рамках которого, под предлогом получения в короткое время крупных денежных средств, предлагалось воспользоваться услугами компании по игре на международном валютном рынке.

Согласившиеся граждане перечисляли крупные денежные средства на счета фирмы. В свою очередь работники фирмы представляли вкладчикам информацию о заведомо проигрышных валютных сделках (прим. (Aisller)-ну этого на самом деле и не требовалось, все равно они бы слили). В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в помещениях компании и задержаны трое сотрудников организации. Сумма ущерба гражданам оценивалась в один миллион рублей. (Очень скромненько)

МВД напоминают, что санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Что касается самой компании то она позиционируется как форекс-брокер, «занимающий лидирующую позиции в оказании услуг на рынке Forex». Исходя из скромной информации, опубликованной на сайте компании, она зарегистрирована в офшорах (Британские Виргинские острова), а ее генеральным директором является некая Аманда Эдмонд.

Источник: ru.forexmagnates.com

Тема на нашем форуме: Volakk - volakk.ru

Троллей по форумам они в принципе нанимали.

Кто-нибудь из участников форума сталкивался с деятельностью этой компании?
__________________
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Aisller на форуме  
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волак мошенники, волак отзывы, волак суд
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