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Никаких шуток: Linux появится в магазине приложений Microsoft

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Никаких шуток: Linux появится в магазине приложений Microsoft
Компания Microsoft только что объявила о том, что в Windows Stote появится три различные версии свободной операционной системы Linux - Ubuntu, Suse и Fedora. Звучит такое заявление странно, но в нем есть смысл. В начале 2016 года Microsoft анонсировала новую подсистему Windows для Linux (WSL), которая позволит разработчикам использовать полные версии ОС Linux внутри самой Windows 10.



Отложив в сторону историю отношений между компаниями, стоит подчеркнуть, что Microsoft потратила все 90-е годы в попытке искоренить Linux, свободную альтернативу Windows. Эти действия были необходимы компании для того, чтобы привлечь разработчиков и программистов к использованию собственной ОС. Вот в чем дело: разработчикам нравится использовать программное обеспечение Linux, а Windows 10 теперь поддерживает как стороннее ПО, так и саму систему Windows. Такое сочетание систем должно привлечь разработчиков к использованию системы, что может вдохновить Microsoft пойти дальше.

Появление Ubtuntu, Suse и Fedora в Windows Store — просто способ облегчить начало работы с WSL, который позволит установить версию Linux на выбор. Тем не менее это отличный знак, который знаменует новую эпоху в развитии Microsoft.

Перевод специально для mmgp.ru

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