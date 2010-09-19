Стартап Vivid Vision привлек $2,2 млн для лечения проблем со зрением с помощью VR

Стартап Vivid Vision заявил о привлечении $2,2 млн. инвестиций в посевном раунде финансирования для создания инструментов виртуальной реальности, которые можно использовать для лечения глазных проблем, известных как «ленивый глаз».
Базирующийся в Сан-Франциско, Vivid Vision привлек деньги от Джеффа Клавье из венчурной компании SoftTech, а также от The Venture Reality Fund (The VR Fund), CRCM Ventures, SOS Ventures, Anorak Ventures и Liquid 2 Ventures.
VR-решения компании для лечения бинокулярных нарушений зрения теперь доступны в более чем 90 клиниках по всему миру. Более 10% американцев страдают от одного или нескольких бинокулярных нарушений зрения, таких как амблиопия, косоглазие или недостаточность конвергенции. Эти расстройства, обычно называемые «ленивый глаз» и «скрещенные глаза», могут вызывать проблемы с вождением и трудности при занятии спортом, а также могут ограничивать выбор карьеры. Они также сильно влияют на качество жизни, иногда даже мешают личным отношениям.
Основанная в 2014 году, Vivid Vision является медицинской технологической компанией, которая применяет виртуальную реальность для лечения проблем с фокусировкой зрения. Ее основатель и генеральный директор Джеймс Блаха – программист, который также болел симптомом «ленивого глаза», создал компанию после экспериментов над собой. Перед разработкой своего первого прототипа Блаха не мог читать слабым глазом или видеть 3D-изображения.
С тех пор зрение в слабом глазу Блаха улучшилось почти до 20/20. Его эксперименты привлекли внимание всего мира, и в конце 2015 года компания Vivid Vision запустила свою клиническую модель терапии для офтальмологов.
С тех пор 90 клиник, использующих ее метод, вылечили более 6000 пациентов. В среднем лечение длится около восьми месяцев, при этом пациенты приходят один или два раза в неделю для использования системы виртуальной реальности.
”Это уникальное, гораздо более эффективное решение для лечения амблиопии, а также для лечения широкого спектра бинокулярной дисфункции зрения“, – сообщил Дэн Фортенбахер, основатель Wow Vision Therapy, который владеет двумя клиниками в Мичигане. ”Прогресс, который наблюдается у пациентов в борьбе с подавлением 3D-зрения, был превосходным при использовании Vivid Vision“.
Wow Vision была одной из первых практикующих клиник, использующих виртуальную реальность в клинических условиях. Vivid Vision планирует использовать текущее финансирование для расширения и ускорения развития своей платформы по исправлению зрения людей.
Хотя лечение в настоящее время доступно только в клиниках под наблюдением профессиональных специалистов по уходу за глазами, в этом году компания выпустит и домашнюю версию лечения Vivid Vision Home. Vivid Vision Home работает как на настольных компьютерах, так и на мобильных платформах виртуальной реальности, и для этого потребуется рецепт от глазного врача.
”Vivid Vision Home предоставит доступ к терапии для лечения зрения для миллионов новых пациентов, для которых лечение ранее было слишком дорогим или неудобным“, – заявил Блаха. ”Нам очень повезло, что мы сотрудничаем с лучшими специалистами, офтальмологами и учеными, чтобы сделать это реальностью“.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://venturebeat.com/2017/05/11/v...reat-lazy-eye/
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