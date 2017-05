CashToday Мастер

Пол: Женский Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 19.09.2010 Сообщений: 2,843 Благодарностей: 795 УГ: 0 КП: 0.173 подарки

Стартап Vivid Vision привлек $2,2 млн для лечения проблем со зрением с помощью VR



Стартап Vivid Vision заявил о привлечении $2,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования для создания инструментов виртуальной реальности, которые можно использовать для лечения глазных проблем, известных как «ленивый глаз».



Базирующийся в Сан-Франциско, Vivid Vision привлек деньги от Джеффа Клавье из венчурной компании SoftTech, а также от The Venture Reality Fund (The VR Fund), CRCM Ventures, SOS Ventures, Anorak Ventures и Liquid 2 Ventures.



VR-решения компании для лечения бинокулярных нарушений зрения теперь доступны в более чем 90 клиниках по всему миру. Более 10% американцев страдают от одного или нескольких бинокулярных нарушений зрения, таких как амблиопия, косоглазие или недостаточность конвергенции. Эти расстройства, обычно называемые «ленивый глаз» и «скрещенные глаза», могут вызывать проблемы с вождением и трудности при занятии спортом, а также могут ограничивать выбор карьеры. Они также сильно влияют на качество жизни, иногда даже мешают личным отношениям.



Основанная в 2014 году, Vivid Vision является медицинской технологической компанией, которая применяет виртуальную реальность для лечения проблем с фокусировкой зрения. Ее основатель и генеральный директор Джеймс Блаха – программист, который также болел симптомом «ленивого глаза», создал компанию после экспериментов над собой. Перед разработкой своего первого прототипа Блаха не мог читать слабым глазом или видеть 3D-изображения.



С тех пор зрение в слабом глазу Блаха улучшилось почти до 20/20. Его эксперименты привлекли внимание всего мира, и в конце 2015 года компания Vivid Vision запустила свою клиническую модель терапии для офтальмологов.







С тех пор 90 клиник, использующих ее метод, вылечили более 6000 пациентов. В среднем лечение длится около восьми месяцев, при этом пациенты приходят один или два раза в неделю для использования системы виртуальной реальности.



”Это уникальное, гораздо более эффективное решение для лечения амблиопии, а также для лечения широкого спектра бинокулярной дисфункции зрения“, – сообщил Дэн Фортенбахер, основатель Wow Vision Therapy, который владеет двумя клиниками в Мичигане. ”Прогресс, который наблюдается у пациентов в борьбе с подавлением 3D-зрения, был превосходным при использовании Vivid Vision“.



Wow Vision была одной из первых практикующих клиник, использующих виртуальную реальность в клинических условиях. Vivid Vision планирует использовать текущее финансирование для расширения и ускорения развития своей платформы по исправлению зрения людей.



Хотя лечение в настоящее время доступно только в клиниках под наблюдением профессиональных специалистов по уходу за глазами, в этом году компания выпустит и домашнюю версию лечения Vivid Vision Home. Vivid Vision Home работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных платформах виртуальной реальности, и для этого потребуется рецепт от глазного врача.



”Vivid Vision Home предоставит доступ к терапии для лечения зрения для миллионов новых пациентов, для которых лечение ранее было слишком дорогим или неудобным“, – заявил Блаха. ”Нам очень повезло, что мы сотрудничаем с лучшими специалистами, офтальмологами и учеными, чтобы сделать это реальностью“.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://venturebeat.com/2017/05/11/v...reat-lazy-eye/



https://text.ru/antiplagiat/5914f4d52ac31 Стартап Vivid Vision заявил о привлечении $2,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования для создания инструментов виртуальной реальности, которые можно использовать для лечения глазных проблем, известных как «ленивый глаз».Базирующийся в Сан-Франциско, Vivid Vision привлек деньги от Джеффа Клавье из венчурной компании SoftTech, а также от The Venture Reality Fund (The VR Fund), CRCM Ventures, SOS Ventures, Anorak Ventures и Liquid 2 Ventures.VR-решения компании для лечения бинокулярных нарушений зрения теперь доступны в более чем 90 клиниках по всему миру. Более 10% американцев страдают от одного или нескольких бинокулярных нарушений зрения, таких как амблиопия, косоглазие или недостаточность конвергенции. Эти расстройства, обычно называемые «ленивый глаз» и «скрещенные глаза», могут вызывать проблемы с вождением и трудности при занятии спортом, а также могут ограничивать выбор карьеры. Они также сильно влияют на качество жизни, иногда даже мешают личным отношениям.Основанная в 2014 году, Vivid Vision является медицинской технологической компанией, которая применяет виртуальную реальность для лечения проблем с фокусировкой зрения. Ее основатель и генеральный директор Джеймс Блаха – программист, который также болел симптомом «ленивого глаза», создал компанию после экспериментов над собой. Перед разработкой своего первого прототипа Блаха не мог читать слабым глазом или видеть 3D-изображения.С тех пор зрение в слабом глазу Блаха улучшилось почти до 20/20. Его эксперименты привлекли внимание всего мира, и в конце 2015 года компания Vivid Vision запустила свою клиническую модель терапии для офтальмологов.С тех пор 90 клиник, использующих ее метод, вылечили более 6000 пациентов. В среднем лечение длится около восьми месяцев, при этом пациенты приходят один или два раза в неделю для использования системы виртуальной реальности.”Это уникальное, гораздо более эффективное решение для лечения амблиопии, а также для лечения широкого спектра бинокулярной дисфункции зрения“, – сообщил Дэн Фортенбахер, основатель Wow Vision Therapy, который владеет двумя клиниками в Мичигане. ”Прогресс, который наблюдается у пациентов в борьбе с подавлением 3D-зрения, был превосходным при использовании Vivid Vision“.Wow Vision была одной из первых практикующих клиник, использующих виртуальную реальность в клинических условиях. Vivid Vision планирует использовать текущее финансирование для расширения и ускорения развития своей платформы по исправлению зрения людей.Хотя лечение в настоящее время доступно только в клиниках под наблюдением профессиональных специалистов по уходу за глазами, в этом году компания выпустит и домашнюю версию лечения Vivid Vision Home. Vivid Vision Home работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных платформах виртуальной реальности, и для этого потребуется рецепт от глазного врача.”Vivid Vision Home предоставит доступ к терапии для лечения зрения для миллионов новых пациентов, для которых лечение ранее было слишком дорогим или неудобным“, – заявил Блаха. ”Нам очень повезло, что мы сотрудничаем с лучшими специалистами, офтальмологами и учеными, чтобы сделать это реальностью“.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

__________________