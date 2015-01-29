Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Куплю души по 5 поинтов за штуку. Чичиков.
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cash-obelix.ru - Cash-Obelix

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 03:53
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,764
Благодарностей: 96
УГ: 6
КП: 0.049
cash-obelix.ru - Cash-Obelix

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 03.05.2017




Об игре:

Магазин персонажей
Здесь Вы можете приобрести персонажи разного вида. Каждый персонаж производит разное количество зелья, которые можно потом продать, получая золото, которое обменивается на реальные деньги. Вы можете покупать любое количество героев игры.



Сбор и продажа зелья
Здесь вы можете собирать произведённое Вашими героями зелье и продавать его за золото.
Распределение золота при продаже: 1% на счет для покупок и 99% на вывод.
Курс продажи зелья: 100 зелья = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.


Бонусы:


Бонусы при регистрации:
Бонус №1 - Два персонажа "ВЕТЕРАНИКС".
Бонус №2 - Первое пополнение + 10%


Реферальная программа:


Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком.



Платежные системы:


Payeer, Free-Kassa


Мой вклад:


__________________
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