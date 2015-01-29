cash-obelix.ru - Cash-Obelix

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Магазин персонажей
Старт проекта 03.05.2017
Здесь Вы можете приобрести персонажи разного вида. Каждый персонаж производит разное количество зелья, которые можно потом продать, получая золото, которое обменивается на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество героев игры.
Сбор и продажа зелья
Здесь вы можете собирать произведённое Вашими героями зелье и продавать его за золото.
Распределение золота при продаже: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи зелья: 100 зелья = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
Бонусы:
Бонусы при регистрации:
Бонус №1 - Два персонажа "ВЕТЕРАНИКС".
Бонус №2 - Первое пополнение + 10%
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: