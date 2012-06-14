Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Money-city - Money-city.su

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 06:34
#1
МОНИТОР ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ)
Премиум
 
Аватар NETWEB-monitor
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: INTERNET
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 13,191
Благодарностей: 572
УГ: 5
КП: 0.016
Money-city - Money-city.su


Я не администратор проекта , тема создана исключительно в ознакомительных целях.

Старт проекта состоялся 08.05.2017.

Цитата:
►Покупайте бизнес, он будет приносить вам хорошую прибыль.
►Прибыль вы сможете собирать каждые 10 минут и обменивать на внутреннюю валюту игры.
►Заработок доступен абсолютно каждому, вы можете зарабатывать с абсолютно минимальными вложениями.
►Покупайте здания, собирайте прибыль со зданий в Офисе, обменивайте прибыль на реальные деньги которые сможете в автоматическом режиме вывести на несколько платежных систем!
_____________________________________________

◄ Покупка зданий(Маркетинг) ►

Цитата:
Здесь Вы можете приобрести различные здания. Каждое здание приносит разное количество прибыли, прибыль можно продать и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество зданий.
--------------------------------------

Здание 1-го ур.
Приносит: 243 прибыли в час
Стоимость: 5000 серебра
Доход в месяц: 1750 монет/ 35%
--------------------------------------

Здание 2-го ур.
Приносит: 833 прибыли в час
Стоимость: 15000 серебра
Доход в месяц: 6000 монет/ 40%
--------------------------------------

Здание 3-го ур.
Приносит: 2687 прибыли в час
Стоимость: 45000 серебра
Доход в месяц: 12900 монет/ 43%
--------------------------------------

Здание 4-го ур.
Приносит: 8500 прибыли в час
Стоимость: 125000 серебра
Доход в месяц: 61250 монет/ 49%
--------------------------------------

Здание 5-го ур.
Приносит: 54100 прибыли в час
Стоимость: 600000 серебра
Доход в месяц: 390000 монет/ 65%
--------------------------------------

50% на счет для покупок и 50% на вывод.

Курс продажи прибыли: 100 прибыли = 1 серебро.

100 серебра = 1 рубль.
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◄ Бонусы ►

55 руб. в подарок.
+10% на 1-ый депозит.
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Последний раз редактировалось NETWEB-monitor; Сегодня в 06:39.
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Метки
игры с выводом денег, мониторинг hyip, рефбек
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