Обучались у форекс-брокера Volak? Обратитесь в МВД

Полиция Самарской и Ульяновской областей разыскивает пострадавших от деятельности форекс компании ООО Волак.
Полиция Тольятти разыскивает пострадавших от деятельности форекс компании ООО Волак (Volak)
, зарегистрированной в офшорах и осуществляющей деятельность на территории России, в регионе Ульяновской и Самарской областей, такая информация прозвучала сегодня в эфире городского радио Август.
«Сотрудниками отделения по раскрытию экономических и коррупционных преступлений, совершенных на территории Автозаводского района, отдела ЭБ и ПК У МВД России по г. Тольятти разыскиваются лица, пострадавшие от деятельности сотрудников ООО «Волак Тольятти», офис которого располагался по адресу: г. Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис № 810. Всем пострадавшим рекомендовано позвонить по телефонам отдела, либо обратиться в дежурную часть отдела полиции №21 У МВД России по г. Тольятти
», говорилось в эфире.
Это не первый случай, когда следователи устанавливают потерпевших от действий должностных лиц компании ООО Волак. Напомним, что еще в августе прошлого 2016 года, следственным управлением УМВД России по соседней, Ульяновской области было возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий должностных лиц общества с ограниченной ответственностью «Волак
».
По версии ульяновских следователей, в период 2015-2016гг, сотрудники компании Волак через региональные средства массовой информации распространяли объявления о приеме на работу различного персонала. Откликнувшиеся граждане проходили соответствующее собеседование, после чего проводилось их краткосрочное обучение, в рамках которого, под предлогом получения в короткое время крупных денежных средств, предлагалось воспользоваться услугами компании по игре на международном валютном рынке.
Согласившиеся граждане перечисляли крупные денежные средства на счета фирмы. В свою очередь работники фирмы представляли вкладчикам информацию о заведомо проигрышных валютных сделках (прим. (Aisller)-ну этого на самом деле и не требовалось, все равно они бы слили
). В рамках расследования уголовного дела были проведены обыски в помещениях компании и задержаны трое сотрудников организации. Сумма ущерба гражданам оценивалась в один миллион рублей
. (Очень скромненько)
МВД напоминают, что санкция части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет
.
Что касается самой компании то она позиционируется как форекс-брокер, «занимающий лидирующую позиции в оказании услуг на рынке Forex». Исходя из скромной информации, опубликованной на сайте компании, она зарегистрирована в офшорах (Британские Виргинские острова), а ее генеральным директором является некая Аманда Эдмонд.
Источник: ru.forexmagnates.com
Тема на нашем форуме: Volakk - volakk.ru
Троллей по форумам они в принципе нанимали
.
Кто-нибудь из участников форума сталкивался с деятельностью этой компании?