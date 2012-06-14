Money-city - Money-city.su

Я не администратор проекта , тема создана исключительно в ознакомительных целях.
Старт проекта состоялся 08.05.2017.
Цитата:
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►Покупайте бизнес, он будет приносить вам хорошую прибыль.
►Прибыль вы сможете собирать каждые 10 минут и обменивать на внутреннюю валюту игры.
►Заработок доступен абсолютно каждому, вы можете зарабатывать с абсолютно минимальными вложениями.
►Покупайте здания, собирайте прибыль со зданий в Офисе, обменивайте прибыль на реальные деньги которые сможете в автоматическом режиме вывести на несколько платежных систем!
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◄ Покупка зданий(Маркетинг) ►
Цитата:
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Здесь Вы можете приобрести различные здания. Каждое здание приносит разное количество прибыли, прибыль можно продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество зданий.
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Здание 1-го ур.
Приносит: 243 прибыли в час
Стоимость: 5000 серебра
Доход в месяц: 1750 монет/ 35%
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Здание 2-го ур.
Приносит: 833 прибыли в час
Стоимость: 15000 серебра
Доход в месяц: 6000 монет/ 40%
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Здание 3-го ур.
Приносит: 2687 прибыли в час
Стоимость: 45000 серебра
Доход в месяц: 12900 монет/ 43%
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Здание 4-го ур.
Приносит: 8500 прибыли в час
Стоимость: 125000 серебра
Доход в месяц: 61250 монет/ 49%
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Здание 5-го ур.
Приносит: 54100 прибыли в час
Стоимость: 600000 серебра
Доход в месяц: 390000 монет/ 65%
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50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи прибыли: 100 прибыли = 1 серебро.
100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►
55 руб. в подарок.
+10% на 1-ый депозит.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer.
Вывод - Payeer, Яндекс Деньги, Qiwi (инстант)
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Партнерская программа ►
1 уровень - 10% на вывод.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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