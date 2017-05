CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,844 Благодарностей: 795 УГ: 0 КП: 0.173 подарки

Стартап Wealthsimple привлек $37 млн для своей уникальной инвестиционной платформы



Имея более 30 000 клиентов и управляя активами на сумму в 750 миллионов долларов, инвестиционная платформа Wealthsimple, базирующаяся в Торонто, продолжает расширяться как на внутреннем рынке Канады, так и на рынке США. Чтобы поддержать этот рост, стартап дополнительно привлек $37 млн. инвестиций от крупнейшей венчурной компании Power Financial.



Как и другие подобные платформы Wealthsimple предоставляет автоматическую технологию, которая позволяет всем пользователям инвестировать на автопилоте. Пользователи предоставляют данные о своем финансовом положении и своей склонности к риску, а Wealthsimple создает персонализированный, недорогой и разносторонний портфель, который при необходимости можно изменять.



Но пока другие так званые робосоветники ориентированы на крупных клиентов, Wealthsimple старается предоставлять одни и те же инструменты и рекомендации для всех своих пользователей, независимо от суммы, которую они собираются инвестировать.



Wealthsimple не требует минимальной суммы для открытия счета и взимает небольшую комиссию в размере 0,5% за свои услуги по управлению активами. При этом он не взимает никаких комиссий за торговлю, передачу своего счета или изменение состава инвестиционного портфеля.







”Доступ для всех к процессу инвестирования – это серьезная проблема в этой отрасли“, – комментирует генеральный директор Wealthsimple Майкл Катчен. ”Мы пытаемся предоставить отличные сервисы для каждого пользователя с любыми размерами активов“.



Но Wealthsimple выходит за рамки простого предоставления потребителям технологической платформы для управления клиентскими активами. Он также предлагает обучающие материалы через свой фирменный онлайн-журнал и предоставляет всем пользователям доступ к собственным стабильным финансовым советникам.



YouTube YouTube

С того времени, когда сервис только начинал свою деятельность в Канаде, Wealthsimple значительно расширился и вышел на рынок США, чтобы составить конкуренцию таким робосоветникам, как Wealthfront и Betterment. Чтобы продолжить свое дальнейшее расширение, стартап привлек еще 37 миллионов долларов инвестиций от компании Power Financial, которая является одним из крупнейших финансовых учреждений в Канаде.



В текущем раунде Power Financial существенно сократила свои инвестиции, в результате чего общая сумма, которую она вложила в Wealthsimple, составила 74 миллиона долларов. ”Мы структурировали первую сделку с Power Financial, чтобы оставаться с ними долгосрочными партнерами, где они всегда смогут инвестировать в нас больше денег, если нам потребуется дополнительный капитал“, – сообщил Катчен.



Подобная поддержка такого крупного финансового игрока, как Power Financial, имеет огромные преимущества для Wealthsimple, особенно касательно его выхода на новые рынки. По словам Катчена, их стратегический партнер имеет около 1,5 триллиона долларов активов в различных финансовых сервисах по всему миру.



Кроме того, Катчен заявил, что главная цель Wealthsimple заключается в том, чтобы сделать бизнес своей компании максимально публичным. ”Мы стремимся создать устойчивый бизнес, который будет работать длительное время“, – отметил он.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/11/we...wer-financial/



https://text.ru/antiplagiat/591508c143e50 Имея более 30 000 клиентов и управляя активами на сумму в 750 миллионов долларов, инвестиционная платформа Wealthsimple, базирующаяся в Торонто, продолжает расширяться как на внутреннем рынке Канады, так и на рынке США. Чтобы поддержать этот рост, стартап дополнительно привлек $37 млн. инвестиций от крупнейшей венчурной компании Power Financial.Как и другие подобные платформы Wealthsimple предоставляет автоматическую технологию, которая позволяет всем пользователям инвестировать на автопилоте. Пользователи предоставляют данные о своем финансовом положении и своей склонности к риску, а Wealthsimple создает персонализированный, недорогой и разносторонний портфель, который при необходимости можно изменять.Но пока другие так званые робосоветники ориентированы на крупных клиентов, Wealthsimple старается предоставлять одни и те же инструменты и рекомендации для всех своих пользователей, независимо от суммы, которую они собираются инвестировать.Wealthsimple не требует минимальной суммы для открытия счета и взимает небольшую комиссию в размере 0,5% за свои услуги по управлению активами. При этом он не взимает никаких комиссий за торговлю, передачу своего счета или изменение состава инвестиционного портфеля.”Доступ для всех к процессу инвестирования – это серьезная проблема в этой отрасли“, – комментирует генеральный директор Wealthsimple Майкл Катчен. ”Мы пытаемся предоставить отличные сервисы для каждого пользователя с любыми размерами активов“.Но Wealthsimple выходит за рамки простого предоставления потребителям технологической платформы для управления клиентскими активами. Он также предлагает обучающие материалы через свой фирменный онлайн-журнал и предоставляет всем пользователям доступ к собственным стабильным финансовым советникам.С того времени, когда сервис только начинал свою деятельность в Канаде, Wealthsimple значительно расширился и вышел на рынок США, чтобы составить конкуренцию таким робосоветникам, как Wealthfront и Betterment. Чтобы продолжить свое дальнейшее расширение, стартап привлек еще 37 миллионов долларов инвестиций от компании Power Financial, которая является одним из крупнейших финансовых учреждений в Канаде.В текущем раунде Power Financial существенно сократила свои инвестиции, в результате чего общая сумма, которую она вложила в Wealthsimple, составила 74 миллиона долларов. ”Мы структурировали первую сделку с Power Financial, чтобы оставаться с ними долгосрочными партнерами, где они всегда смогут инвестировать в нас больше денег, если нам потребуется дополнительный капитал“, – сообщил Катчен.Подобная поддержка такого крупного финансового игрока, как Power Financial, имеет огромные преимущества для Wealthsimple, особенно касательно его выхода на новые рынки. По словам Катчена, их стратегический партнер имеет около 1,5 триллиона долларов активов в различных финансовых сервисах по всему миру.Кроме того, Катчен заявил, что главная цель Wealthsimple заключается в том, чтобы сделать бизнес своей компании максимально публичным. ”Мы стремимся создать устойчивый бизнес, который будет работать длительное время“, – отметил он.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________